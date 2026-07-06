Nintendo va arrêter de vendre les Switch 1, Switch OLED et Switch Lite en Europe

Nintendo annonce la fin des ventes de Switch 1, Switch OLED et Switch Lite en Europe pour début 2027. Les joueurs devront se rabattre sur l'occasion ou opter pour la Switch 2.

C'est la fin d'une génération de consoles qui aura permis à Nintendo de se relancer complètement après l'échec de la Wii U. La Switch originale, qui avait provoqué un certain scepticisme à son annonce et après les premières prises en main, s'est finalement imposée comme un énorme succès commercial. Près de 10 ans après sa sortie, elle ne sera plus commercialisée en Europe.

“À compter de la mi-février 2027, Nintendo cessera de vendre aux détaillants les consoles de la famille Nintendo Switch, notamment la Nintendo Switch, la Nintendo Switch Lite et la Nintendo Switch OLED. La vente de consoles Nintendo Switch sur le Nintendo Store prendra également fin à la mi-février 2027”, communique l'éditeur et fabricant. Après cette date, il sera toujours possible de trouver ces modèles en neuf chez les revendeurs qui disposent encore de stock, mais leur disponibilité est vouée à disparaître. Il faudra donc se tourner vers le marché de l'occasion pour se procurer une Switch 1, OLED ou Lite. Ou alors investir dans une Switch 2, dont le prix augmente en septembre prochain.

La nouvelle loi européenne sur les batteries enterre les anciennes Nintendo Switch

“La Nintendo Switch, la Nintendo Switch Lite et la Nintendo Switch – Modèle OLED continueront toutes d'être fabriquées en 2026 et devraient être largement disponibles en Europe tout au long de l'année”, précise tout de même Big N. Il n’est donc pas nécessaire de se ruer sur les consoles, elles resteront disponibles normalement jusqu’en début d’année prochaine.

Le retrait des trois consoles ne concerne que l’Europe, où une nouvelle réglementation sur les batteries entre justement en vigueur en février 2027. D’ailleurs, la Switch 2 actuelle n’y sera plus vendue non plus, mais sera remplacée par une version qui respecte les nouvelles restrictions. Ces dernières prévoient un accès facilité à la batterie pour qu’elle puisse être remplacée par l'utilisateur, sans passer par un réparateur.

“Les premiers produits révisés devraient être disponibles à partir de l'été 2026, d'autres produits étant disponibles à l'automne, en hiver et début 2027. En raison de divers facteurs, les produits révisés pourraient ne pas être disponibles simultanément dans tous les pays européens”, fait savoir Nintendo. La nouvelle Switch 2 sera donc accessible très bientôt, mais le consommateur ne pourra pas savoir s’il s’agit de la dernière ou d’une ancienne version avant de recevoir son produit jusqu’à février 2027.