Samsung 980 Pro : le SSD PCIe 4.0 aura une vitesse record de 7000 Mo/s

Le Samsung 980 Pro se dévoile plus en détail grâce à une page mise en ligne un peu trop tôt pas la marque. Le prochain SSD du constructeur tirera pleinement profit de l’interface PCIe 4.0 pour offrir des débits impressionnants. Jusqu’à 7000 Mo/s en lecture nous apprend Samsung, soit 500 Mo/s de plus que le débit initialement annoncé.

Depuis son officialisation au CES 2020, le Samsung SSD 980 Pro est attendu avec impatience. Samsng avait retenu notre attention en annonçant des débits jusqu’à 6500 Mo/s en lecture et 5000 Mo/s en écriture pour son premier SSD PCIe 4.0 grand public. En juin dernier, le leaker Ice Univerce affirmait que le nouvel SSD n’allait plus tarder à débarquer, confirmant par cette occasion le débit de lecture séquentielle allant jusqu’à 6,5 Go/s.

Seulement, entre la version du 980 Pro teasée en début d’année et celle finale, Samsung a réussi à booster le débit de près de 8%. La marque a publié par erreur une page sur son site web qui dévoile une bonne partie des caractéristiques du support de stockage. La page a depuis été supprimée, mais l’irréparable avait déjà été commis.

Samsung SSD 980 Pro : des débits jusqu’à 7 Go/s

Le SSD Samsung 980 Pro exploite le contrôleur propriétaire Elpis et utilise la mémoire TLC V-NAND 3D de Samsung (que ce dernier appelle MLC V-NAND 3 bits). Le SDD sera disponible dans un format M.2-2280 NVMe et dispose d’une interface PCIe 4.0 x4. Il se déclinera en trois capacités : 250 Go, 500 Go et 1 To.

Le Samsung SSD 980 Pro dans sa version finale est capable d’offrir jusqu’à 7 000 Mo/s de vitesse de lecture séquentielle et toujours jusqu’à 5 000 Mo/s de vitesse d’écriture. Ce sont là les performances de la version 1 To qui bénéficie d’un cache LPDDR4 de 1 Go. Ces vitesses sont deux fois plus élevées que celles du SSD Samsung 970 Pro actuel. La version 256 Go du 980 Pro est annoncée avec des vitesses de 6400/2700 Mo/s (lecture/écriture). Quant à la version de 512 Go, elle sera capable d’atteindre les 6900/5000 Mo/s.

Pour la comparaison, les SSD de la PS5 et de la Xbox Series X dont le potentiel a fortement été mis en avant par Sony et Microsoft offrent des débits inférieurs. Ils vont jusqu’à 5,5 Go/s (sans compression) pour la PS5 et 2,4 Go/s pour le SSD de la Xbox Series X. Pour l’heure, nous ignorons toujours le prix des Samsung 980 Pro mais le constructeur ne devrait pas tarder à lancer ses nouveaux SSD avec toutes les infos qui vont avec.