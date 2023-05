Meilleurs disques durs externes (SSD et HDD) : lequel acheter ?

Quand votre ordinateur a un espace de stockage trop limité, l’utilisation d’un disque dur externe peut être une bonne solution. En plus d’offrir une capacité de sauvegarde supplémentaire, les disques durs externes permettent de protéger vos données. En cas de panne de PC ou d’ordinateur volé, vous gardez une copie de vos précieuses informations. Découvrez ici notre sélection des meilleurs disques durs externes SSD et HDD.

Sélection des meilleurs disques durs externes SSD et HDD

Les disques durs externes servent à étendre la mémoire de votre PC mais aussi à vous assurer d’avoir une sauvegarde de secours. Ainsi, même si vous n’avez plus accès à votre ordinateur, vous pourrez toujours récupérer vos données depuis votre espace de stockage externe.

Vous pouvez aussi vous servir d’un disque dur externe pour transférer des fichiers lourds d’un ordinateur à un autre ou pour travailler sur plusieurs PC en switchant votre disque d’une machine à l’autre.

Le choix du disque dur va dépendre du prix, mais aussi de la rapidité du transfert des données et de la fiabilité. Il existe aujourd’hui 2 technologies différentes de disque dur externe, les HDD ou SSD.

Quels sont les meilleurs disques durs SSD externes à acheter ?

Si les HDD ont très longtemps dominé le marché, les SSD sont de plus en plus courants car de moins en moins chers, tout en offrant des caractéristiques souvent plus intéressantes. Plus rapides, plus fiables, moins encombrants, ils ont de nombreuses qualités.

Disque SSD portable SanDisk

Si vous cherchez un petit disque dur SSD fiable, mais pas trop cher, alors le disque SSD portable SanDisk est une bonne alternative. Il est disponible en 3 tailles : 480 Go, 1 To ou 2 To. Il offre une vitesse de lecture jusqu’à 520 Mo/s. Il résiste contre les chutes de 2 mètres de haut. Il dispose d’une petite sangle pour pouvoir l’accrocher à un sac par exemple. La connexion se fait en USB-C 3.2 Gen 2

Les + Les - Résiste aux chutes Pas le plus rapide des SSD Prix correct 2 To maximum Qualité SanDisk

Disque SanDisk Extreme PRO Portable SSD

Toujours chez SanDisk, on retrouve un autre petit disque dur SSD qui ressemble beaucoup au modèle précédent, mais qui est pourtant bien différent puisqu’il offre de bien meilleures performances. En effet, il s’agit d’un disque SSD NVMe avec des vitesses de lecture et d'écriture jusqu’à 2000 Mo/s, soit presque 4 fois plus rapides que le modèle de base.

Toujours résistant à une chute de 2 mètres, il bénéficie également de la norme IP55 qui lui assure une résistance à l’eau et à la poussière. Vous pouvez également crypter son contenu avec un chiffrement matériel AES 256 bits pour protéger votre disque avec un mot de passe. Ce modèle est disponible en 3 tailles : 1 To, 2 To et 4 To.

Les + Les - IP55 Prix conséquent SSD NVMe Données cryptées

Samsung T7 Touch

Autre constructeur très réputé pour les disques durs SSD, Samsung propose un disque dur avec un lecteur d’empreinte pour vous assurer de la protection de vos données avec un cryptage AES 256-bit. Pour le reste, nous sommes sur un disque dur SSD plutôt rapide puisqu’il peut aller jusqu’à 1050 Mo/s en lecture et 1000 Mo/s en écriture. Il résiste également aux chutes de 2 mètres et existe en 3 capacités de stockage : 500 Go, 1 To et 2 To.

Si la fonctionnalité de lecteur d’empreinte ne vous intéresse pas, vous pouvez vous contenter du Samsung T7 qui offre tout de même un cryptage par mot de passe.

Les + Les - Lecteur d’empreinte intégré Pas de certification IP Jusqu’à 1 To/s en écriture Résiste aux chutes

Samsung T7 Shield

Toujours chez Samsung, si vous cherchez un modèle particulièrement robuste et fiable, nous vous conseillons le Samsung T7 Shield. Il reprend les mêmes caractéristiques que le T7 avec la technologie NVMe qui permet d’aller jusqu’à 1050 Mo/s en lecture. Mais il est en plus résistant à l’eau et à la poussière avec une certification IP 65. Et il résiste aux chutes jusqu’à 3 mètres grâce à sa coque renforcée.

Les + Les - Résistant à la poussière et à l’eau Nettement plus cher que le modèle de base Technologie NVMe Résiste aux chutes de 3 mètres

Corsair EX100U

Pour finir cette sélection des meilleurs disques durs SSD externes, voici le Corsair EX100U qui est un tout petit disque de 79mm sur 37mm. Vous pourrez donc l’emporter n’importe où très simplement. Il est disponible en 3 tailles : 1 To, 2 To et 4 To. Avec sa connexion USB 3.2 2×2, il peut atteindre jusqu’à 1 600 Mo/s en lecture et 1 500 Mo/s en écriture.

Les + Les - Très rapide Pas de résistance annoncée à l’eau, à la poussière ou aux chutes Boîtier compact Jusqu’à 4 To de stockage

Quels sont les meilleurs disques durs HDD externes à acheter ?

Certes, les disques durs SSD sont en train de remplacer les disques HDD sur la plupart des ordinateurs récents. Pour autant, les HDD n’ont pas dit leur dernier mot, car ils gardent des avantages indéniables. Le principal avantage est son rapport espace de stockage / prix. En effet, si vous avez besoin d’archiver plusieurs To de données, nous vous conseillons d’acheter plutôt un HDD.

Toshiba Canvio Basics

Comme son nom l’indique, nous sommes sur un modèle tout ce qu’il y a de plus basique. Pour autant, ce n’est pas négatif, bien au contraire. Si vous cherchez un petit disque dur pas cher pour sauvegarder entre 1 To et 4 To de données, le Toshiba Canvio Basics est une très bonne option. C’est l’un des modèles qui offre le meilleur rapport quantité/prix. Avec son port USB 3.0, il offre des vitesses de lecture et d’écriture très satisfaisantes pour un HDD. Par ailleurs, il est équipé d’un détecteur de chocs interne et de la technologie Ramp-Load pour protéger vos données.

Les + Les - Pas cher Boîtier pas conçu pour résister aux chocs Simple et efficace Compact et auto-alimenté

WD Elements

Western Digital est une autre marque de référence pour les disques durs. Avec sa gamme WD Elements, elle propose des disques simples et fiables aux formats 2,5 pouces portables ou 3,5 pouces pour une utilisation sédentaire sur un bureau par exemple. Le choix de stockage est très large puisque vous pouvez choisir un disque entre 480 Go et 20 To. Il offre également une connectivité USB 3.0 pour des performances optimales.

Les + Les - Large gamme Nécessite une alimentation en 3,5 pouces Fiabilité Western Digital USB 3.0

LaCie Rugged Mini

Certains HDD ont aussi été conçus pour être le plus résistants possible. C’est le cas du LaCie Rugged Mini qui intègre une protection directement dans son design. Il est donc résistant aux chutes de 1,2 mètre (quand il n’est pas en utilisation), mais aussi à la pluie, à la poussière, et il peut résister à une pression de 1 tonne.

Il est disponible en 4 versions de stockage entre 1 To et 5 To. Pour protéger vos données, le disque est livré avec un logiciel de sauvegarde automatique et le disque permet un cryptage AES 256 bits. Si malgré tout, vous perdez vos données. Vous avez un service de récupération des données inclus pendant 2 ans.

Les + Les - Conception solide Un peu plus cher que la concurrence Résiste aux chutes, à la pluie, à la poussière Service de récupération de données inclus

WD My Book Duo

Si vous avez besoin d’un très gros espace de stockage et que vous ne voulez pas avoir à jongler entre plusieurs disques durs, alors le My Book Duo de chez Western Digital est un excellent choix. En effet, il ne s’agit pas d’un disque dur mais de deux disques durs dans une seule boîte. Cette astuce permet d’avoir des disques durs jusqu’à 44 To.

Vous pouvez utiliser ce disque dur de 3 manières différentes. En Raid 0, vous utiliserez toute la capacité comme s’il ne s’agissait que d’un seul gros disque. En Raid 1, vous allez mettre les deux disques en mémoire. Ainsi vous perdrez la moitié des capacités de stockage mais vos données sont sauvegardées sur deux disques en cas de problème. Enfin en JBOD, vous utiliserez les deux disques indépendamment l’un de l’autre.

Les + Les - Très grosses capacités de stockage Assez encombrant Possibilité de faire une double sauvegarde Nécessite une alimentation externe Parfait pour un système de sauvegarde automatique

Qu’est-ce qu’un disque dur externe HDD ?

Un disque dur externe HDD (Hard Drive Disk) fonctionne avec un système de disques mécaniques sur plusieurs plateaux. Ils tournent à plusieurs milliers de tours par seconde. Quand vous utilisez votre disque dur, des têtes de lecture-écriture parcourent ces disques à la recherche des informations enregistrées.

Qu’est-ce qu’un disque dur externe SSD ?

Un disque dur SSD (Solid State Drive) est très différent car il a la même technologie de stockage qu’une simple clef USB. Les informations sont stockées numériquement sur une mémoire flash. Cette mémoire n’a aucun élément mécanique contrairement au HDD.

Pourquoi acheter un disque dur externe ?

Quand vous achetez un ordinateur, vous allez généralement choisir un modèle avec assez de mémoire pour votre utilisation. Alors, pourquoi acheter par la suite un disque dur externe ? Les raisons sont multiples. Vos besoins peuvent évoluer. Plutôt que d’acheter un nouvel ordinateur, vous pouvez donc augmenter votre capacité de stockage avec un disque dur. Par ailleurs, il est très dangereux de garder toutes vos précieuses données sur votre ordinateur. Il suffit d’un vol ou d’un accident pour tout perdre.

Il est donc conseillé de faire régulièrement des sauvegardes multiples de vos fichiers importants sur différents supports. Avoir un disque dur vous permet donc d’archiver dans un endroit sur une copie de vos fichiers importants. Quand vous changez d’ordinateur, un disque dur va également vous permettre de transférer vos données rapidement.

SSD ou HDD ? Quel disque dur externe est le mieux ?

La réponse va avant tout dépendre de votre utilisation car chaque type de disque a des avantages et des inconvénients.

Les disques HDD permettent d’avoir des capacités de stockage bien plus importantes. Par ailleurs, le prix est aussi bien moins élevé. Ce sont donc des disques plus abordables.

Les disques SSD sont beaucoup plus rapides. Ce sont donc des disques à privilégier si vous utilisez votre disque pour travailler ou jouer et non pour stocker ou archiver. Le transfert des données sera aussi beaucoup plus rapide. Au niveau de la fiabilité, ce sont aussi des disques à privilégier, surtout si vous êtes souvent en déplacement. Enfin, ce sont des disques beaucoup plus compacts que vous pouvez emporter dans n’importe quel sac.