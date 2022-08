Meilleurs smartphones pour adolescent : lequel choisir ?

Les adolescents commencent à avoir des smartphones de plus en plus tôt, au collège voire même à l’école primaire pour certains jeunes. Mais il est nécessaire de leur prendre un modèle adapté à leur âge car les besoins d’un ado de 11 ans sont différents de ceux d’un ado de 17 ans. Voici un guide pour vous aider à choisir les meilleurs smartphones pour adolescent.

Notre sélection des meilleurs smartphones pour adolescent

L’été arrive à sa fin et c’est déjà l’heure pour les adolescents de découvrir leur nouvelle classe. Tout comme un anniversaire, la rentrée au collège ou au lycée peut être une occasion de leur offrir un smartphone. Mais choisir un mobile pour son ado n’est pas toujours simple face à la multitude de modèles disponibles sur le marché.

De nos jours, un smartphone permet d’avoir plus d’autonomie mais il permet aussi de maintenir le lien social entre les adolescents, et, par extension, leur intégration sociale. En outre, en plus d'apporter des divertissements, un téléphone portable offre la possibilité d'effectuer des recherches qui pourraient servir pour un devoir. Découvrez notre sélection des meilleurs smartphones pour un adolescent.

Realme 9i

Pour moins de 200 euros, votre ado pourra déjà avoir accès à un smartphone moderne complet. Son design franchement réussi ne trahi pas son tarif très abordable. En façade, son grand écran de 6,6 pouces affiche une image en Full HD+ avec un taux de rafraichissement adaptatif qui permet de monter jusqu’à 90 Hz pour avoir une image fluide. Il tourne avec la puce Snapdragon 680 de Qualcom avec 6 Go de RAM. Sans être le smartphone le plus puissant du marché (loin s’en faut), il est tout de même largement suffisant pour l’immense majorité des usages. Il a un espace de stockage de 128 Go extensible jusqu’à 1 To grâce à son port microSD.

Niveau photo, on appréciera l’objectif principal grand angle de 50 MP et le capteur selfie de 16 MP (les autres capteurs macro et monochrome sont largement dispensables). C’est au niveau de sa batterie que ce smartphone frappe un grand coup avec une capacité de 5000 mAh qui offre une excellente autonomie et une recharge rapide de 33 W.

Les + Les - Rapport qualité prix très intéressante Pas compatible 5G Autonomie excellente Ecran pas assez lumineux Design plaisant Trop juste pour les jeux vidéos gourmands

Samsung Galaxy A13

Autre téléphone à moins de 200 euros, le Galaxy A13 bénéficie de la qualité de fabrication du constructeur coréen. En effet, il s’agit du modèle le moins cher de Samsung. Pour autant, il est loin d’être dénué d’intérêt. Il s’agit en réalité d’un modèle simple et efficace.

En premier lieu, son écran de 6,6 pouces bénéficie d’une résolution Full HD avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. D’un point de vue performance, la puce Exynos 850 avec ses 4 Go de RAM ne sont pas le meilleur compromis du marché. Il tournera sans mal pour la plupart des usages (hors jeu vidéo) mais il faudra limiter le multitâche.

Niveau photo, on retrouve un capteur grand angle de 50 MP, un ultra grand angle de 5 MP, un macro de 2 MP et un frontal de 8 MP. La batterie de 5000 mAh et la compatibilité avec la charge 15W en font un smartphone doté d’une bonne autonomie. Il dispose enfin d’un port microSD pour étendre potentiellement l’espace de stockage interne de 128go, d’une prise casque et il peut embarquer deux SIM en même temps.

Les + Les - Le moins cher des Samsung Puissance en retrait

Ecran Full HD Pas étanche Autonomie satisfaisante

Xiaomi Redmi Note 11 Pro

Pour continuer cette sélection, voici un modèle intéressant du constructeur chinois Xiaomi. Pour moins de 300 euros, vous disposez d’un modèle 5G performant avec de nombreuses qualités. Son écran AMOLED de 6,67 pouces peut monter jusqu’à un taux de rafraichissement de 120 Hz, ce qui ravira notamment les amateurs de jeux vidéo. Son processeur est un Snapdragon 695 épaulé par 6 ou 8 Go de mémoire vive selon les modèles.

Très bien optimisé par Xiaomi, le Redmi Note 11 Pro offre de bonnes performances, particulièrement pour cette gamme de prix. Il dispose en outre d’une batterie de 5000 mAh avec recharge rapide de 67 W. Votre ado ne sera donc jamais à court d’autonomie. La partie photo n’est pas en reste avec un capteur principal de 108 MP, un ultra grand angle de 8 MP, un macro de 2 MP et un capteur frontal de 16 MP.

Les + Les - Bonnes performances Mode vidéo à améliorer Autonomie impeccable et recharge 67 W Bel écran Compatible 5G

iPhone SE 2022

Chez les adolescents aussi les iPhones ont la côte mais mettre un téléphone de plus ou moins 1000 euros dans les mains d’un enfant n’est pas sans risque (notamment les risques de racket). C’est pourtant dommage car il s’agit de téléphones très intuitifs particulièrement adaptés aux plus jeunes. Heureusement, Apple a pensé à tout en sortant son dernier iPhone SE. On reste tout de même dans une gamme de prix nettement plus élevée que chez Android avec un tarif aux alentours de 500 euros.

Son format conviendra aux petites mains car il a un écran de 4,7 pouces. Il est de bon qualité et offre une belle image. Son design, repris de l’iPhone 8, est plus passe-partout et fera moins d’envieux. Compatible 5G, il est équipé de la puce A15 Bionic qui était aussi présente dans l’iPhone 13. IL s’agit donc d’un smartphone très puissant qui offrira une longévité d’utilisation exemplaire et qui permet notamment de jouer à des jeux récents sans problème.

Niveau photo, on retrouve à l’arrière un unique capteur 12 MP et à l’avant un capteur 7 MP. C’est bien moins impressionnant que la concurrence mais la puissance de la puce A15 permet d’améliorer le rendu des photos pour avoir des résultats honorables.

Les + Les - Puissance excellente de la puce A15 Bionic Caractéristiques datées Ecran de qualité Prix élevé Facilité d’utilisation d’iOS Autonomie moyenne Compatible 5G

Google Pixel 6A

Pour environ 450 euros, voici le nouveau smartphone de Google qui est à la fois un excellent photophone et un smartphone 5G équilibré pour un prix relativement intéressant et un format un peu plus compact que la plupart des autres téléphones actuels. Le Google Pixel 6A arbore un design original séduisant. Son écran AMOLED 6,1 pouces Full HD+ est d’excellente facture même s’il se limite à 60 Hz. Équipé de la puce Google Tensor et de 6 Go de RAM, il s’agit d’un smartphone puissant. Il dispose également de 128 Go de stockage

Sa batterie de 4410 mAh permet une bonne autonomie et il est compatible recharge rapide filaire 18 W. Si sur le papier le module photo peut décevoir (Grand angle 12 MP et Ultra Grand And Angle 12 MP), il est paradoxalement bien meilleur que des modèles avec des capteurs bien plus impressionnants grâce à l’utilisation avancée de l’intelligence artificielle. Le mode nuit est particulièrement impressionnant. On appréciera aussi son étanchéité IP67 à l’eau ainsi qu’à la poussière. Enfin, c’est un téléphone qui aura une excellente durabilité grâce aux mises à jour régulière d’Android sans surcouche.

Les + Les - Photos très réussies (mode nuit) Pas de lecteur MicroSD Autonomie largement suffisante Ecran seulement 60 Hz Mises à jour Android Compatible 5G

Nokia 3310

Pour finir cette sélection, voici un modèle qui va rappeler de très bons souvenirs aux parents mais qui devrait moins plaire à votre ado. Le Nokia 3310 a été réinventé par la marque finlandaise en 2017 avec des caractéristiques un peu plus modernes mais sans pour autant s’éloigner de son emblématique modèle originel.

S’il ne sera pas adapté aux adolescents qui souhaitent avoir un smartphone, il s’agit d’un modèle qui peut vous intéresser si vous souhaitez pouvoir joindre à tout moment votre enfant sans pour autant lui donner accès à un véritable smartphone. Le Nokia 3310 est aujourd’hui accessible pour moins de 50 euros, c’est donc un téléphone très accessible. Niveau design, on retrouve donc un style assez similaire à l’ancien 3310 avec un clavier à touches surmontés d’un écran. L’écran a bien sûr était amélioré puisqu’il passe à la couleur et qu’il fait 2,4 pouces. En revanche, il n’est toujours pas tactile ce qui n’offre pas une ergonomie exemplaire.

Niveau solidité, il s’agit sans nulle doute d’un des téléphones actuels les plus difficiles à casser. Sa coque en plastique est très solide et l’écran ne se fissurera pas, même en cas de chute accidentelle. L’autonomie qui peut aller jusqu’à 2 semaines est aussi très loin des standards actuels.

Ce téléphone a donc des qualités mais il ne faut pas le confondre avec un smartphone. Seulement compatible 2G, il ne pourra être utile que pour téléphoner, envoyer des SMS et jouer au Snake.

Les + Les - Très solide Ce n’est pas vraiment un smartphone Autonomie record Seulement compatible 2G Design réussi Ecran non tactile Capteur photo médiocre

Un smartphone pour adolescent, bonne ou mauvaise idée ?

L’adolescence est le début de l’indépendance vis à vis des parents. Un téléphone portable est un moyen pour votre adolescent de rester en contact avec ses amis mais aussi de garder le lien avec vous en cas de besoin.

Beaucoup de parents ont peur des risques qui viennent avec l’utilisation d’un smartphone : le risque de dépendance mais aussi de cyberharcèlement sur les réseaux sociaux. C’est pourtant un outil de communication indispensable pour permettre à votre ado de s’intégrer socialement auprès d’autres jeunes de son âge ou d’être en contact avec l’autre parent en cas de parents séparés. Un smartphone offre de nombreuses fonctionnalités qui peuvent lui être utiles comme la recherche d’informations sur internet ou encore le divertissement.

En tant que parents, c’est ensuite à vous de définir des limites sur le temps d’utilisation quotidien ou sur les contenus auxquels il peut accéder en activant par exemple le contrôle parental.

Bien que l’usage excessive des écrans à un jeune âge ne soit pas recommandé, l’entrée au collège est une étape importante dans la vie d’un adolescent. C’est le moment où il voudra aller à l’école seul, où sa vie sociale indépendante des parents s’affirme peu à peu. Mais à 11 ans, on est encore un enfant.

Pour choisir le téléphone qui convient le mieux à un jeune adolescent qui entre au collège, l’idéal est de prendre un smartphone simple, qui ne fera pas des envieux pour éviter les vols/agressions. Les fonctionnalités du téléphone n’ont pas besoin d’être très développées. À 11 ans par exemple, les adolescents ne sont pas supposés utiliser les réseaux sociaux. La loi française n'autorise leur fréquentation qu'à partir de 13 ans et, pour les adolescents de moins de 15 ans, l'autorisation parentale est nécessaire.

Par ailleurs, pour le forfait, préférez un accès limité à Internet et un forfait bloqué. Il devra ainsi apprendre à gérer son enveloppe de data pour ne pas se retrouver sans connexion internet au bout de quelques jours seulement.

Enfin, la taille du smartphone est un élément à ne pas négliger. Pour une meilleure prise en main, un téléphone de petite taille est nettement plus adapté.

Un lycéen sera beaucoup plus mature qu’un adolescent de 11 ans. Les restrictions d’utilisation du smartphone ne seront donc pas les mêmes. Outre la possibilité d’envoyer des messages et de téléphoner, l’adolescent voudra surement utiliser des applications, faire des jeux et réaliser des photos/vidéos qu’il pourra partager avec ses amis sur les réseaux sociaux.

Pour un adolescent au lycée, il faut donc choisir un smartphone équipé d’un processeur performant, avec une bonne autonomie et des capteurs de bonne qualité pour la prise de photos et vidéos.

Pour une navigation fluide, avoir une bonne mémoire vive (RAM) est également un critère essentiel.

Enfin l’espace de stockage est important car votre adolescent pourra sauvegarder des musiques, télécharger de nombreuses applications, conserver des photos, vidéos et des fichiers sans avoir à faire trop souvent le tri dans ses précieuses données. De nombreux smartphones offrent aujourd’hui la possibilité d’ajouter une carte microSD, ce qui permet d’augmenter la capacité de stockage du smartphone.

Quelles sont les règles pour les téléphones dans les établissements scolaires ?

Depuis 2018, l'utilisation du téléphone portable est interdite à l'école maternelle, en primaire et au collège. Ainsi, même au collège, l’adolescent n’a pas le droit d’utiliser son téléphone dans l’établissement scolaire, que ça soit en cours ou en dehors des cours pendant les récréations. Les téléphones portables ou autres objets connectés de communication comme les montres connectées doivent donc être éteints et rangés. N’hésitez pas à consulter le règlement intérieur de l’établissement scolaire concerné pour éviter que le smartphone de votre ado ne soit confisqué.

Si l’utilisation d’un téléphone portable est nécessaire à un élève présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant, une exception peut être faite.

Au lycée, l’utilisation du smartphone peut également être limitée ou complètement interdite. La règle est propre à chaque établissement. Certains lycées les autorisent, d’autres les interdisent ou acceptent leur utilisation sous condition.

S’inquiéter pour son enfant est normal, surtout quand on ne sait pas où il se trouve. Les smartphones peuvent être utiles pour vous permettre de géolocaliser votre adolescent.

Pour cela, vous avez plusieurs solutions.

Sur Android, vous pouvez utiliser l’application Family Link qui vous permet de localiser le téléphone de votre enfant

Sur iPhone, vous pouvez passer sur l’app Localiser.

Ces solutions ont cependant des limites car elles ne fonctionnent pas si l’appareil est éteint ou non connecté à Internet.

Existe-t-il une assurance pour le vol ou la casse d’un téléphone ?

La garantie constructeur est obligatoire pour une période minimum de 2 ans à partir de la date d’achat du téléphone. Cette garantie légale mise en place par la loi Hamon est valable pour toutes les usures anormales comme les problèmes d’autonomie de batterie ou un bouton de commande qui fonctionne mal.

Cette garantie ne couvre malheureusement pas les chutes ou les chocs qui sont monnaie courante quand il s’agit de téléphone mobile. Qui n’a jamais eu son écran de smartphone fissuré suite à une chute accidentelle ? Même en y faisant très attention, le smartphone peut nous échapper des mains, s’éclater par terre ou se noyer dans la piscine.

Par ailleurs, étant donné leur prix, les smartphones sont considérés comme des objets de valeur. Les ados peuvent alors être victimes de vol.

Heureusement, il existe des assurances pour les mobiles en cas de vol ou de casse accidentelle. Attention cependant à bien étudier les différentes clauses car elles ne se valent pas toutes.

