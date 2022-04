Test Redmi Note 11 Pro 5G : le coup d’éclat de Xiaomi ?

Si Xiaomi n'en finit plus de sortir de nouvelles déclinaisons de sa gamme Redmi Note 11, force est de constater que le Note 11 Pro 5G réunit “en théorie” tous les ingrédients pour devenir l'une des nouvelles références du marché des smartphones milieu de gamme. Qu'en est-il en réalité ? Le Redmi Note 11 Pro 5G se révèle-t-il réellement à la hauteur de toutes les espérances ? Réponse dans notre test complet du nouveau smartphone signé Xiaomi.

Présentée début janvier, la gamme Note 11 de chez Redmi propose quatre nouveaux smartphones : le Redmi Note 11, le Redmi Note 11S, le Redmi Note 11 Pro et et sa déclinaison, le Note 11 Pro 5G. C'est cette dernière itération qui va nous intéresser aujourd'hui. Proposée à partir de 369,90 €, cette mise à jour du modèle phare de l'entrée/milieu de gamme a-t-elle tout pour convaincre ? Nous avons pu tester et découvrir le modèle et nous livrons notre test détaillé.

Fiche technique du Redmi Note 11 Pro 5G

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G Chipset Snapdragon 695 Ecran - AMOLED 6,67 pouces

- FHD+ (2400 x 1080 pixels)

- 120 Hz

- Gorilla Glass 5

- 1200 nits OS MIUI 13 + Android 11 RAM 6 Go ou 8 Go LPDDR4X Stockage 64 Go ou 128 Go UFS 2.2 MicroSD Oui, jusqu'à 1 To Photo - Capteur principal 108 MP ISOCELL HM2 f/1.9

- Ultra grand-angle 8 MP f/2.2

- Macro 2 MP f/2.4 Selfie 16 MP f/2.4 Batterie - 5000 mAh

- Recharge rapide filaire 67W 5G Oui Biométrie Capteur d'empreintes digitales sur la tranche Résistance à l'eau Non Dimensions 164.19 x 76.1 x 8.12 mm Poids 202 g

Prix et disponibilité

Le Redmi Note 11 Pro 5G est d'ores et déjà disponible en deux éditions :

dans une configuration équipée de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage à 369,90 € ;

; dans une version pourvue de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage pour 399,90 €.

Précisions également que trois coloris sont disponibles : Blanc Polaire, Bleu Atlantique et pour finir le Gris Graphite, que vous pouvez découvrir durant ce test.

Unboxing et prise en main

Livré dans une boite bien plus épaisse que les standards habituels de 2022 (on se souvient notamment des Samsung Galaxy S22 ou des iPhone 13), le Redmi Note 11 Pro 5G est accompagné comme il se doit d'une une petite protection en TPU. Dans la boîte, on trouve également de la documentation, mais également une protection d'écran. Sous l'ensemble, on dispose d'un câble de recharge. Surprise, Redmi n'a pas fait disparaître ses adaptateurs secteurs, puisqu'on profite aussi d'une prise de recharge capable de délivrer 67 W, accompagnée de son câble USB-A vers USB-C. Pas de kit mains libres cependant, il faudra donc se tourner vers une solution tierce.

Le Redmi Note 11 Pro 5G existe en 3 coloris différents, Blanc Polaire, Bleu Atlantique et Gris Graphite. C'est ce dernier que nous avons eu pour test. Dès la sortie de boîte, le smartphone sort vraiment du lot, proposant un design très réussi et très bien fini. Comme à l'accoutumée, un petit tour du propriétaire s'impose.

La face avant laisse place au grand écran Amoled de 6,67 pouces. Ce dernier abrite un capteur selfie, intégré sous forme de poinçon au centre et en haut de l'écran. Tout autour du capteur, on peut distinguer un léger cerclage chromé. Sur trois des côtés, nous retrouverons des bords fins de 3 mm d'épaisseur. Néanmoins, comme chez beaucoup de constructeurs, le menton est bien plus marqué, avec une épaisseur de 6 mm.

La tranche gauche est nue de tout ports et boutons, ces derniers se concentrant principalement sur les autres bordures. À droite viennent en effet se situer les habituels boutons de contrôle de volume, ainsi que le bouton de mise sous tension et déverrouillage, qui cache d'ailleurs un capteur biométrique pour vos empreintes digitales.

La tranche inférieure laisse place au port de charge en USB Type-C, un haut-parleur, et enfin le tiroir à cartes SIM et carte Micro-SD. Un bon point donc, puisque vous pourrez vous orienter sur un modèle intégrant moins de stockage interne, et vous offrir par la suite une carte d'extension pour profiter de plus d'espace.

Pour finir, la tranche supérieure en surprendra plus d'un, puisqu'en plus des classiques options, à savoir l'émetteur infrarouge et le micro à réduction de bruit, on découvre également un second haut-parleur, rendant possible l'écoute en stéréo. Et en bonus, on profite même aussi d'une prise jack !

Vous l'avez compris, le Redmi Note 11 Pro 5G est un smartphone très complet dans sa conception, le tout se présentant dans un gabarit assez contenu. Le smartphone mesure 164,2 mm de haut pour 76 mm de large et 8,1 mm d'épaisseur, pour un poids de 202 grammes. Juste assez pour ne pas devenir désagréable comme certains concurrents, car trop lourds.

L'arrière du smartphone est entièrement conçu de verre. Un dos noir mat du plus bel effet qui, par son revêtement, vient limiter grandement la visibilité des traces de doigts. En haut et à gauche, on retrouve le triple module photo très joliment intégré dont nous détaillerons les spécificités techniques plus loin dans le test.

Ce Redmi Note 11 Pro 5G réussit à faire “tout comme un grand”. Sa prise en main est vraiment agréable et la sensation premium est très réussie. À aucun moment l'impression d'avoir un smartphone entrée/milieu de gamme ne se fait ressentir. Le smartphone est plutôt bien équilibré et tombe bien en main, tandis que les boutons se positionnent directement sous les doigts, que ce soit pour les droitiers ou les gauchers.

Côté design et prise en main donc, le Redmi Note 11 Pro 5G est une franche réussite. Il est temps d'aller voir ce qui se passe plus en détail du côté du hardware pour tirer de réelles conclusions.

Écran

Xiaomi n'a pas fait de réelles concessions sur l'écran. La dalle Amoled DotDisplay de 6,67 pouces offre une résolution Full HD+ de 2400 pixels par 1080 pixels, avec une densité de 395 pixels par pouce qui couvre jusqu'à 97 % du spectre DCI-P3.

Côté rafraîchissement aussi, on a l'impression d'être une gamme au-dessus, puisque l'écran offre jusqu'à 120 images par seconde. Parfait pour les joueurs ou les personnes les plus exigeantes. Notez cependant que ce rafraîchissement n'est malheureusement pas adaptatif, mais pour un prix inférieur à 400 €, la configuration est très respectable.

À l'usage, la dalle se révèle très efficace et rapide avec un taux d'échantillonnage tactile à 360 Hz, ce qui vous assure une interaction des plus fluides avec l'écran.

De nuit ou en plein soleil, l'affichage reste clair et lisible, l'écran étant capable d'offrir une luminosité maximale de 1200 nits. Côté couleur, le rendu est vif, et saturé sans pour autant arriver dans l'excès, et les contrastes sont très bien rendus grâce à l'Amoled. Notez que dans les paramètres, trois modes de couleurs sont disponibles : Intense, vif et Naturel.

Si le blanc semble naturellement bien calibré bien que tirant un peu trop vers le bleu, une roue de réglage chromatique est disponible dans les paramètres, laquelle vous permet de corriger les teintes comme vous le souhaitez pour une configuration précise de votre écran, afin qu'il colle à vos besoins.

Audio

Comme découvert lors du tour du propriétaire, Le Redmi Note 11 Pro 5G est équipé de 2 haut-parleurs situés en bas et en haut de l'appareil. Le son délivré est de très bonne facture. S'il n'est pas particulièrement puissant, ce choix de la part de Xiaomi de le brider à un seuil correct permet d'éviter les distorsions et saturations lorsque le volume est poussé à son maximum.

L'ensemble est bien équilibré et ne sonne pas trop nasillard, malgré la faible présence des basses qui restent audibles, mais se révèlent peu profondes. L'appareil est d'ailleurs certifié Dolby Atmos, mais pour réellement en profiter, nous ne pouvons que vous inviter à utiliser un casque ou des écouteurs (en Bluetooth ou via la prise Jack 3,5 mm).

Autonomie

Le Redmi Note 11 Pro 5G est équipé d'un accumulateur de 5000 mAh. Et il n'a rien a envier à la concurrence. Avec une utilisation basique mêlant photos, VOD, navigation, réseaux sociaux, ainsi qu'un peu de jeux vidéos et téléphonie standard, tout en conservant l'option de rafraîchissement à 120 Hz, le téléphone tient sans sourciller une journée et demie, voire deux jours.

Un excellent point complété par ses possibilités de charge rapide : grâce à l'adaptateur secteur 67 W fourni, il est possible de recharger l'appareil de 0% à 70% en une trentaine de minutes. Il faudra compter une vingtaine de minutes supplémentaires pour compléter la charge à 100%. Le Redmi Note 11 Pro 5G offre définitivement l'une des meilleures gestions de batterie sur cette gamme de prix, et sera capable de vous suivre lors de vos longues journées sans sourciller une seconde.

Performances

Équipé d'un Qualcomm Snapdragon 695 et de 6 Go ou 8 Go de RAM selon les versions, le Redmi Note 11 Pro 5G offre de jolies performances, sans pour autant être le plus convaincant sur ce point précis. Le Snapdragon 695 est un SOC dont le CPU octo-core capable d'atteindre 2,2Ghz en cadence est appuyé par un GPU Adreno 619.

Si nous avons pu effectivement voir plus performant, et de meilleurs scores de benchmarks sur cette gamme de prix, ce Note 11 Pro 5G s'en sort plutôt bien à l'utilisation. Notons qu'avoir un processeur un brin moins performant que ce qu'on peut trouver par exemple chez Realme (toujours dans la même gamme de prix) permet sur la durée de profiter de la belle autonomie décrite plus haut.

L'ensemble des jeux les plus gourmands comme Asphalt 9, ou Call Of Duty Mobile tournent sans soucis. Et Genshin Impact, qui constitue un benchmark à lui seul tant il est gourmand en performances, tourne sans problème en qualité graphique faible. Combats fluides, et rafraîchissement convaincant à 60 fps vous assurent une expérience très agréable. Une donnée à mettre en parallèle avec le fait qu'il s'agit d'un téléphone à moins de 400 €, et non d'un flagship à plus de 1000 €.

Dans tous les cas de figure, le téléphone est tout à fait capable de répondre à l'ensemble de vos exigences. La fluidité est présente et l'ensemble offre une réelle stabilité du système. Aucun ralentissement ou ni aucune freeze n'ont été constatés lors de nos multiples tests.

Côté stockage, le second port de carte SIM pourra être utilisé pour accroître le stockage interne de l'appareil jusqu'à 1 To. Redmi fait le choix d'offrir très peu d'espace de base, tout en vous laissant la possibilité d'étendre ce dernier par vous-même si vous en ressentez le besoin. Une stratégie judicieuse permettant à la marque d'économiser un peu sur la production des unités tout en offrant une solution pertinente à l'utilisateur.

Connectivité et réseau

L'un des points marketing du Snapdragon 695 est sa compatibilité 5G millimétrique. Malheureusement, il faudra faire l'impasse sur cette fonctionnalité, qui ne semble pas être prise en charge finalement sur le Redmi Note 11 Pro 5G. Vous bénéficierez cependant de l'ensemble des bandes 5G Sub-6Ghz, mais également de la 4G LTE, 3G, 2G.

À l'usage, les communications sont claires et très agréables. Le micro d'appel capte bien la voix et la suppression des bruits parasites se fait très bien.

Au rayon des connectivités réseaux, on retrouve également une compatibilité Bluetooth 5,1 et une couverture des réseaux Wi-Fi 802.11 a/b/g/n et ac. Pas de compatibilité WiFi 6 (802.11 ax) donc.

Photos et Vidéos

Le Redmi Note 11 Pro 5G dispose de 3 capteurs photos à l'arrière. Le capteur principal, un grand-angle de 108 Mpx à ouverture f/1,9 offre des pixels de 0,7 micron, capables de se combiner grâce à la technologie du Pixel binning. Dans ce mode, 9 pixels se combinent en un seul pour offrir des images de 12Mpx dont les pixels mesureront 2,1 microns. Théoriquement, il en résultera donc des images mieux exposées.

À l'utilisation, on se rend compte que le capteur principal a tendance à être très (trop ?) timide en ce qui concerne les zones d'ombres, qui restent majoritairement sombres. Il semble que le capteur ne rehausse pas suffisamment la luminosité, offrant donc des clichés certes très précis et très détaillés, mais qu'on aurait souhaité plus lumineux dans l'ensemble. En mode 12 Mpx / Pixel Binning, à défaut de perdre en résolution, on gagnera un peu de luminosité dans lesdites zones sombres. Dès lors, l'appareil propose des résultats d'excellente facture, bien plus vivants et convaincants.

Malgré ces soucis de gestion des basses lumières, le capteur offre des clichés très fidèles à la réalité en termes de couleurs, sans tendance à sursaturer les couleurs ou trop post-traiter les images. Les contrastes sont bien marqués, offrant au cliché une fois un peu retouché, un joli piqué.

Le Redmi 11 Pro 5G n'étant pas équipé d'un téléobjectif, c'est en recadrant les photos prises avec le capteur de 108 Mpx que vous pourrez profiter d'un zoom numérique acceptable. Il ne faudra cependant pas dépasser un zoom numérique X5 si vous souhaitez conserver un résultat exploitable sans perdre trop en détail et en définition.

Le mode portrait à l'arrière profite lui aussi du 108 Mpx et propose pour des clichés très réussis. Le détourage logiciel travaille ici intelligemment et limite les erreurs, même au niveau des zones habituellement compliquées comme les vêtements et les cheveux. Il permet des transitions assez douces entre les différentes zones mises au point.

De nuit, c'est toujours ce capteur principal qui fera le travail réussissant très bien à remonter les lumières. Évidemment, il faudra s'attendre à l'apparition de bruit numérique et de quelques soucis de fiabilité colorimétrique, ainsi qu'à une perte de détails. S'il n'offre pas le résultat le plus impressionnant du marché, on sent cependant grandement la différence entre un cliché pris en mode auto, et un cliché pris en mode nuit.

Deuxième capteur : l'ultra-grand-angle. Il s'agit ici d'un modèle de 8Mpx, avec un objectif ouvrant à f/2,2 et offrant un champ de vision de 118°. c'est ici que ça se corse. Ce capteur est résolument moins performant tant dans sa fiche technique que dans les résultats offerts. On retrouve évidemment une perte drastique de résolution comparée au grand angle, et contrairement à son collègue, il a tendance à avoir plus de mal dans les zones trop claires qui finissent très rapidement brûlées et subissent une perte d'information.

On retrouve également une distorsion assez présente sur les bords de l'image et des aberrations chromatiques qui certes, ne sont pas trop gênantes, mais tout de même présentes. Comme son homologue, il offre cependant une bonne gestion des couleurs, sans être dans l'excès de saturation, et propose tout de même un niveau de contraste très acceptable.

Dernier capteur présent sur le Redmi Note 11 Pro 5G : le capteur macro. On aurait largement préféré profiter d'un téléobjectif, souvent plus utile, d'autant que nous sommes là sur un capteur bien en deçà de ce que Redmi nous a proposé l'an dernier sur le prédécesseur, le Redmi Note 10 Pro. Exit les 5Mpx, on a affaire à un capteur 2 Mpx à ouverture f/2,4 sur cette nouvelle itération. Les clichés n'offrent pas un grossissement très impressionnant et le résultat semble très terne comparé aux prises offertes par les deux autres capteurs.

Finissions sur les capteurs photo avec le capteur selfie situé dans le poinçon de l'écran. Il s'agit ici d'un module de 16 Mpx, accompagné d'un objectif ouvrant à f/2,4, qui propose des autoportraits très réussis et bien éclairés dans l'ensemble. Le piqué est présent, les détails et les contrastes sont très bons et le logiciel ne dénature pas trop le sujet. En mode portrait, l'ensemble se comporte encore une fois très bien sans pour autant égaler les performances de la caméra arrière.

Pour finir, un petit point sur la vidéo. Les capteurs avant et arrière sont capables au mieux d'offrir des séquences en 1080p à 30 images par seconde. Ce qui semble un peu faible au regard de ce que peuvent proposer des concurrents à ce prix. Ce n'est clairement pas ici le point fort du modèle qui peine à offrir des vidéos très impressionnantes.