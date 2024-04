Test Yoga Slim 7i Gen 9 : un ultra-portable au rapport qualité/prix extrêmement intéressant

Lenovo a lancé en ce début d’année 2024 un nouveau Yoga Slim 7i de 9e génération, son ordinateur ultra-portable qui cherche à offrir un excellent rapport qualité-prix pour les travailleurs et créatifs qui ont un budget modéré. Alors coche-t-il toutes les cases pour plaire au plus grand nombre ? Réponse dans ce test.

Le Yoga Slim 7i Gen 9 est le nouvel ordinateur portable 14 pouces du fabricant chinois, qu’il définit comme une machine ultra polyvalente qui s’adapte à vos besoins. Il vient directement concurrencer le récent Zenbook 14 OLED UX3405 d’Asus, qui s’est positionné comme une valeur sûre sur le segment des PC portables entre 1000 et 1500 euros.

Cette nouvelle génération inaugure les processeurs Intel Core Ultra, qui promettent de changer beaucoup de choses. Plus économes en énergie, plus performants sur la partie graphique et dotés d’une puce NPU pour le traitement des tâches tournées vers l’IA, ces nouveaux processeurs veulent corriger plusieurs défauts des ordinateurs portables sur Windows.

Alors le nouveau Yoga Slim 7i Gen 9 est-il un ultra-portable intéressant ? C’est ce que nous allons voir.

Prix et disponibilité

Le Yoga Slim 7i Gen 9 n’est actuellement disponible que dans une seule version sur le site officiel français, donc Lenovo n’offre pas beaucoup de choix possibles. Pour 1199 euros, vous avez droit à une configuration avec un Intel Core Ultra 7 155H, 16 Go de RAM et 1 To de stockage SSD.

Il se positionne donc à un tarif légèrement moins élevé que le PC d’Asus, à 1499 euros dans la même configuration, mais cette différence de prix s’explique par quelques concessions sur la fiche technique.

Une fiche technique bien équilibrée

Le modèle que nous testons ici n’est pas exactement identique à la version vendue par Lenovo en France. Nous utilisons une puce Intel Core Ultra 5 125H et seulement 512 Go de stockage, mais le reste de la fiche technique est strictement identique. C'est donc l'occasion pour nous d'essayer cette référence, que nous n'avons pas encore eu l'occasion de tester.

Lenovo Yoga Slim 7i Gen 9 Ecran 14 pouces OLED

1920 x 1200 pixels

60 Hz Processeur Intel Core Ultra 5 125H GPU Intégré, Intel Arc RAM 16 Go LPDDR5X 7467MHz Mémoire interne 512 Go M.2 2242 PCIe Gen4 TLC Clavier Rétroéclairé Connectique 2 ports USB-C Thunderbolt 4

1 port HDMI 2.1

1 port USB-A 3.2

1 port audio jack 3.5 mm OS Windows 11 Poids 1,43 kg Dimensions 149 x 312 x 221 mm

Le modèle français profitera donc de performances légèrement meilleures avec sa puce Core Ultra 7 155H, mais on espère que Lenovo commercialisera chez nous la version Core Ultra 5 moins onéreuse au cours des prochaines semaines, comme l’a fait ASUS avec son Zenbook 14 OLED 2024, disponible à partir de 999 euros.

Un design arrondi qui se veut très confortable

Plutôt que des bords tranchants traditionnels, les Yoga Slim 7i de Lenovo adoptent plutôt un châssis élégant aux bords arrondis, qui rendent l’ordinateur portable très confortable en main. En dehors de ses courbes si particulières, le design du Yoga Slim 7i est plutôt minimaliste, avec un logo Lenovo discret collé sur l’une des tranches à l’arrière.

Le Yoga Slim 7i Gen 9 a la particularité d’être fabriqué en aluminium, qui lui confer un véritable sentiment de solidité. Aucune flexion sévère n’est à déplorer que ce soit au niveau du clavier ou de l’écran. La finition masque très bien les traces de doigts, permettant à l’ordinateur de conserver un aspect « propre » tout au long de la journée.

Néanmoins, cette qualité de fabrication a un inconvénient : le poids. La machine pèse 1,43 kg, et bien que cela ne soit pas énorme, c’est un peu plus que la plupart des ordinateurs du même gabarit. L’ordinateur est capable d’être plié à 180 degrés, c’est-à-dire à plat, mais n’ira pas plus loin.

Côté connectiques, Lenovo s’est contenté d’une sélection de ports assez sommaire, mais les plus importants sont bien présents. On retrouve sur la tranche gauche un port HDMI 2.1 et deux ports USB-C Thunderbolt 4, tous deux utilisables pour la recharge qui monte jusqu’à 65W.

Sur la tranche droite se situent un port USB-A 3.2, une prise jack 3,5 mm pour les casques, le bouton d’alimentation ainsi qu’un bouton dédié à la webcam.

Au niveau du clavier, Lenovo sait y faire. Ce dernier arbore un gris plus clair que le reste du châssis et est particulièrement agréable. La distance de frappe et la course de touches sont bonnes, mais on peut regretter l’absence d’un pavé numérique. Il faudra se contenter des numéros en haut du clavier. Le rétroéclairage à deux niveaux est présent pour pouvoir utiliser l’ordinateur dans la pénombre.

La bonne nouvelle, c’est l’apparition de la nouvelle touche Microsoft Copilot, que la société a introduite au début de l’année. D’après l’entreprise, celle-ci sera essentielle aux PC « IA » de nouvelle génération. Elle permet d’accéder à l’IA de Microsoft intégrée à Windows d’un simple appui, pratique.

Sous le clavier se trouve un grand trackpad assez précis, qui fait toujours exactement ce qu’on lui demande. Celui-ci n’est pas exactement placé au centre de l’appareil, mais légèrement à gauche. Cependant, cela ne gêne en rien l’écriture, ce dernier étant bien aligné avec la barre espace. Le clic est ferme et fiable.

Le clavier est aussi entouré à droite et à gauche par des grilles pour les haut-parleurs. Ils ne sont pas deux, mais bien au nombre de 4, chacun offrant une puissance de 2W. Au programme, les certifications Dolby Atmos et Smart Amplifier pour un son plus riche. Nous avons été surpris de constater que ceux-ci offraient un son clair et puissant, même lorsque nous les poussions au maximum. Aucun grésillement à l’horizon, et une distorsion assez bien maîtrisée.

En haut de l’écran, on retrouve une grande encoche qui abrite la webcam 1080p. La qualité vidéo est plutôt correcte, et on relève surtout un champ de vision assez large, parfait si vous avez besoin de montrer plusieurs personnes en même temps. L’ordinateur offre même un bouton physique sur la tranche qui permet de désactiver physiquement la caméra, un ajout plutôt appréciable pour la sécurité.

La caméra est complétée par un capteur infrarouge pour la prise en charge de la reconnaissance faciale Windows Hello. On aurait apprécié un lecteur d’empreintes digitales sur le clavier, mais la reconnaissance faciale se montre déjà très fiable. Nous n’avons jamais eu à taper notre mot de passe. Bien qu’elle casse la forme rectangulaire de l’ordinateur, cette encoche offre une prise facilitée pour ouvrir l’ordinateur d’une seule main. Compte tenu de son poids et de son design en aluminium, le clavier reste bien en place au moment de l’ouverture, un bon point.

Un écran classique, mais OLED !

Contrairement à plusieurs de ses concurrents qui ont adopté une définition 3K, l’écran OLED du Yoga Slim 7i se contente d’une définition FHD+ (1920 x 1200) au format 16:10, qui est bien plus agréable que le traditionnel 16:9. L’écran ne sera donc pas le plus détaillé, mais c’est finalement largement suffisant pour la plupart des utilisateurs.

Le gros reproche que l’on peut faire à l’écran est son taux de rafraichissement, limité à 60 Hz. Une fréquence maximale de 120 Hz aurait permis de fluidifier la navigation et l’expérience gaming, mais aurait en revanche impacté le prix et l’autonomie. Les bordures tout autour ne sont aussi pas les plus fines du marché, mais restent correctes pour dans cette tranche de prix.

Au niveau de la colorimétrie, l’écran OLED offre évidemment un contraste infini duquel on peut difficilement se passer. Lenovo promet une gamme de couleurs couvrant 100% du sRGB et 100% du DCI-P3, donc les couleurs sont très fidèles. La luminosité est assez correcte avec environ 400 nits, et la dalle est certifiée VESA DisplayHDR 500 True Black et même Dolby Vision. C’est très appréciable pour ceux qui regardent souvent Netflix, Disney+ ou encore Amazon Prime Video sur leur ordinateur.

Pour ceux qui craignent pour la longévité de l’écran à cause de sa technologie OLED, Lenovo a pensé à tout. Dans l'application Vantage, les paramètres OLED permettent de diminuer le risque de burn-in. Vous pouvez définir des minuteries pour réduire sélectivement après un certain temps la luminosité de certaines parties de l’écran : la barre des tâches, l'arrière-plan et directement la gradation complète de l'écran.

Des performances solides et une autonomie confortable

Sous le capot du Yoga Slim 7i Gen 9 se trouve une nouvelle puce Intel Core Ultra 5 125H (Core Ultra 7 155H sur la version vendue chez Lenovo), et il s’agit indéniablement de la nouveauté la plus importante de cette génération. Lancés au début de l’année, ces processeurs adoptent une toute nouvelle architecture hybride 3D d’Intel.

Le chipset offre une configuration à 16 cœurs (six Performance, huit Efficient et deux Low Power Efficient), et 22 threads fonctionnant jusqu'à 4,5 GHz. Avec une enveloppe thermique maximale de 28W, la puce offre un bon compromis entre puissance et consommation d’énergie.

Cette nouvelle gamme présente de nombreux atouts : tout d’abord, un NPU est désormais intégré au processeur. Il s’agit d’une puce dédiée à l’intelligence artificielle, qui promet de mieux gérer toutes les tâches où l’IA rentre en jeu. Pour l’instant, les avantages du NPU ne seront pas utiles à tous, et tournent jusqu’à présent autour de Copilot et de certaines autres applications professionnelles (génération d’images chez Adobe…), mais Microsoft promet l’arrivée de nombreuses fonctionnalités sur Windows qui en tireront parti à l’avenir.

Les performances du PC ne sont pas un énorme bond en avant sur la partie CPU, mais il est tout de même beaucoup plus puissant que le Core i7-1355U du très onéreux Yoga Book 9i de 2023. Il est capable de gérer de tâches telles que Photoshop, du montage vidéo ou encore de la bureautique assez exigeante sans sourciller. Comptez environ 2200 points sur un cœur et 10700 points avec tous les cœurs sur Geekbench 6, et plus de 4000 points sur Cinebench R20. Il est exactement là où on l’attend.

Le processeur est épaulé par 16 Go de RAM LPDDR5X (soudée) cadencée à 7467 MHz, et d’un SSD M.2 2242 PCie Gen4 signé TLC. D’après notre benchmark sur CrystalDiskMark, le SSD s’avère assez performant, bien plus que celui du récent MacBook Air M3 ou de l’Asus Zenbook 14 OLED de 2024. Les vitesses maximales sont d'environ 5 000 Mo/s, ce qui reste très rapide, mais un SSD PCIe 4.0 peut aller jusqu'à 7 000 Mo/s, il ne bat donc aucun record.

Un autre atout des puces Core Ultra d’Intel est l’arrivée d’un nouveau GPU intégré à 8 cœurs, basé sur la dernière architecture Arc de l’entreprise. Intel promet des performances multipliées par 2 dans certaines situations, et c’est effectivement ce que nous constatons dans nos benchmarks. Le Yoga Slim 7i Gen 9 atteint les 3156 points sur 3DMark Time Spy, et 2910 points pour la partie graphique. C’est presque deux fois plus que les 1500 points d’un Intel Core i7-1355U.

En jeu, le GPU Arc intégré pourrait presque nous faire oublier l’absence de carte graphique dédiée. En 1080p, l’ordinateur parvient à faire tourner Stray à plus de 40 FPS (graphismes bas), Halo 3 et Halo Reach à plus de 60 FPS (graphismes au maximum), Portal 2 et Left 4 Dead 2 aux alentours de 250 FPS (graphismes au maximum) ou encore GTA 5 autour de 100 FPS (graphismes moyen).

Les processeurs Core Ultra d’Intel apportent donc d’impressionnantes améliorations de performances en jeu, puisqu’il était auparavant compliqué de jouer à des jeux vidéo en 3D sur les ultrabooks dépourvus de cartes graphismes Nvidia ou AMD. Évidemment, même s’il sera possible de lancer la plupart des jeux, même des titres assez récents tels que Cyberpunk 2077, il faudra évidemment faire d’importantes concessions sur les graphismes. Il vous faudra aussi compter sur les technologies d’upscaling FSR d’AMD ou XeSS d’Intel sur les titres compatibles pour améliorer les performances.

Cependant, ces bonnes performances graphiques s’accompagnent aussi de températures élevées en jeu. Le Yoga Slim 7i Gen 9 peut par exemple monter à 75 degrés sur GTA 5, et la partie en haut du clavier devient alors très chaude. Ce n’est donc pas gênant au niveau de vos poignets, mais l’ordinateur peut rapidement réchauffer la pièce. Si le PC est parfaitement silencieux sur la plupart des tâches de bureautique, une fois en jeu, les ventilateurs deviennent audibles. Heureusement, pas au point de devenir dérangeants. Une partie du refroidissement s'effectue par les grilles se trouvant sous la charnière, donc mieux vaut s'assurer que cette partie n'est pas obstruée si votre PC devient trop chaud.

Concernant l’autonomie, les Core Ultra d’Intel viennent encore faire des merveilles. Si la durée de vie des batteries des PC sous Windows a toujours été en deçà de celles des MacBook, les ordinateurs équipés de puce Core Ultra viennent enfin combler l’écart.

Avec sa batterie assez généreuse de 65Wh, le Lenovo Yoga Slim 7i Gen 9 réussit à tenir toute une journée sur une seule charge sans flancher. Comptez environ 14 à 15 heures d’autonomie en usage mixte avec de la bureautique et du streaming vidéo, avec une luminosité moyenne. L’écran OLED et le taux de rafraichissement bloqué à 60 Hz contribuent aussi grandement à un tel résultat.

Si vous êtes à court de batterie, l’ordinateur offre une recharge rapide via USB-C à une puissance maximale de 65W, ce qui est assez classique pour ce genre de machine. Brancher l’ordinateur une dizaine de minutes vous offre environ 2 heures d’autonomie.

Pour ce qui est de la connectivité, le Yoga Slim 7i Gen 9 mise toujours sur la norme Wi-Fi 6E, et du Bluetooth 5.3. C’est dommage, on aurait aimé voir Lenovo adopter le nouveau Wi-Fi 7, qui a été officiellement lancé au début de l’année, pour rendre son ordinateur plus durable face à l’épreuve du temps, mais il faudra probablement attendre la prochaine génération.

Une partie logicielle simple et efficace

Le Yoga Slim 7i Gen 9 est livré avec le logiciel Lenovo Vantage de l’entreprise, qui non seulement d’effectuer des mises à jour du BIOS (maintenant appelé UEFI) lorsque celles-ci sont disponibles, mais aussi de paramétrer plusieurs parties de l’ordinateur. Cette application sert véritablement de HUB, et vient compléter les traditionnels paramètres de Windows 11.

Vous pourrez notamment modifier les options de la batterie, que ce soit pour activer ou désactiver la recharge rapide ou changer le profil de performances, mais aussi jouer avec les paramètres de l’écran, de la caméra, de la partie audio ou encore des accessoires.

Lenovo préinstalle également sur son ordinateur l’antivirus McAfee, que l’on vous conseille de désinstaller rapidement, au même titre que des logiciels tels que Lenovo Now ou Lenovo Hotkeys. Ces derniers vous aident à configurer votre PC, mais prennent plus de place qu’autre chose.

Alors, on achète ?

Après plus d’une semaine à jouer avec l’ordinateur, sommes-nous convaincus ? Le Yoga Slim 7i Gen 9 offre exactement ce qu’annonce Lenovo : un design soigné et des performances solides, qui devraient répondre aux attentes de la plupart des travailleurs. C’est clairement une machine très polyvalente, qui saura s’adapter à vos besoins.

Si votre budget n’est pas trop élevé et que vous recherchez un ordinateur performant pour travailler, faire du gaming très léger ou encore que vous débutez dans la création, le Yoga Slim 7i Gen 9 se positionne comme l’une des meilleures alternatives du marché à l’heure actuelle. On pourrait lui reprocher son poids légèrement plus élevé que la moyenne des ordinateurs 14 pouces, ce qui pourrait être gênant si vous vous déplacez beaucoup, ou encore son écran limité à 60 Hz. Mais si ces concessions ne sont pas rédhibitoires pour vous, foncez.