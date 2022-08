Meilleur MacBook Air et Pro : quel ordinateur acheter ?

En 2020, Apple sortait avec succès ses premiers modèles de MacBook avec sa toute nouvelle puce maison, la M1. Deux ans plus tard, la firme de Cupertino revient à la charge pour enfoncer le clou avec sa puce M2, plus puissante et efficace.

Notre sélection des meilleurs MacBook

MacBook Air M2 13 pouces (2022) 1499€ Voir 1499€ Voir 1499€ Voir 1499€ Voir 1499€ Voir 1499€ Voir Plus d'offres MacBook Pro 13 pouces M2 (2022) 1562€ Voir 1599€ Voir 1599€ Voir 1599€ Voir 1599€ Voir 1599€ Voir Plus d'offres MacBook Pro 16 pouces (2021) 2547€ Voir 2547€ Voir 2547€ Voir 2665.14€ Voir 2749€ Voir 2749€ Voir 2749€ Voir Plus d'offres

Avec son processeur M1, Apple a très agréablement surpris ses utilisateurs. Assurément, il y a un avant et un après M1. Pour sa deuxième génération de puces, l’entreprise californienne devait donc confirmer sa réussite en améliorant les performances de son processeur tout en corrigeant les petites erreurs de jeunesse du M1.

La marque à la pomme inaugure également un nouveau châssis ainsi qu’un nouveau look pour son modèle de MacBook Air, sorti cette année, qui reprend en partie le design des derniers MacBook Pro mais aussi des iPads avec un aspect plus anguleux et l’arrivée de la désormais mythique encoche en haut de l’écran.

La gamme de MacBook est donc actuellement constituée de modèles équipés de l’ancienne génération de puces (M1, M1 Pro et M1 Max) mais aussi de la nouvelle M2. Chacun de ces MacBook a ses propres caractéristiques qui conviendront pour des usages bien différents. Pour vous y retrouver et vous assurer de faire le bon choix, voici notre guide d’achat pour vous aider à choisir votre MacBook en 2022.

Quels MacBook Air choisir ?

MacBook Air M2 13 pouces (2022)

MacBook Air M2 13 pouces (2022) au meilleur prix Fnac 1499€ Découvrir l'offre

E.Leclerc 1499€ Découvrir l'offre

Cdiscount 1499€ Découvrir l'offre

Darty 1499€ Découvrir l'offre

Boulanger 1499€ Découvrir l'offre

Amazon 1499€ Découvrir l'offre Plus d'offres

Lancée en 2014, la gamme MacBook Air est traditionnellement une déclinaison plus fine, plus légère mais aussi moins puissante que la gamme MacBook Pro. Avec sa toute nouvelle puce M2, la version 2022 du MacBook Air a fait une petite révolution tant en terme de performance que de design. Si la puce M2 s’avère toujours moins performante que les puces M1 Pro et Max qui équipent les modèles les plus puissants de la marque, elle est tout de même nettement plus puissante que la puce M1 avec un gain entre 15% et 40%, ce qui est loin d’être négligeable.

Ce modèle dispose d’un nouveau châssis qui permet entre autre de bénéficier d’un écran 13 pouces plus large puisqu’il passe de 13,3 pouces à 13,6 pouces. Cet écran Liquid Retina offre une belle luminosité de 500 nits. L’encoche, déjà présente sur les MacBook Pro 14 et 16 pouces, fait ici son apparition. Elle abrite une webcam qui passe enfin en Full HD. Ce nouveau châssis permet aussi d’intégrer une batterie légèrement plus puissante que sur le modèle M1, ce qui améliore de quelques heures son autonomie.

La disparition du chargeur Magsafe avait déplu à ses utilisateurs. Apple l’avait donc déjà réintégré sur les MacBook Pro de 2021 et c’est le cas aussi sur ce nouveau MacBook Air. Vous aurez donc moins de risque de faire chuter votre ordinateur en trébuchant sur le câble mais vous aurez aussi un port USB-C supplémentaire de disponible puisqu’il ne sera plus occupé par le câble de charge. Cette version est disponible en 4 coloris : Minuit, Gris sidéral, Argent et Lumière stellaire.

Les + Les - Puce M2 Connectique toujours trop limitée Nouveau design réussi Suchauffe en usage intensif Écran plus grand Prix plus élevé que le modèle M1 Webcam Full HD

À lire également : MacBook Air M2 (2022) pas cher : où l’acheter au meilleur prix ?

MacBook Air M1 13 pouces (2020)

MacBook Air M1 13 pouces (2020) au meilleur prix Amazon 1099€ Découvrir l'offre

Cdiscount 1198.5€ Découvrir l'offre

Fnac 1199€ Découvrir l'offre

Darty 1199€ Découvrir l'offre

L’arrivée du modèle M2 n’a pas fait disparaître le MacBook Air M1. Certes moins puissant, le MacBook Air sorti en 2020 reste tout à fait adapté pour de nombreux utilisateurs qui souhaitent acquérir un MacBook à moindre coût. Pour moins de 1200 euros, vous pouvez bénéficier de l’ergonomie réputée de MacOS. La puce M1, avec son CPU de 8 coeurs, est parfaitement optimisée pour effectuer rapidement les tâches du quotidien. Son GPU de 7 coeurs permet également de faire du montage vidéo et de jouer à certains jeux.

C’est un ordinateur qui allie la légèreté avec un poids de 1,29 kg, la discrétion avec une gestion de la chaleur sans ventilateur qui le rend parfaitement silencieux et une autonomie jusqu’à 18 heures grâce à la bonne efficacité de la puce M1. Son écran Retina 13,3 pouces est également de très bonne facture avec une calibration parfaite. S’il reste nettement plus cher qu’un PC entrée de gamme, ce MacBook 13 pouces M1 premier prix s’avère être un très bon rapport qualité-prix.

Les + Les - Prix attractif Seulement 2 ports USB-C Fin et léger Webcam 720p Fonctionnement silencieux

Quels MacBook Pro acheter ?

MacBook Pro 13 pouces M2 (2022)

MacBook Pro 13 pouces M2 (2022) au meilleur prix Amazon 1562€ Découvrir l'offre

Fnac 1599€ Découvrir l'offre

E.Leclerc 1599€ Découvrir l'offre

Cdiscount 1599€ Découvrir l'offre

Darty 1599€ Découvrir l'offre

Boulanger 1599€ Découvrir l'offre Plus d'offres

Le MacBook Pro 13 pouces avec la puce M1 avait fait sensation à sa sortie en 2020 avec un prix de lancement très compétitif pour la gamme MacBook Pro à moins de 1500 euros pour sa version de base. Cette année, Apple a fait évoluer ce modèle en y intégrant sa toute nouvelle puce M2.

D’un point de vue design, contrairement au MacBook Air M2, ici on reprend exactement le même châssis et les mêmes couleurs (Gris sidéral et Argent). À l’extérieur, vous ne pourrez absolument pas distinguer le M2 du M1. On y retrouve donc la Touch bar (qui avait pourtant disparu sur les autres MacBook Pro), le Magic Keyboard et son écran 13,3 pouces avec une colorimétrie, un contraste et une luminosité exemplaires. Malheureusement, on ne dispose pas ici du chargeur MagSafe et on doit toujours se contenter de deux ports USB-C. C’est bien dommage.

C’est du point de vue performances que ce modèle se distingue. La puce M2 avec ses 8 coeurs CPU et 10 coeurs GPU fait une nouvelle fois des merveilles. Apple se distingue de la concurrence en proposant un ordinateur qui conserve toute sa puissance en utilisation nomade sur batterie. D’ailleurs, la puce M2 est très efficiente d’un point de vue énergétique puisqu’elle permet une autonomie de 18 heures.

Les + Les - Très bonne autonomie Uniquement 2 ports USB-C Prix compétitif pour un MacBook Pro Webcam 720p Bonnes performances de la puce M2

MacBook Pro 14 pouces (2021)

MacBook Pro 14 pouces (2021) au meilleur prix Fnac 2090.9€ Découvrir l'offre

Cdiscount 2095.9€ Découvrir l'offre

Amazon 2112€ Découvrir l'offre

RueDuCommerce 2249€ Découvrir l'offre

Darty 2249€ Découvrir l'offre

Boulanger 2249€ Découvrir l'offre Plus d'offres

Les versions 14 pouces et 16 pouces du MacBook Pro sont les versions réellement haut de gamme de la marque avec des prix de base (sans option de RAM ni de SSD) allant de 2249 euros jusqu’à 3849 euros. Pour ces modèles, nous avons le choix entre la puce M1 Pro (10 coeurs CPU, 16 coeurs GPU) et la puce M1 Max (10 coeurs CPU, 32 coeurs GPU). Ce sont donc des puces toujours plus puissantes que la toute nouvelle M2 avec ses 8 coeurs CPU et 10 coeurs GPU. Toute cette puissance permet d’effectuer sans souci les tâches qui demandent le plus de ressources comme le montage vidéo 4K ou l’animation 3D.

Déjà très bon sur les modèles cités plus haut, l’écran passe ici un cap technologique avec l’utilisation de mini-led. Cet écran Liquid Retina XDR 14,2 pouces supporte donc la gamme dynamique extrême ainsi qu’un contraste de 1 000 000:1. Avec ProMotion, le taux de rafraichissement peut atteindre 120 Hz pour permettre une fluidité exemplaire. C’est l’écran idéal pour tous les métiers créatifs. Enfin, niveau connectique, nous sommes sur un sans faute avec le MagSafe mais aussi 3 ports USB-C, un port HDMI et un lecteur de carte SD.

Les + Les - Puces M1 Pro et M1 Max puissantes Absence de Face ID Ecran mini-led XDR Encoche sur l’écran Connectique complète Système son de qualité

MacBook Pro 16 pouces (2021)

MacBook Pro 16 pouces (2021) au meilleur prix E.Leclerc 2547€ Découvrir l'offre

Cdiscount 2547€ Découvrir l'offre

Amazon 2547€ Découvrir l'offre

RueDuCommerce 2665.14€ Découvrir l'offre

Fnac 2749€ Découvrir l'offre

Darty 2749€ Découvrir l'offre

Boulanger 2749€ Découvrir l'offre Plus d'offres

Vous l’aurez compris, la version 16 pouces du MacBook Pro, n’est ni plus ni moins qu’un MacBook Pro 14 pouces avec un plus grand écran et une plus grande batterie. Il s’agit donc d’un ordinateur bien plus agréable pour ceux qui ont besoin d’un grand écran pour travailler. Avec sa technologie mini-led, cet écran 16,2 pouces Liquid Retina XDR 120Hz est juste incroyablement bien calibré avec un contraste riche et une luminosité hors-pair (1 000 nits constant et 1 600 nits de pointe en XDR). Pour regarder un film ou faire de la retouche d’images ou encore du graphisme, c’est juste parfait.

L’autonomie est aussi la meilleure de tous les modèles MacBook puisqu’elle peut dépasser les 20 heures d’utilisation. Les puces M1 Pro et M1 Max prouvent donc ici toute l’étendu de leur efficience énergétique tout en gardant leur puissance incroyable. Le Magic Keyboard et le Trackpad Force Touch permettent également d’optimiser votre productivité avec un grand confort d’utilisation.

Bien évidemment, il s’agit du modèle le plus massif de la gamme avec un poids de 2,1 kg et des dimensions qui le rendent un peu moins pratique à transporter au quotidien.

Les + Les - Ecran 16,2 pouces mini-led XDR Poids lourd de la gamme : 2,1 kg Autonomie gargantuesque Encoche présente Performances de haut vol Tarifs prohibitifs des options (RAM et SSD) Finitions haut de gamme

Pourquoi les puces M1 et M2 sont une révolution pour les MacBook ?

Il y a deux ans, Apple a décide de mettre fin à son partenariat avec Intel pour lancer sa propre technologie de puces. Depuis des années, la marque à la pomme est devenue un des plus grands spécialistes de puces pour mobiles avec des iPhones et des iPads de plus en plus puissants et efficaces. Apple s’est donc inspiré de cette technologie pour créer une puce qui regroupe processeur, carte graphique, mémoire RAM et SSD. Cette architecture permet de gagner en performance mais aussi en autonomie grâce à une meilleure efficience de la puce. Apple bénéficie en outre de sa stratégie d’environnement fermé puisque les puces créées sont parfaitement optimisés pour une petite gamme d’ordinateurs qui utilisent tous MacOS.

Pourquoi acheter un MacBook plutôt qu’un PC portable ?

Depuis plusieurs décennies, c’est le grand débat qui agite le marché. Qui est le meilleur entre PC et Mac ? En réalité, ce débat n’a pas de réponse car ils répondent tous les deux à des besoins différents en utilisant des stratégies opposées. Dans le monde du PC, vous avez le choix entre une multitude de marques. La concurrence acharnée sur ce secteur fait donc baisser les prix et permet d’avoir des rapports qualité-prix plus intéressants.

On retrouve des ordinateurs PC pour tous les usages et pour tous les prix. Il est donc aussi plus complexe de trouver l’appareil réellement adapté à votre utilisation. L’environnement ouvert des PC plaira aussi davantage aux passionnés d’informatiques qui pourront configurer leur machine comme il le souhaite ainsi qu’aux gamers qui auront accès aux dernières cartes graphiques ultra puissantes pour faire tourner les jeux AAA les plus gourmands.

Chez Apple, il n’y a pas de concurrence mais un monopole. Seul Apple peut concevoir des MacBook qui, traditionnellement étaient plus chers que les PC tout en utilisant des composants moins puissants et en proposant un univers fermé. Pourtant, les MacBook ont réussi à se faire une très bonne réputation, notamment auprès des métiers créatifs. En effet, les ordinateurs qui tournent sous MacOS sont parfaitement optimisés et utilisent pleinement la puissance de leurs composants avec un équilibre savamment recherché. Avec l’arrivée de la puce M1 puis M2, Apple a rattrapé son retard en terme de puissance et a continué d’optimiser l’optimisation entre la partie matérielle et logicielle. Si vous ajoutez à cela des finitions haut de gamme et des écrans parfaitement calibrés, ce sont tout naturellement des appareils plébiscités par les monteurs vidéos, les graphistes ou encore les photographes.

Quelles sont les rumeurs concernant les futurs modèles de Macbook ?

Apple a toujours entretenu le mystère autour de ses nouveaux produits pour garder l’effet de surprise lors de ses keynotes. Du coup, des rumeurs plus ou moins folles circulent régulièrement sur internet.

Les prochains modèles à voir le jour devraient être sans surprise les nouvelles versions des MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces avec des versions Pro et Max de la nouvelle puce M2. Ils devraient être annoncés fin 2022 ou début 2023 .

avec des versions Pro et Max de la nouvelle puce M2. Ils devraient être annoncés . Plus étonnant mais aussi plus confidentiel, un MacBook Pro avec processeur Intel est envisagé pour permettre aux professionnels qui utilisent des logiciels encore non supportés par la puce M1 ou M2 de passer sur des versions plus récentes et plus puissantes.

est envisagé pour permettre aux professionnels qui utilisent des logiciels encore non supportés par la puce M1 ou M2 de passer sur des versions plus récentes et plus puissantes. Pour finir, une rumeur qu’il faut prendre avec des pincettes et qui est plus de l’ordre du rêve que de la prédiction. Un MacBook à écran pliable de 20 pouces est une piste qu’explorerait Apple pour une sortie après 2025.

Et vous, avez vous lu des rumeurs sur les prochains MacBook ? N’hésitez pas à nous les partager en commentaires. Nous espérons que ce guide d’achat des meilleures MacBook vous permettra de choisir l’ordinateur le plus adapté à vos besoins.