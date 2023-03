Meilleur ordinateur portable Huawei : quel modèle choisir en 2023 ?

La marque Huawei est connue pour le bon rapport qualité-prix de ses appareils. Pour les ordinateurs portables, le fabricant chinois a appliqué la même recette en proposant une gamme de PC avec de belles fiches techniques à un prix abordable. Quel ordinateur portable Huawei acheter en 2023 ? On vous dit tout dans ce nouveau guide.

Sélection des meilleurs ordinateurs portables Huawei

Les ordinateurs portables sont de plus en plus utiles dans notre vie de tous les jours, que ça soit pour le loisir ou pour un usage professionnel. En effet, leur faculté d’être utilisé de façon nomade tout en proposant les mêmes caractéristiques techniques qu’un PC de bureau permet une grande polyvalence et flexibilité. C’est parfait notamment pour faire du télétravail. On en trouve aujourd’hui à tous les prix mais aussi avec des niveaux de qualité et de puissance très variables. Il peut donc être difficile de faire le bon choix.

Après les smartphones et les objets connectés, Huawei s’est lancé sur le marché des PC en annonçant la sortie en 2016 de son premier MateBook 2-en-1 qui tournait sous Windows 10. Depuis, cet acteur récent du secteur a fait ses preuves et sa gamme s’est étoffée.

Huawei propose aujourd’hui plusieurs gammes d’ordinateurs portables, qui vont de 500 euros pour les modèles grand public, à près de 2000 euros pour les modèles destinés au professionnels. À travers notre sélection, découvrez dans ce guide l’ordinateur Huawei qui correspond le mieux à vos besoins.

MateBook X Pro

Avec le MateBook X Pro sorti en 2022, Huawei a sorti le grand jeu. Cet ordinateur portable ultra performant est doté d’un écran IPS LCD de 14,2 pouces d’une définition de 3120 x 2080 pixels, soit 3,1K. Vous avez la possibilité de basculer d’un taux de rafraichissement de 60 Hz à 90 Hz et inversement.

Avec son processeur Intel Core i7-1260P de 12ème génération, ses 16 Go de RAM et son espace de stockage SSD de 1 To, le MateBook X Pro est puissant et fluide. Vous pouvez effectuer des tâches gourmandes comme la retouche de photos ou du montage vidéo sans problème. Même mis à rude épreuve, l’ordinateur portable de Huawei reste stable, les bruits et la chauffe sont maitrisés.

Contrairement au précédent MateBook X Pro 2020 qui avait un design très inspiré des MacBook d’Apple, ce nouveau modèle a un look qui lui est propre, tant au niveau des formes que du coloris bleu foncé. Il est fin est léger puisqu’il ne pèse que 1,26kg.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet du Huawei MateBook X Pro.

Les + Les - Look revisité Prix très élevé Processeur très puissant Pas d’alternative moins chère avec un autre processeur Chauffe et bruit parfaitement maîtrisés Bonne autonomie



Huawei MateBook 16s

Sorti en 2022, le MateBook 16s est la version améliorée du MateBook 16.

Cet ordinateur haut de gamme est disponible en 2 versions : une version avec le processeur Intel Core i7-12700H, et une autre version équipée de l’Intel Core i9-12900H. Niveau technique, l’ordinateur portable ne fait donc pas dans la demie-mesure avec son processeur Intel de 12e génération.

Avec ses 16 Go de RAM et sa capacité de stockage de 1To, c’est un ordinateur fluide, qui cible essentiellement les créatifs.

Sa dalle IPS LCD tactile de 16 pouces offre une résolution en 2K de 2560 x 1680 pixels et son autonomie peut atteindre les 11 heures d’utilisation.

Pour les connectiques, Huawei a mis tout ce qu’il fallait sur le Huawei MateBook 16s. On trouve ainsi deux ports USB Type-C, deux ports USB Type-A 3.2, un port HDMI et un port Jack 3.5 mm.

On apprécie particulièrement la présence d’une webcam en 1080p.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test du Huawei MateBook 16s.

Les + Les - Excellente conception Le prix Bel écran Le poids de 2 kg Visio de bonne qualité Taux de rafraîchissement limité à 60 Hz Bonne autonomie Pas de cache physique sur la webcam Gestion de la chauffe et du bruit maîtrisée

Huawei MateBook D15

Le Huawei MateBook D15 est proposé à un prix plus abordable que les précédents modèles de notre sélection.

Cette version sortie en 2022 dispose d’un écran de 15,6 pouces FHD de 1920 x 1080 px. Malgré son écran large, l’ordinateur portable ne pèse que 1,6 kg. Il reste donc léger et facilement transportable. Grâce à la recharge rapide, vous récupérez 2 heures d'utilisation en 15 minutes de charge.

Avec son processeur Intel Core i5-1135G7 11ème génération, ses 8 Go de Ram et son espace de stockage de 512 Go, c’est un PC de milieu de gamme qui tient la route.

Le Huawei MateBook D15 est parfait pour réaliser des tâches du quotidien. Comme les bordures ont été réduites à une épaisseur de 5,3 mm, la webcam se situe sous une touche du clavier.

Niveau connectiques, le MateBook D15 2022 n’est pas en reste. Il est équipé d’une d’un port USB 3.2 Gen 1, de deux ports USB 2.0, d’un port USB-C, d’un port HDMI et d’une prise jack.

Les + Les - Léger Placement de la webcam Prix abordable Puissance limitée Ecran avec de très fines bordures Recharge rapide

Huawei Matebook E

Le Huawei Matebook E est un ordinateur portable hybride qui peut également s’utiliser en tablette. Son écran de 12,6 pouces ultra compact et son poids léger le rendent facile à transporter.

Ce 2-en-1 dispose d’un écran OLED à bordures très fines de 2560 x 1600 pixels. La dalle a un taux de rafraîchissement de 60 Hz, ce qui inférieur à la Surface Pro 8 par exemple, mais qui s’avère suffisant pour ce terminal.

Le Huawei MateBook E est proposé en deux configurations : une version avec le processeur Intel Core i3-1110G4, de 8 Go de RAM et de 128 Go de mémoire, et une version équipée d’un processeur Intel Core i5-1130G7 avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. La puissance est donc limitée, mais convient parfaitement pour un usage bureautique.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test du Huawei MateBook E.

Les + Les - Bel écran OLED Manque de connectiques (Un seul port USB Type-C Bonne autonomie Aucun rangement pour le stylet Ordinateur 2-en-1 Puissance limitée

Huawei Matebook D16

Le Huawei MateBook D16 est équipé au choix, soit d’un processeur Intel Core i5-12450H, soit d’un processeur Intel Core i7-12700H de 12ème génération. Avec ses 16 Go RAM et son espace de stockage de 512 Go, le traitement des données et fluide. C’est un ordinateur milieu de gamme qui présente de beaux atouts.

Malgré son écran de 16,1 pouces qui en fait automatiquement un grand modèle, le MateBook D16 reste facilement transportable grâce à son poids léger de seulement 1,7 kg.

Vos appels visio sont facilités grâce à la webcam de 1080p et aux 4 microphones intelligents capables d’annuler le bruit environnant. Le nouveau pavé tactile vous permet d’augmenter votre efficacité au bureau. Vous y trouvez notamment une touche pour désactiver la webcam.

Les + Les - Écran large et bordures fines Haut-parleurs perfectibles Bon rapport qualité-prix Batterie décevante malgré une autonomie annoncée de 9h Webcam de bonne qualité Touchpad qui aurait pu être un peu plus grand Connectique complète

C'est quoi un MateBook ?

Le MateBook est le nom donné par Huawei à ses ordinateurs portables. Il existe plusieurs gammes qui mettent l’accent sur des qualités différentes.

Vous retrouvez ainsi :

La gamme MateBook X qui contient le MateBook Pro X. C’est le haut de gamme du fabriquant chinois.

qui contient le MateBook Pro X. C’est le haut de gamme du fabriquant chinois. La gamme MateBook parmi laquelle on retrouve les MateBook de 14 et 16 pouces comme les MateBook 16,16s, et 14s. Ce sont de très bons ordinateurs portables pour les créatifs.

parmi laquelle on retrouve les MateBook de 14 et 16 pouces comme les MateBook 16,16s, et 14s. Ce sont de très bons ordinateurs portables pour les créatifs. La gamme MateBook E qui est un ordinateur 2-en-1.

qui est un ordinateur 2-en-1. Et la gamme MateBook D qui contient des PC portables à petit prix qui sont davantage destinés au divertissement et à la bureautique.

Comme de nombreux autres PC, les ordinateurs du fabricant chinois tournent sous Windows. Alors que les premiers modèles avaient Windows 10, les modèles les plus récent tournent sous Windows 11.

Pourquoi acheter un ordinateur portable Huawei ?

Huawei offre une large sélection d’ordinateurs portables. Vous avez ainsi des formats compacts en version 13 ou 14 pouces et des ordinateurs destinés davantage à une utilisation sédentaire de 16 pouces.

Les gammes de prix sont très larges. On retrouve des ordinateurs qui ont pour cible le grand public avec des prix à moins de 600 euros, mais aussi des machines ultra performantes à destination des professionnels comme le MateBook X Pro qui est disponible à partir de 1 799,99€. Le choix de l’ordinateur va dépendre de votre budget mais aussi de vos besoins.

Enfin, les ordinateurs Huawei récents ont la possibilité de fonctionner comme un seul appareil avec les autres produits de la marque. Le mode Super Device permet ainsi de mettre facilement en place la collaboration multi-écrans, que ça soit PC-tablette, PC-smartphone ou encore tablette-smartphone.

Vous pouvez ainsi transférer des fichiers entre deux appareils en le faisant simplement glisser, ouvrir des fichiers mobiles sur un PC portable… Les échanges de contenus sont plus fluides.