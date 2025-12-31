Votre vieux smartphone Android marche encore ? C’est bien le problème : un milliard d’appareils sont menacés

Un milliard de smartphones Android représentent une véritable menace pour leur propriétaire. Nombreux sont ceux qui gardent le même mobile pendant des années puisqu’il fonctionne toujours. Mais c’est là le piège : si du point de vue matériel il n’y a rien à déclarer, côté logiciel on ne peut pas en dire autant.

La conscience écologique se fait de plus en plus forte : nombreux sont ceux qui conservent leur téléphone jusqu’à ce qu’il ne fonctionne plus. Pourquoi le remplacer alors qu’il marche encore très bien, après tout ? La réponse est simple : changer d’appareil n’est malheureusement pas juste une question de mode, c’est parfois aussi une question de sécurité.

Un smartphone qui ne reçoit plus les mises à jour de sécurité représente une véritable menace pour son propriétaire. Il ne s’agit pas là d’un cas isolé : selon les dernières données de StatCounter relayées par nos confrères de SmartWorld, plus de 30 % des propriétaires d’un smartphone Android utilisent encore un appareil tournant sous Android 13 ou antérieur. Cela représente environ un milliard de mobiles actifs menacés.

Si votre téléphone ne reçoit plus les mises à jour de sécurité, il est vivement recommandé d’en changer

L’obsolescence (programmée) de nos smartphones n’est donc pas seulement matérielle : elle est aussi logicielle. Depuis 2015, Google publie une mise à jour de sécurité Android mensuelle afin de corriger des bugs, mais surtout des failles critiques identifiées que des individus malveillants pourraient exploiter pour, par exemple, pirater votre appareil à distance. C’est pour cela qu’il est recommandé de les installer dès qu’elles sont disponibles.

Quand un appareil est obsolète, il ne peut plus recevoir ces mises à jour. Cela en fait donc une cible de choix pour les pirates – c’est pour cela que Microsoft a été vivement critiqué pour avoir mis fin au support de Windows 10 (sauf en Europe) alors que de nombreux utilisateurs n’ont pas encore pu migrer vers Windows 11. Par exemple, la mise à jour de décembre corrigeait une centaine de vulnérabilités.

L’idée ici n’est pas de pousser à la consommation, simplement de rappeler les risques encourus lorsqu’un appareil ne peut plus recevoir de mise à jour de sécurité – les ignorer pouvant coûter au final plus cher que de racheter un smartphone…

Notons par ailleurs que les politiques de support évoluent vers davantage de longévité, permettant aux utilisateurs de conserver leur smartphone pendant de nombreuses années en toute sécurité. Par exemple, plusieurs constructeurs garantissent aujourd’hui jusqu’à 7 ans de mises à jour de sécurité et du système d’exploitation, c’est notamment le cas des smartphones signés Google depuis le Pixel 8.