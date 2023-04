Secret Invasion : la nouvelle bande-annonce de la série Marvel envoie du très lourd

Secret Invasion est la prochaine série de Marvel Studios pour Disney+. Elle se dévoile dans une nouvelle bande-annonce très prometteuse qui met en avant son casting cinq étoiles. Cette série pourrait avoir une importance cruciale pour l’avenir du Marvel Cinematic Universe.

Nick Fury revient aux affaires ! Présent dans le Marvel Cinematic Universe depuis le tout début, l’ancien directeur du SHIELD n’avait jamais eu le droit au premier rôle dans un film ou une série. L’erreur sera prochainement réparée avec Secret Invasion.

Secret Invasion, c’est la prochaine série Marvel Studios pour Disney +. Elle s’est dévoilée cette nuit dans une nouvelle bande-annonce épique qui promet énormément. Elle mise à la fois sur son casting étoiles et ses scènes d’action.

Secret Invasion pourrait relancer un MCU en perte de vitesse

Elle est prévue pour juin, soit presque un an après la dernière série Marvel en date (She/Hulk qui avait été diffusée à partir d’août 2022). A mi-chemin entre le thriller d’espionnage et le récit oldschool d’invasion extraterrestre, elle pourrait changer beaucoup de choses dans le Marvel Cinematic Universe. Elle nous fera en effet comprendre que derrière chaque personnage pourrait se cacher un skrull, un alien changeur de forme. Un retour à une histoire plus « terre à terre » après les aventures axées sur le multivers des précédentes productions.

A lire aussi – Disney+ diffusera moins de séries Marvel à l’avenir, c’est officiel

Le scénario se concentre autour du retour de Nick Fury. Absent de la Terre depuis Avengers Endgame, il doit y revenir pour contrer une invasion skrull menée par Gravik, le personnage de Kingsley Ben-Adir. Il est aidé dans sa tâche par son ami Talos (Ben Mendehlson), un skrull loyaliste, ainsi que par d’autres personnages déjà aperçus dans le MCU comme Ross (Martin Freeman) ou encore Maria Hill (Colbie Smulders). Mais attention, derrière chaque allié peut se cacher un ennemi et notre héros ne pourra compter sur personne. Pas de quoi faire peur à notre super agent secret.

Secret Invasion sera la huitième série Marvel Studios pour Disney+. Elle servira de prélude à Armor Wars, un futur film avec Don Cheadle qui reprendra le flambeau d’Iron Man. Sortie prévue le 21 juin prochain.