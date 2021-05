Marvel Secret Invasion : découvrez le casting de la future série Disney+

Disney+ prépare une série basée sur l’arc narratif Secret Invasion. Les premières informations commencent d’apparaitre sur la série, notamment les premiers acteurs qui y joueront. Nous y retrouverons notamment Samuel L. Jackson qui y reprendra notamment son rôle de Nick Fury.

Disney a parfaitement su gérer la complémentarité entre les deux formats audiovisuels que sont les films et les séries. Que ce soit avec la licence Star Wars ou avec l’univers Marvel. Dans ce dernier cas, Disney profite de l’incroyable richesse de la Maison des Idées et de ses arcs narratifs. La Guerre des gemmes de l’infini et Civil War en sont deux bons exemples. Un autre est Secret Invasion, l’un des événements majeurs de la phase 4 du Marvel Cinematic Universe dont les films ont pratiquement tous été annoncés le mois dernier.

Une série dont le casting s’étoffe de semaine en semaine. Le tournage aurait démarré le mois dernier, pour une sortie dont la date n’a pas encore été confirmée. Le rôle principal revient évidemment à Samuel L. Jackson qui reprendra son rôle de Nick Fury, personnage que nous avions laissé dans l’espace à la fin de Spider-Man Far From Home. Talos, le Skrull apparu dans le même film et dans Captain Marvel, sera également présent. Il sera joué, comme précédemment, par Ben Mendelsohn.

Quatre autres noms viennent s’ajouter à ce casting. Le premier est Kingsley Ben-Adir. Son rôle n’a pas été officialisé, mais il devrait incarner le principal antagoniste de la série. Nous retrouverons aussi Emilia Clarke, que les fans de Game of Thrones connaissent bien, Olivia Colman et Killian Scott. Les rôles de ces trois acteurs n’ont pas encore été dévoilés. Certains indices de WandaVision laissent à penser que Teyonah Parris pourrait également être présente au casting en tant que Monica Rambeau.

Secret Invasion est basée sur une histoire écrite en 2008

Secret Invasion est le nom d’une série à paraître sur Disney+, basé sur un arc narratif paru dans les comics en 2008. Cet arc, écrit par Brian Michael Bendis (à qui l’on doit aussi Civil War 2, Alias / The Pulse, Ultimate X-Men et Ultimate Spider-Man, House of M ou encore New Avengers), raconte comment les Skrulls parviennent à infiltrer les plus hautes sphères d’influence de la planète grâce à leurs pouvoirs métamorphes.

L’arc initial fait intervenir les Avengers, les Inhumans, les X-Men, le Fantastic Fours, les Skrulls bien entendu, ainsi que Nick Fury. Cependant, compte tenu des divergences entre l’univers Marvel des comics (d’il y a 13 ans) et l’état actuel du Marvel Cinematic Universe, il y aura forcément des différences. L’une des premières différences est Nick Fury. Suite à Spider-Man Far From Home, il est remplacé sur Terre par Talos, un Skrull. Ce n’était pas le cas dans la version 2018 de Secret Invasion. Mais il y était déjà le sauveur de la situation. Et il le sera encore, bien évidemment.