Star Wars The Acolyte : la série Disney+ dévoile son univers dans un tout premier trailer

The Acolyte, la prochaine série Star Wars à venir sur Disney+, vient de se payer un tout premier trailer. L'occasion pour les fans d'avoir un aperçu de ce show ambitieux qui prendra place durant une période inédite : celle de la Haute République.

Alors qu'on attend toujours une date officielle pour Skeleton Crew, l'une des nouvelles séries Star Wars à voir le jour en 2024 sur Disney+, la firme aux grandes oreilles vient tout juste de dévoiler le premier trailer de The Acolyte.

Pour rappel, cette série ambitieuse prendra place durant une période encore jamais vue dans les séries et films Star Wars : la Haute République. Côté scénario, le show jouera la carte du thriller et du mystère comme en témoigne le pitch : “Aux derniers jours de l'ère de la Haute République, alors de sombres secrets ternissent la galaxie et qu'émergent un certain nombre de forces du côté Obscur, une ex Padawan retrouve son maître Jedi pour enquêter sur une série de crimes. Mais les puissances auxquelles ils sont confrontés s'avèrent bien plus redoutables que prévu…”.

Star Wars : The Acolyte dévoile sa 1re bande annonce

De quoi promettre donc des rebondissements et on l'espère une tension haletante. Le premier trailer disponible sur YouTube nous permet d'ailleurs de voir le personnage incarné par Cary Ann Moss (Trinity dans Matrix) aux prises avec un assassin dans une cantina. De ce que l'on comprend, des forces inconnues ont commencé à décimer les Jedi un à un.

De ce qu'il ressort de cette bande-annonce, on dénote une ambiance bien plus sombre qu'à l'accoutumée, même si côté visuels et direction artistique, on reste visiblement assez proche des précédentes productions Star Wars disponibles sur Disney+, The Mandalorian et Ahsoka en tête. Reste maintenant à voir si le scénario, mais aussi la qualité des affrontements (on aperçoit une bataille rangée au sabre laser en fin de trailer), suffiront à The Acolyte pour marquer sa différence et apporter un vent de fraicheur sur une franchise qui en a bien besoin.

Pour rappel, on retrouve aux manettes de cette série Leslye Headland (créatrice de l'excellente série Poupée Russe). Les deux premiers épisodes de The Acolyte sont attendus sur Disney+ dès ce 4 juin 2024.