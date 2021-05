Loki : redécouvrez l’histoire du personnage en 30 secondes

Loki est la nouvelle série Marvel Studios diffusée sur Disney+. Si vous n’êtes pas à jour dans les films Marvel ou que vous ne vous en souvenez plus, l’acteur principal Tom Hiddleston est là pour vous. Il vous résume l'histoire de son personnage en 30 secondes montre en main.

Après WandaVision et Falcon et le Soldat de l’Hiver, Disney+ va diffuser la série Loki. Elle fera suite aux événements d’Avengers Endgame et mettra en scène le Dieu déchu face aux gardiens du temps.

Le rôle-titre est toujours tenu par Tom Hiddleston et dans cette vidéo promotionnelle, il résume tout ce qui est arrivé à son personnage depuis Thor 1, et ce en 30 secondes top chrono. Tout le monde n’a peut-être pas vu l'intégralité des films du Marvel Cinematic Universe et ce spot est la pour ça. Attention, la vidéo est en anglais, mais vous pouvez utiliser l’outil automatique de Youtube pour traduire le texte.

En résumé, Loki est le Dieu de la Malice. Après avoir tenté de prendre le pouvoir sur Asgard dans le premier Thor, il tente d’envahir la terre pour le compte de Thanos. Arrêté par les Avengers, il est envoyé en prison. Ensuite, il lui arrive encore nombre d’aventures.

Loki mettra en scène un personnage alternatif

Le Loki que nous suivrons dans la série est un « variant », c'est à dire un personnage issu d’une chronologie alternative. Lorsque les Avengers remontent le temps dans Endgame, ils croisent la route du Loki du passé qui profite de la confusion pour dérober le Tesseract afin de s’enfuir. C’est à ce moment précis que débute la série. Capturé par le Time Variance Authority, Loki devra remettre les choses en ordre avec l’aide de Mobius M. Mobius, joué par Owen Wilson. C’est un peu compliqué raconté comme ça, et il faudra mieux avoir vu les films avant de se lancer dans cette aventure… ou au moins cette vidéo.

Pour rappel, Loki sera disponible à partir du 9 juin. Ensuite, la plateforme diffusera un épisode par semaine, comme c’était déjà le cas pour WandaVision et Falcon. La seule différence est que ça n’arrivera pas tous les vendredis, mais tous les mercredis.

Loki ne sera pas la dernière série Marvel Studios de Disney +, loin de là, puisqu’une multitude de programmes sont prévus. En vrac, nous aurons le droit à une série Ms Marvel, She-Hulk, Hawkeye, Moon Knight et bien d’autres !