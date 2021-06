Loki devient la série Disney+ la plus populaire de tous les temps après seulement 2 épisodes

Loki devient la série la plus regardée sur Disney+, 7 jours seulement après la diffusion de son premier épisode. Alors qu’il a fallu 2 semaines à Wandavision pour atteindre ce score, 2 épisodes ont suffi à la série de Tim Hiddleston pour se hisser en tête du classement.

Disney+ enchaîne succès sur succès. En rachetant Marvel, le géant du divertissement s’est assuré bon nombre de séries qualitatives sur son service de streaming, et les résultats sont là. À chaque nouvelle création, un nouveau record de battu. 2 semaines après son lancement, Wandavision est la série la plus regardée de la plateforme. Falcon et le Soldat de l’Hiver, elle, fait encore mieux : il ne lui faut que huit jours pour arriver en tête de liste.

Naturellement, on s’attendait à ce Loki suive les traces de ses prédécesseurs. On n’a pas été déçu : des données fournies par Parrot Analytics confirment que la série démarre sur les chapeaux de roues. 7 jours seulement après la diffusion de son premier épisode, et avec seulement 2 épisodes actuellement en ligne, Loki devient la série la plus plébiscitée du moment. Depuis son démarrage, cette dernière bat tous les records du service de streaming.

Loki est plus populaire que Falcon et Game of Thrones

Les chiffres en eux-mêmes sont pour le moins impressionnants. D’après Parot Analytics, Loki est presque 90 fois plus regardé que la moyenne pour un contenu Disney+. La série parvient même à faire mieux que Game of Thrones, actuellement disponible sur Hotstar en Inde, en étant 29 % plus plébiscitée par les spectateurs que cette dernière. Les quatre épisodes restants devraient donc être tout aussi attendus par les fans, si ce n’est plus au fur et à mesure que la saison va avancer.

Disney+ n’a pas communiqué les scores d’audience officielle de la série, mais tous les indicateurs sont au vert. Les critiques ont d’ores et déjà encensé la série, la meilleure du catalogue selon certaines. Celle-ci sera par ailleurs la première à voir ses épisodes diffusés le mercredi, après un changement de catalogue par la firme pour les séries Marvel et Star Wars, afin de réduire la concurrence des autres contenus et ainsi maximiser ses audiences. Le 3e épisode de la saison sera donc disponible ce 23 juin 2021.

