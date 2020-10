The Mandalorian Saison 2 : à quoi il faut s’attendre dans la suite de la série Star Wars

Disney+ commence la diffusion de The Mandalorian Saison 2 ce vendredi 30 octobre 2020. L'occasion de faire un petit récapitulatif rapide de la fin de la saison 1 et d'explorer ce à quoi on peut s'attendre dans le nouveau volet.

Attention : la suite de cet article peut contenir des spoilers sur The Mandalorian Saison 1

Il est temps de reprendre votre abonnement à Disney+. La plateforme propose en effet à partir de ce vendredi 30 octobre 2020 la saison 2 de The Mandalorian, la série-évènement tirée de l'univers Star Wars dont la première saison a été nommée 15 fois aux Emmy Awards. Créée par John Favreau la série a été lancée en même temps que Disney+ le 19 novembre 2019 (même si elle est arrivée en France le 7 avril pour cause de coronavirus). L'intrigue de The Mandalorian se déroule 5 ans après Star Wars : Le Retour du Jedi (1983). The Mandalorian, dont le personnage principal est incarné par Pedro Pascal, suit un chasseur de primes solitaire que des sympathisants des décombres de l'Empire finissent par embaucher.

La chute de l'Empire a fait chuter le montant des primes. Et c'est donc dans ces conditions que Le Mandalorien, réputé comme l'un des chasseurs de primes les plus redoutables, accepte de capturer un être âgé de 50 ans. Or il découvre rapidement que cet être a l'apparence d'un bébé de la même espèce que Maître Yoda. Et qu'il maîtrise le pouvoir de la Force. Il revient alors à son commanditaire et lui livre la cible. Mais dès qu'il touche sa prime, il se ravise et s'enfuit avec “bébé Yoda”. Commence alors une fuite épique au travers de la galaxie.

Mandalorian Saison 2 : la bande-annonce

La fin de la saison 1 était pour le moins intense avec des affrontements contre les restes de l'Empire galactique. Émerge alors la figure de Moff Gideon (joué par Giancarlo Esposito dont le jeu d'acteur a brillé dans plusieurs autres séries aux petits oignons comme Breaking Bad), qui dirige les dernières garnisons de l'Empire. A l'issue d'une course-poursuite aux airs d'épopée, le Mandalorien (aussi appelé Din Djarin) finit par abattre le vaisseau de Moff Gideon. Le bébé Yoda termine la saison en sécurité, sur fond d'Empire Galactique en déroute.

Les dernières images de la saison font néanmoins émerger un lourd suspense pour la suite vu que l'on peut voir que Moff Gideon a survécu au crash de son appareil. Il arme alors un sabre laser à l'éclat étrange – on comprend dès lors qu'il s'agira d'un personnage central dans la saison 2.

Quels personnages reviennent dans The Mandalorian Saison 2 et lesquels va-t-on découvrir ?

Si on sait déjà que cinq personnages vont revenir dans la saison 2 de The Mandalorian : Din Djarin (le Mandalorien), le bébé Yoda (qui n'a pas encore de nom), Moff Gideon, Cara Dune et Greef Karga. Mais on sait aussi déjà que de nouveaux acteurs ont rejoint le casting pour cette saison, ainsi que le nom de leur personnage. Ainsi, Rosario Dawson (Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Defenders…) va incarner Ashoka Tano.

Ashoka Tano est un personnage qui n'était jusqu'ici apparu que dans la série animée Star Wars: The Clone Wars, Star Wars Rebels (sous le nom Fulcrum) et lors d'un cameo dans Star Ears : The Rise of Skywalker. Le personnage s'est complexifié avec le temps au point de devenir très populaire auprès des fans. Il s'agit d'un personnage féminin fort dans la franchise.

Katee Sackhoff (Battlestar Galactica, Nip/Tuck, Star Wars : The Clone Wars, The Big Bang Theory…) incarnera le rôle de Bo-Katan Kryze. Le personnage a été introduit pour la première fois pendant la guerre des clones. Il s'agit d'un ancien groupe de Mandaloriens baptisée Death Watch dans la VO. Il y a également Michael Biehn (Sgt. Kyle Reese dans Terminator et Terminator 2, Cpl. Dwayne Hicks dans Aliens, Lt. Coffey dans The Abyss…) qui devrait jouer le rôle d'un chasseur de primes dont le nom n'a pas encore été dévoilé.

Enfin Timothy Olyphant (Once Upon a Time in Hollywood, The Good Place…) jouera le rôle d'un bandit ou d'un aventurier (à ce stade ce n'est pas très clair).

Quelles questions devraient trouver leur réponse dans The Mandalorian Saison 2 ?

Evidemment, on s'attend à ce que la saison 2 de The Mandalorian lève le voile sur bébé Yoda. On ne sait en effet pas grand chose de lui, si ce n'est qu'il ressemble au célèbre maître Jedi et qu'il est clairement habité par la Force. Dans tous les opus de Star Wars, on rencontre des êtres semblables au maître Yoda qu'à très peu d'occasions.

Et lors de sa mort à l'âge de 900 ans dans Le Retour du Jedi maître Yoda qui se trouve pourtant sur sa planète, n'est entouré d'aucun de ses semblables. Il semble donc que les membres de l'espèce Yoda (elle n'a apparemment pas d'autre nom dans la saga) soient peu nombreux, pour ne pas dire extrêmement rares.

Ajoutant encore un peu plus de mystère autour des origines de ce bébé Yoda âgé de 50 ans. La saison 2 devrait également explorer les raisons pour lesquelles cet être est si importants pour les derniers tenants de l'Empire. Il y a également beaucoup de zones d'ombres autour du sabre laser de Moff Gideon. Dans la dernière séquence de la saison 1 on le voit en effet tenir un sabre laser à l'éclat étrange.

Il s'agirait en fait du Darksaber, une relique mandalorienne de grande valeur. Quiconque possède ce sabre, règne sur les Mandaloriens. Le problème, c'est que ce sabre a aussi des effets délétères sur celui qui le porte, un peu comme l'anneau dans le Seigneur des Anneaux. Ce sabre est un sabre laser doté d'un crystal de couleur noire, créé par Tarre Vizla. Il est totalement unique en ce sens que les pensées et actions de celui qui le porte en modulent le pouvoir destructeur.

Parfois le sabre peut produire des éclairs en réponse à des émotions fortes. Et il devient difficile pour celui qui le porte de ne pas se laisser entraîner par son pouvoir. Du coup on se dit que la prochaine saison devrait beaucoup s'attarder sur Moff Gideon et sa relation au Sabre et aux Mandaloriens.

On connaît déjà le nom et la date exacte de diffusion de tous les épisodes de The Mandalorian :