Hawkeye : date de sortie, personnages, histoire, tout savoir sur la série Disney+

Hawkeye est la nouvelle série de Marvel Studios disponible sur Disney+. Elle met en scène le personnage du même nom dans une aventure inédite. Dans ce dossier, nous allons faire le point sur tout ce que l’on sait sur la série. Histoire, date de sortie des épisodes, guest stars, on vous dit tout.

Depuis le début de l’année 2021, Marvel Studios diffuse des séries sur Disney +. Elles s’incluent dans le Marvel Cinematic Universe et mettent en scène des personnages secondaires issus des films, ceux qui n'ont jamais eu le droit à leur propre aventure solo.

La prochaine série à voir le jour se nomme Hawkeye. Si vous connaissez un peu les films, vous vous doutez qu’elle racontera l’histoire du personnage éponyme. Dans ce dossier, nous avons compilé toutes les informations à connaître sur ce projet. De quoi ça va parler ? Quand sera diffusé le premier épisode ? Qui sera au casting ? Nous allons faire le point.

Bien entendu, ce dossier est amené à évoluer au fil du temps. Nous le mettrons donc à jour en cas de nouvelles informations.

Sur quelle plateforme est diffusée la série Hawkeye ?

Hawkeye est diffusé sur Disney +, comme toutes les séries qui font partie du MCU (WandaVision, Falcon et le soldat de l’hiver, Loki). Pour rappel, l’abonnement est à 8,99 euros par mois

Rappelons que les séries Marvel qui ne sont pas sur Disney+ (Daredevil sur Netflix, par exemple) sont un cas à part. Marvel Studios n’a à ce jour pas précisé si elles étaient canon ou pas. Il faut donc partir du principe que… non.

Hawkeye sera diffusé à partir du 24 novembre 2021 sur Disney +. Ce jour, ce seront deux épisodes qui seront disponibles sur la plateforme. Ensuite, nous aurons le droit à un épisode tous les mercredis.

Combien d’épisodes compte Hawkeye ?

Hawkeye compte six épisodes au total. Cela paraît peu, mais permettra à la série de ne pas traîner en longueur et d’avoir un rythme fluide (on l’espère). Pour rappel, Falcon et le Soldat de l’hiver ainsi que Loki comptaient aussi six épisodes. WandaVision en comptait neuf, mais sa narration sortait de l'ordinaire.

Sachant que les deux premiers épisodes seront diffusés le 24 novembre, cela signifie que le tout dernier sera disponible le 22 décembre. Une date idéale, puisque Hawkeye est justement une série qui se déroule pendant la période Noël.

Y’aura-t-il une saison 2 ?

Pour le moment, Hawkeye est prévue comme une mini-série qui se tient toute seule. Il n’y a donc pas de saison 2 initiée pour le moment… Mais qui sait ? Si elle dépasse toutes les espérances, Disney pourrait bien avoir dans l’idée de lui donner une suite.

Qui sera au casting de Hawkeye ?

Deux acteurs porteront cette série. La star est bien évidemment Jeremy Renner, qui incarne le super-héros depuis dix ans maintenant. Il sera accompagné par la jeune Hailee Steinfeld. Elle incarnera Kate Bishop, une jeune archère que notre héros prendra sous son aile.

Florence Pugh, que nous avons déjà vu dans Black Widow, devrait aussi être de la partie dans le rôle de Yelena Belova.

Hawkeye, de quoi ça parle ?

Vous l’aurez compris, la série se concentrera sur Hawkeye, alias Clint Barton. Pour rappel, cet Avenger n’a aucun pouvoir particulier, mais est spécialiste dans le maniement de l’arc. L’histoire se déroule après Avengers Endgame. Barton a retrouvé sa famille et compte bien passer Noël avec. Cependant, tout ne va pas se passer comme prévu. Bloqué à New York, il se voit rattrapé par son passé de justicier. Il devra faire équipe avec une jeune femme qui imite son style, Kate Bishop, afin de défaire ses ennemis.

La particularité de la série est qu’elle prend place pendant la période de Noël. C’est un poncif hollywoodien auquel Marvel veut rendre hommage. On sent d’ailleurs l’inspiration Die Hard dans la bande-annonce.

Quels films faut-il avoir vu pour comprendre l’histoire d’Hawkeye ?

Le personnage d’Hawkeye est apparu pour la première fois dans le film Thor en 2011. Toutefois, il n’y avait qu’un tout petit rôle et son visionnage n’est pas réellement nécessaire.

Le personnage est réellement introduit dans Avengers (2012), puisqu’il fait partie de l’équipe originelle des héros. Dans la suite, Age of Ultron (2015), il y tient un rôle plus conséquent. On fait connaissance avec sa famille (qu’on voit dans la série) et son histoire est plus approfondie.

Le visionnage de Civil War (2016) sera aussi nécessaire, puisque dans ce film, Barton prend une décision qui impacte la suite de son existence. Il n’apparaît pas dans Avengers Infinity War (2018), mais les événements de ce volet sont cruciaux pour la suite. Dans Avengers Endgame (2019), on retrouve Barton dans une période difficile de sa vie : il devient Ronin avant de revenir sur le droit chemin. C'est justement cette parenthèse qui devrait être explorée dans la série, qui se passe juste après ce film.

Enfin, il sera sans doute utile de regarder le film Black Widow (2020) pour tout comprendre. Même si le héros n’est pas au générique, on y rencontre le personnage de Yelena Belova, qui risque de jouer un rôle important au fil des épisodes de la série. Tous les films mentionnés sont disponibles sur Disney+, sauf Black Widow.

À noter qu’il n’est pas nécessaire d’avoir vu les séries WandaVision, Falcon et le Soldat de l’hiver ainsi que Loki pour regarder Hawkeye. Les quatre séries sont en effet indépendantes les unes des autres.

Y’aura-t-il des guest stars dans Hawkeye ?

Pour le moment, seule Yelena Belova (Florence Pugh) est annoncée en guest star. Mais vous le savez, le MCU est un univers interconnecté et il n’est pas impossible de retrouver des personnages déjà aperçus dans les films. La série se déroule à New York, lieu de villégiature de nombreux héros Marvel. Il faudra donc rester vigilant sur les caméos.

Après Hawkeye, quelles sont les autres séries Marvel de prévues ?

Hawkeye est la quatrième série produite par Marvel Studios, et c’est loin d’être la dernière ! Une série sur Ms Marvel est actuellement en préparation. Ce personnage sera important pour la suite du MCU, puisqu’elle rejoindra ensuite l’équipe du film The Marvels en 2023, aux côtés de Captain Marvel et de Monica Rambeau (WandaVision).

Ensuite, ce sera au personnage de Moonknight (avec Oscar Isaac) d’avoir le droit à sa salve d’épisodes. On peut s’attendre à une série plus mature et plus sombre que les précédentes.

She-Hulk arrivera aussi en 2022, tout comme Secret Invasion qui mettra en scène Nick Fury (Samuel L. Jackson). Ensuite, nous aurons une série Armor Wars avec James Rhodes (Don Cheadle) et une série Ironheart, qui racontera l’histoire de Riri Williams, l’héritière d’Iron Man. Cela fait déjà un beau programme, mais il ne faut pas oublier que Loki aura aussi le droit à une saison 2 tandis qu’une série encore bien mystérieuse sur le Wakanda est également en préparation.

Et là, nous ne parlons que des séries, puisque Marvel Studios prépare aussi une tonne de films en parallèle. On peut évoquer Spider-Man Far from Home, Doctor Strange 2, Les Gardiens de la Galaxie 3, The Marvels, Thor Love and Thunder, Ant-Man and the Wasp 3, Blade, Wakanda Forever, Fantastic Four, Captain America 4…