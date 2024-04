Marvel : Robert Downey Jr. aimerait redevenir Iron Man, mais comment ?

L'acteur Robert Downey Jr. affirme qu'il reprendrait le rôle du super-héros Iron Man dans l'univers Marvel avec grand plaisir. Étant donné ce qui est arrivé au personnage, est-ce possible de justifier son retour ?

En 2008, des millions de personnes assistent à la naissance cinématographique d'un super-héros qui marquera les années à venir : Iron Man. Incarné par Robert Downey Jr., il tiendra un rôle majeur dans le Marvel Cinematic Universe (MCU) jusqu'au point culminant de la saga mettant en scène Thanos et les Pierres d'infinité, Avengers : Endgame en 2019. Depuis, l'acteur a rangé l'armure rouge et or d'Iron Man au placard. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y pense plus.

Dans une interview accordée à Esquire, Robert Downey Jr. se voit demander s'il aimerait de nouveau revêtir le costume d'Iron Man au cinéma. Son envie est claire : “avec joie. Ça fait partie intégrante de mon ADN. Ce rôle m'a choisi. Et je dis toujours : ne pariez jamais contre Kevin Feige. C'est un pari perdu. C'est la banque. Il gagnera toujours“, répond l'acteur en faisant référence au producteur et président actuel de Marvel Studios. Reste que si retour il y a, il faudra trouver un ressort scénaristique “crédible”.

Robert Downey Jr. serait ravi de reprendre le rôle d'Iron Man, voici comment ça pourrait se justifier dans le scénario

Attention, nous allons devoir révéler comment se termine d'Avengers : Endgame. Si vous ne l'avez pas encore vu, continuez la lecture en connaissance de cause. À la fin du film, Tony Stark alias Iron Man se sacrifie pour sauver l'univers. Sa mort est quelque chose sur laquelle il est très peu probable que les scénaristes reviennent, même si la résurrection d'un personnage est loin d'être une aberration dans l'univers Marvel. À la place, ils exploreront sûrement deux options.

La première est de faire revenir Iron Man en se basant sur le Tony Stark d'un univers parallèle à celui que l'on connaît. Le Multivers est justement le thème actuel du MCU, ce que l'on peut voir par exemple dans Spider-Man : No Way Home (2021) ou Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022). Ça permettrait aussi de proposer un personnage au caractère différent de l'existant. La deuxième possibilité serait le voyage dans le temps, ce qui prendrait soit la forme de flashbacks, soit d'un film situé entièrement dans le passé.

Quelle que soit l’éventuelle solution choisie, il ne faudra pas trop tarder avant de la mettre en place. Les deux prochains cycles mettant en scène les Avengers, Secret Wars et The Kang Dynasty, ne seront pas propices à un retour d'Iron Man. On pourra toujours se consoler en regardant les films du MCU sur Disney+ cela dit.