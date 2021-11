She-Hulk sur Disney+ : la série Marvel se montre dans une première bande-annonce alléchante

Au détour d'une séquence de 12 minutes dont l'objectif est de présenter l'ensemble de ses séries Marvel, Disney+ vient de diffuser un premier teaser de She-Hulk. La série, qui mettra en scène le personnage de Jennifer Walters, n'a pas encore de date de sortie. Mais cette courte bande-annonce nous permet d'en apprendre un peu plus à son sujet.

Qu'on se le dise : She-Hulk (Miss Hulk en VF dans les comics) arrive bientôt sur Disney+ ! Même si la date de diffusion est pour le moment incertaine, il est toujours question que la série sorte en 2022. Et pour faire patienter les fans, la plateforme de streaming vient de diffuser les toutes premières images de la série.

She-Hulk raconte les péripéties de Jennifer Walters, une avocate spécialisée dans les affaires super-héroïques. Mais, et on ignore encore comment, la jeune femme acquiert elle aussi des super-pouvoirs, qui la rendent aussi puissante que Hulk.

Disney+ dévoile le premier teaser de She-Hulk

À l'occasion de l'événement Disney+ Day, la plateforme de streaming en a profité pour dévoiler l'ensemble de ses séries Marvel prévues pour 2022-2023… Et il y a du lourd ! Si l'on savait que la plateforme avait en préparation une série consacrée à She-Hulk, aucune image n'avait encore été officiellement diffusée. C'est désormais chose faite, puisque Disney+ vient de livrer un petit teaser dans lequel on peut voir la superhéroïne en action.

L'occasion non seulement de découvrir le personnage de She-Hulk, interprété par Tatiana Maslany, mais également de retrouver celui de Hulk, toujours campé par Mark Ruffalo. Notez au passage que la série devrait être également l'occasion de revoir un autre personnage : Abomination. C'est Tim Roth qui reprendra le rôle de l'ennemi juré de Hulk (mais le sont-ils encore ?).

A lire aussi : Agatha House of Harkness – Marvel officialise le spin-off de la série WandaVision sur Disney+

Mais que nous apprend cette première bande-annonce ? Tout d'abord, il ne fait aucun doute que la série se déroule après les événements d'Avengers Endgame. Il est très probable que la série revienne sur les origines de She-Hulk, sur la façon dont elle acquiert des pouvoirs aussi puissants que ceux de Hulk. Les destins du géant de jade et Jennifer Walters semblent liés, Hulk jouant le rôle de mentor et de scientifique de service auprès de la nouvelle superhéroïne. Fait intéressant : sur l'une des séquences, on peut voir que Bruce Banner a visiblement recouvré son bras droit, gravement blessé lorsque le personnage avait utilisé les pierres d'infinité.

Bref, on a vraiment hâte d'en apprendre davantage au détour d'une nouvelle bande-annonce. Pas d'inquiétude à avoir : Disney+ en diffusera bien d'autres d'ici la sortie de la série. Réalisée par Kat Coiro et Anu Valia et écrite par Jessica Gao, She-Hulk sera diffusée sur Disney+ en 2022.