Loki : quels films Marvel regarder avant la série Disney+ ?

Loki arrive sur Disney+ ! Ce mercredi 9 juin, le service de streaming diffusera le premier épisode de la série consacrée au frère adoptif de Thor. Avant de vous plonger dans les aventures du dieu de la malice au sein du multivers, on vous conseille de voir, ou de revoir, les films Marvel mettant en scène le personnage. Voici lesquels.

Ce 9 juin 2021, Disney+ mettra en ligne le premier épisode de Loki, la série Marvel qui succède à WandaVision et Falcon et le Soldat de l'Hiver. Cette première saison sera diffusée à raison d'un épisode par semaine, comme les autres servies Marvel sur Disney+.

La série suit les aventures d'une version alternative de Loki. Après avoir échappé aux Avengers grâce au cube cosmique (le fameux Tesseract) dans Avengers Endgame, l'asgardien se retrouve à errer dans le multivers. Le dieu finit par être capturé par le Time Variance Authority, organisation cosmique chargée de veiller sur le bon cours du temps. Sous la houlette de Mobius M. Mobius (Owen Wilson), Loki sera chargé de remettre de l'ordre dans les multiples chronologies du MCU.

Thor

Sorti en 2011, le premier long métrage consacré à Thor signe la première apparition de Loki à l'écran. Le film réalisé par Kenneth Branagh est essentiel pour comprendre l'histoire du personnage campé par Tom Hiddleston. On y apprend notamment que Odin, le roi d'Asgard et père de Thor, a adopté Loki après une bataille avec les géants de glace. Loki est en fait le fils biologique du roi Laufey, le souverain des géants des glaces à Jotunheim.

Ce film met surtout en scène le premier affrontement entre Loki et son frère. Dans le métrage, le dieu de la discorde complote pour s'emparer du trône d'Asgard. Il profite même de l'exil de Thor sur Terre pour s'emparer du pouvoir à la barbe de son père. On y découvre les racines de la rivalité fraternelle entre Thor et Loki. Enfin, c'est aussi la première fois que Loki se fait passer pour mort.

Thor : Le Monde des Ténèbres

Sans surprise, Loki a fait son grand retour dans Thor : le Monde des Ténèbres, le deuxième opus de la franchise consacrée au dieu du tonnerre. Dans le métrage réalisé par Alan Taylor, le dieu de la malice s'allie pour la première fois avec son frère. La relation entre les deux personnages se complexifie et prend un nouveau tournant à la suite du film.

Thor : Ragnarok

Dans le troisième opus de sa saga, Thor se rend compte que Loki règne sur Asgard sous les traits de son père, Odin. Après un énième conflit, ils sont contraints de collaborer pour affronter leur sœur aînée Hela, Déesse de la Mort. Les deux Asgardiens finissent par trouver un semblant de paix au terme de l'histoire, marquée notamment par la mort d'Odin, la destruction du royaume d'Asgard et une nouvelle fausse mort de Loki.

Avengers

Loki apparait aussi dans la plupart des films de la saga Avengers. Dans le premier opus, le dieu de la malice est envoyé sur Terre par Thanos pour conquérir l'humanité. Après un affrontement avec Iron Man, Hulk et consorts, le dieu du mensonge sera incarcéré par le Shield. Le métrage offre un aperçu du côté obscur de Loki, qui use de ruses et de manipulations pour arriver à ses fins.

Avengers : Infinity War

Avengers : Infinity War prend place juste après les événements de Thor Ragnarok. Au début du film, Thanos débarque sur le vaisseau qui transporte le peuple asgardien afin de récupérer le Tesseract. Afin de sauver la vie de Thor, Loki tente d'embobiner Thanos. Le géant fou brise la nuque de Loki en représailles. Cette fois, le dieu de la malice est bel et bien mort.

Avengers : Endgame

Dans Avengers Endgame, Tony Stark (Iron Man), Steve Rogers (Captain America), Bruce Banner (Hulk) et Scott Lang (Ant-Man) voyagent dans le temps afin d'annuler les ravages causés par Thanos. Ils débarquent en 2012, date du premier affrontement entre Loki et les Avengers, afin de récupérer le cube cosmique. Sur place, ils tombent sur le Loki version 2012, qui vient d'être appréhendé par le Shield. Le dieu du mensonge, ignorant tout de la situation, profite d'un moment de confusion pour disparaitre avec le Tesseract. La série suivra les aventures de ce Loki encore immature, qui n'a pas vécu les événements de Thor 2, 3 et Avengers Infinity War.