Disney+ : voici les films Marvel qui profiteront bientôt du son DTS:X sans perte de qualité

Diney+ a dévoilé la liste des films Marvel qui seront disponibles avec une piste son DTS:X, un format immersif sans perte de qualité. Ils seront accompagnés de la diffusion d'un concert de Queen avec la même technologie.

Voir un film au cinéma signifie souvent profiter d'une technologie d'image et de son à la pointe. On pense au format d'image IMAX par exemple, ou encore au son DTS. Il est cependant possible de les avoir dans son salon, et c'est pourquoi les plateformes de streaming comme Disney+ proposent des contenus adaptés. L'an dernier, 10 films Marvel voient arriver le son DTS. Le service va encore plus loin puisqu'il annonce le DTS:X sur plusieurs nouveaux titres.

Pour rappel, la technologie DTS:X, très utilisée au cinéma, permet un contrôle total sur le déplacement des sons dans l'espace. Quand elle est diffusée sur des appareils compatibles, la piste sonore crée une “bulle” à 360° autour du spectateur. Les sons peuvent venir de n’importe où : la gauche, la droite, de derrière ou encore d'au-dessus pour une immersion totale. Le DTS:X a également l'avantage d'être “lossless”, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune perte de qualité par rapport à l'enregistrement d'origine. Disney+ va donc en faire bénéficier des films qui s'y prêtent particulièrement, à savoir ceux des Studios Marvel. L'assurance d'un grand spectacle.

Voici les films Marvel qui bénéficieront du son DTS:X sur Disney+

Disney+ inaugure l'arrivée du son DTS:X sur 18 films Marvel. On y trouve :

Ant-Man et la Guêpe

Ant-Man et la Guêpe: Quantumania

Avengers: Infinity War

Avengers: Endgame

Black Panther

Black Panther: Wakanda Forever

Black Widow

Captain America: Civil War

Captain Marvel

Doctor Strange

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Les Éternels

Les Gardiens de la Galaxie 2

Les Gardiens de la Galaxie 3

Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux

The Marvels

Thor: Love & Thunder

Thor: Ragnarok

L'ensemble des longs-métrages seront visibles avec le son DTS:X à partir du 15 mai 2024. Pour célébrer l'événement, Disney+ diffusera le même jour le concert Queen Rock Montreral enregistré en 1981 et restauré au format IMAX. Une excellente occasion de (ré)écouter Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor et John Deacon dans des conditions sonores optimales.