Loki reviendra pour une saison 2 sur Disney+, c’est officiel !

Loki reviendra bel et bien sur Disney+ prochainement pour une seconde saison ! Alors que la première partie des aventures du Dieu de la Malice vient de se conclure, Disney a confirmé la production d'une nouvelle saison. Précisons que Loki est donc la première série Marvel sur Disney+ à être renouvelée.

En ce mercredi 14 juillet 2021, peut-être avez-vous profité d'être tranquillement à la maison pour regarder le dernier épisode de la première saison de Loki sur Disney+. Et vous avez bien raison. Mais si ce n'est pas le cas, rassurez-vous aucun spoil à prévoir dans cet article. On vous propose plutôt une bonne nouvelle, puisque Disney vient de confirmer la production d'une seconde saison pour Loki !

Comme à son habitude, Disney a glissé un indice dans le générique de fin du dernier épisode pour annoncer la mise en chantier de cette nouvelle saison. Il s'agit donc d'une excellente nouvelle pour les fans, qui vont pouvoir retrouver l'incroyable Tom Hiddleston dans la peau du Dieu de la Malice. Notez d'ailleurs que Loki est la première série Marvel exclusive à Disney+ à être renouvelée pour une autre saison.

Disney signe une saison 2 pour Loki, contrairement à WandaVision

En effet et malgré leurs qualités indéniables, WandaVision et Falcon et le Soldat de l'Hiver n'ont pas de suites prévues, pour l'instant en tout cas. Peut-être que le succès critique et public de Loki va motiver Disney à envisager d'autres aventures pour la Sorcière rouge et le nouveau Captain America. Rappelons que Loki a pulvérisé tous les records pour une série Marvel, avec quasiment 890 000 téléspectateurs pour le premier épisode, et attention on parle seulement des États-Unis !

Depuis, Loki est devenue la série la plus regardée sur Disney+, derrière des contenus phares comme The Mandalorian, The Bad Batch ou les précédentes séries Marvel. Pas étonnant de fait de voir les aventures du Dieu de la Malice prolongées sur la plateforme. Pour rappel, Disney+ a diffusé le 7 juillet 2021 un épisode spécial des Simpsons avec Loki. Intitulé Le Bon, Le Bart et Le Loki, on y retrouve le frère de Thor, alors condamné à l'exile sur Terre. Mais pas à Paris, ni à Rome ou à New York, mais à Springfield… Si vous aimez l'humour des Simpsons, on vous conseille de vous jeter sur cet épisode succulent.

Source : Engadget