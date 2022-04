X-Men sur Disney+ : dans quel ordre regarder la saga ?

Le Marvel Cinematic Universe s'apprête à accueillir les X-Men. Mais avant cela, il est temps de se replonger dans la saga lancée par Bryan Singer et son inoubliable Wolverine joué par Hugh Jackman ! Dans quel ordre devriez-vous regarder les films de l'univers X-Men ? Et lesquels sont disponibles ? Suivez le guide.

Depuis que Disney a racheté 20th Century Fox, les X-Men et tous leurs héros sont de retour dans le giron de Marvel. Nous attendons encore de pouvoir voir nos mutants préférés dans un film intégré au Marvel Cinematic Universe, mais cela ne veut pas dire pour autant que les précédentes adaptations sont à oublier. Il y a du bon dans les films X-Men, et un attachement à créer un univers partagé qui n'est pas à ignorer !

Pour les retrouver, de nos jours, rien de plus simple : il suffit là encore d'être abonné à Disney+. La plateforme de SVOD vous propose la quasi-intégralité des films X-Men pour 8,99 euros par mois sans engagement. Vous pouvez même faire une petite économie en prenant un abonnement à l'année pour 89,99 euros, ce qui revient à 7,4 euros par mois. Exception culturelle française oblige, les fans de Canal+ sont même chouchoutés avec une réduction exclusive lorsque Disney+ est intégré à l'abonnement.

Quel est l'ordre de visionnage des films X-Men ?

Inspiré par le MCU, 20th Century Fox a tenté de créer son propre “X-Men Universe”. La plupart des films mettant en scène les mutants de Marvel sont donc intrinsèquement liés. Si vous voulez voir ces films dans l'ordre le plus logique de visionnage, il vous suffit de les regarder en suivant la chronologie que voici :

X-Men : Le Commencement (2011) X-Men Days of Future Past (2014) X-Men Origins : Wolverine (2009) X-Men Apocalypse (2016) X-Men : Dark Phoenix (2019) X-Men (2000) X-Men 2 (X2) (2003) X-Men : l'Affrontement Final (2006) Wolverine : Le Combat de l'Immortel (2013) Deadpool (2016) Deadpool 2 (2018) Les Nouveaux Mutants (2020) Logan (2017)

Notez cependant que par son histoire, X-Men Days of the Future Past a tendance à avoir plus d'impact si vous regardez la trilogie originale avant le reste. X-Men Origins Wolverine a également été désavoué par la plupart des personnes responsables de son développement, et peut donc être facilement oublié. La saga Deadpool se moque gentiment de cette période, et est donc parfaite à consommer après avoir revu l'intégralité des films. Quant à Logan, il est généralement considéré comme le meilleur film X-Men jamais produit.

L'avenir des X-Men est encore assez flou, mais la rumeur veut qu'on les retrouve enfin intégrés au Marvel Cinematic Universe à partir du prochain film Doctor Strange : Multiverse of Madness. C'est à cette occasion que Disney se préparerait à réintégrer les mutants à sa timeline. Ce n'est pas pour rien si l'entreprise a dépensé 66,1 milliards de dollars fin 2017 pour l'acquérir. Deadpool 3, encore à la phase de projet pour l'heure, devrait une nouvelle fois gentiment se moquer de la situation, comme le veut la tradition.

Quels sont les films et séries X-Men disponibles sur Disney+ ?

La chronologie des médias française fait que toutes les productions de l'univers X-Men ne sont pas forcément disponibles à l'heure actuelle sur Disney+. Cependant, il existe tout de même quelques séries dans l'univers des mutants qui valent le coup d'œil pour les grands fans et les nostalgiques. Voici tous les films et séries X-Men que vous pourrez retrouver sur la plateforme SVOD de Disney :

X-Men : Le Commencement (2011)

X-Men Days of Future Past (2014)

X-Men Origins : Wolverine (2009)

X-Men Apocalypse (2016)

X-Men (2000)

X-Men 2 (X2) (2003)

X-Men : l'Affrontement Final (2006)

Wolverine : Le Combat de l'Immortel (2013)

Deadpool (2016)

Deadpool 2 (2018)

Logan (2017)

X-Men (la série animée culte de 1992)

Comme avec Star Wars, toutes ces productions sont aujourd'hui considérées comme une timeline à part entière baptisée “L'Héritage Marvel”. Elles sont des histoires alternatives qui ne sont pas intégrées dans le canon du MCU, mais ont tout de même une place dans le plan général. Comme on l'a vu avec Spider-Man No Way Home, on ne sait jamais vraiment quand Marvel pourrait se décider à faire quelques clins d'œil appuyés à ses fans de la première heure.