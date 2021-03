Disney+ : voici la liste des prochaines séries Marvel après l’excellent WandaVision

Disney+ vous a régalé avec WandaVision et vous cherchez désormais à prolonger le plaisir avec d'autres séries Marvel ? Vous êtes au bon endroit ! Dans ce dossier, on explore tout ce que Disney+ compte déjà en séries Marvel, et les plus grosses séries à venir.

En 2009 Walt Disney Company a acheté Marvel Entertainment pour la somme de 4 milliards de dollars. Marvel c'est donc désormais Disney, et ce que cela veut dire, c'est que tout (ou presque, à cause d'accords de licence en cours) ce que compte les studios de films et séries Marvel est désormais sur la plateforme Disney+. Précédemment les fans du MCU pouvaient regarder leurs séries Marvel favorites sur Netflix. Ces séries ont été spécialement conçues pour Netflix, vous ne les trouverez donc pas sur Disney+.

On parle ici de Daredevil (2015-2018), Jessica Jones (2015-2019), Luke Cage (2016-2018), Iron Fist (2017-2018), The Defenders (2017) et The Punisher (2017-2019). Le contrat signé entre Marvel et Netflix en 2013 contraint Disney à ne pas utiliser les personnages des séries Marvel sur Netflix pendant au moins deux ans. Or, il ne semble qu'il n'y ait à date aucun projet chez Disney de nouvelles saisons pour ces séries. Netflix a, de son côté, dû annuler tous les tournages de séries Marvel en cours en 2019 alors que Disney s'apprêtait à lancer sa plateforme de streaming Disney+.

Quelles séries Marvel sont déjà disponibles sur Disney+ ?

Or, il ne faudrait pas conclure trop vite que, parce qu'il a pris un peu d'avance, Netflix est plus complet que Disney+ du côté des séries Marvel. C'est même tout le contraire, puisque Disney+ compte déjà de très nombreuses séries Marvel dans son catalogue. En voici la liste classée par ordre chronologique :

Spider-Woman (1979)

Spider-Man (1981)

Spider-Man and His Amazing Friends (1981)

X-Men: The Series (1992)

Iron Man (1994)

Fantastic Four (1994)

Spider-Man (1994)

The Incredible Hulk (1996)

The Silver Surfer (1998)

Avengers: United They Stand (1999)

Spider-Man Unlimited (1999)

X-Men: Evolution (2000)

Fantastic Four: World’s Greatest Heroes (2006)

Iron Man: Armored Adventures (2008)

Wolverine and the X-Men (2009)

The Super Hero Squad (2009)

The Avengers: Earth’s Mightiest Heroes (2010)

Marvel’s Ultimate Spider-Man (2012)

Les Agents du S.H.I.E.L.D. (2013)

Hulk and the Agents of S.M.A.S.H. (2013)

Avengers Assemble (2013)

Agent Carter (2015)

Marvel’s Guardians of the Galaxy (2015)

Spider-Man (2017)

Inhumans (2017)

Runaways (2017)

The Gifted (2017)

Marvel Rising: Secret Warriors (2018)

Marvel Projet Héros (2019)

616 (2020)

WandaVision (2021)

Les Légendes (2021)

Falcon et le Soldat de l'Hiver débarque le 19 mars 2021 sur Disney+

La série Falcon et le Soldat de l'Hiver est l'une des plus attendues de l'univers Marvel. Captain America passe le flambeau à Sam Wilson, aussi connu sous le nom de Falcon (joué par Anthony Mackie). Il est accompagné par Bucky Barnes, aussi connu comme le “soldat de l'Hiver” (joué par Sebastian Stan) en lutte avec ses vieux démons.

La sortie de cette série-événement était à l'origine prévue en 2020, mais, vous l'aurez compris, la pandémie de coronavirus est entre-temps passée par là. L'attente ne devrait néanmoins plus être très longue puisque la série débarque sur la plateforme le 19 mars 2021. Pour l'instant, Disney a choisi de ne pas renouveler la série pour une saison 2.

Pour regarder Loki sur Disney+ il faudra attendre le 11 juin 2021

Loki est un spin-off autour du personnage éponyme des films de l'univers Marvel. L'intrigue a lieu après les événements Avengers Endgame (2019) dans lequel une version alternative de Loki crée une nouvelle ligne temporelle. Le rôle est repris par Tom Hiddleston qui avait déjà le rôle dans les films.

La saison 1, de 6 épisodes sera diffusée le 11 juin 2021. Elle fera partie de la phase quatre du MCU. La saison 2 est déjà en cours de tournage.

“Marvel's What If” sera disponible cet été 2021 sur Disney+

C'est sans doute le projet le plus mystérieux de l'univers Marvel à venir. Marvel's What If explore ce qui se passerait si des événements majeurs du Marvel Cinematic Universe s'étaient déroulés différemment. Pour l'instant, hormis cette description et la bande-annonce ci-dessus, on n’en sait pas vraiment davantage.

Marvel's What If devrait débarquer sur Disney+ dans le courant de l'été 2021. La première saison compte 10 épisodes et on apprend que la saison 2 est déjà en préparation.

Lire également : Black Widow pourrait bien sortir en exclusivité sur Disney+ comme d'autres films Marvel

Parmi les séries à venir, du Hulk, un coeur de fer, et… une improbable série sur Groot :

Ms Marvel (fin 2021)

Hawkeye (2022)

Moon Knight

She-Hulk

Secret Invasion

Ironheart

Armor Wars

I am Groot

Quelle est votre série préférée de l'univers Marvel et quelle est celle que vous attendez désormais avec le plus d'impatience ? Partagez votre retour dans les commentaires de cet article !