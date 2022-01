Moon Knight : date de sortie, casting, épisodes, tout savoir sur la nouvelle série Marvel Disney+

Moon Knight est la nouvelle série de Marvel Studios qui sera prochainement diffusée sur Disney+. Elle introduit un nouveau personnage et permet d’explorer une facette encore inconnue du MCU. Date de sortie, plateforme, épisodes, on fait le point sur ce qu’il y a à savoir sur cette série événement.

La phase 4 du Marvel Cinematic Universe bat son plein. Nous avons les films, bien sûr, mais aussi les séries ! Pour l’instant, ces dernières ont été exclusivement dédiées à des personnages déjà connus, mais la prochaine introduira un tout nouveau héros : Moon Knight.

Moon Knight, c’est grosso modo l’équivalent de Batman chez Marvel. Cependant, il ne faut pas s’arrêter à cette comparaison simpliste, puisque les deux personnages sont en réalité très différents l’un de l’autre quand on gratte un peu. Dans ce petit dossier, nous allons faire le point sur tout ce qu’il y a à savoir sur la série. Quand sort-elle ? Qui est au casting ? Qu’est-ce que ça va raconter ? On vous dit tout.

Sur quelle plateforme sera diffusé Moon Knight ?

Moon Knight sera diffusé sur Disney +, ce qui est le cas de toutes les séries de Marvel Studios. Ce sera la cinquième produite par le studio. Voici la liste des shows Marvel déjà disponibles sur la plateforme :

Quand sera diffusé Moon Knight ?

Moon Knight sera diffusée à partir du 30 mars 2022. Comme toutes les séries Marvel Studios, elle ne sera pas disponible en entier dès sa sortie. En effet, Disney+ publiera un épisode par semaine, tous les mercredis.

Cette stratégie a deux objectifs. Le premier est de garder les abonnés plus longtemps. On évite ainsi qu’ils regardent tout d’un coup ce qui les intéresse avant de se désabonner. Le deuxième est de créer l’événement à chaque diffusion d’épisode. Chaque jeudi, tout le monde débriefe et parle de la série, ce qui peut vite motiver les non abonnés à passer à la caisse pour être à la page. C’est ce qui est arrivé avec les précédentes séries Marvel, mais aussi les séries Star Wars.

Combien y’a-t-il d’épisodes dans Moon Knight ?

Six. À l’exception de WandaVision qui disposait d’un format particulier, toutes les séries Marvel Studios comptent six épisodes. Moon Knight ne fera pas exception à la règle.

Y’aura-t-il une saison 2 à Moon Knight ?

Pour l’instant, Marvel Studios n’a pas annoncé de saison 2. Mais si la série est un carton, il ne serait pas étonnant qu’elle soit renouvelée. Marvel pourrait même décider d’exploiter le personnage au cinéma dans le futur, soit dans un film solo, soit dans un film à la Avengers. Tout est possible.

Kevin Feige a en tout cas annoncé que Moon Knight n'avait pas été pensé comme une mini-série, et que son héros pourrait donc continué à être exploité après le dernier épisode.

Qui est au casting de Moon Knight ?

Moon Knight dispose d’un casting cinq étoiles. Une habitude pour les séries Marvel qui n’hésitent pas engager des acteurs stars pour séduire le public.

Oscar Isaac incarne le personnage principal de la série, à savoir Seven Grant (alias Marc Spector et Moon Knight). À moins d’avoir passé les dix dernières années dans une grotte ou sur Mars, il est impossible de ne pas connaître le comédien guatémaltèque. Il s’agit de l’un des acteurs les plus doués de sa génération. Dans sa carrière, on compte aussi bien des rôles dans d’énormes blockbusters (Postlogie Star Wars, Dune, X-Men Apocalypse) que dans des films plus intimistes (Ex Machina, Agora, Inside Llewyn Davis ou encore A Most Violent Year). Ce sera la première incursion de l’acteur dans le Marvel Cinematic Universe.

Ethan Hawke incarnera lui le Dr. Arthur Harrow, un savant fou qui semble être l’antagoniste principal de la série. Hawke est un acteur doté d’une longue carrière et nous le connaissons pour ses rôles dans Le cercle des poètes disparus, Bienvenue à Gattaca ou encore Training Day.

Le regretté Gaspard Ulliel sera lui aussi au casting dans le rôle de l’homme de minuit, l’un des ennemis de Moon Knight. On rappelle que l’acteur français est décédé le 19 janvier 2022 après un accident de ski. Il avait 37 ans. Moon Knight est sa dernière apparition à l’écran.

D’autres acteurs non annoncés pourraient également apparaître. Les rumeurs évoquent un cameo d’Emily Van Camp, qui joue Sharon Carter dans le MCU et que nous avons vu la dernière fois dans la série Falcon et le Soldat de l’hiver. Mark Ruffalo, qui interprète Bruce Banner/Hulk, pourrait aussi être de la partie. Ces deux participations ne sont que des rumeurs pour l'instant.

Du côté des coulisses, Kevin Feige, le boss de Marvel Studios, est bien entendu à la manœuvre. Pour ce qui est du scénario, on pourra compter sur la plume de Jeremy Slater, qui a déjà travaillé sur la série L'Exorciste ou Umbrella Academy.

Qui est Moon Knight et de quoi la série va parler ?

Moon Knight est un héros Marvel encore jamais adapté à l’écran. Créé en 1975, il s’agit d’un personnage très fortement inspiré par Batman. Comme le héros de DC, il porte un costume qui instille la peur chez ses ennemis, peut planer et utilise des gadgets. Mais la comparaison s’arrête là.

Dans la vie civile, Moon Knight est connu sous le nom de Marc Spector, un mercenaire qui, par un concours de circonstances, se voit ressuscité par Khonsu, le dieu égyptien de la Lune. Il revient ensuite à New York sous une nouvelle identité : le riche Steven Grant. Il sillonne alors les rues, faisant régner la terreur chez les criminels. Sombre, violent, psychologiquement instable et n’hésitant pas à tuer ses ennemis, Moon Knight est l’antithèse du chevalier noir de Gotham.

La série de Marvel Studios reprend bien entendu ce personnage, mais semble lui donner une nouvelle interprétation. Oscar Isaac incarne ainsi directement Steven Grant, qui est ici un employé un peu méprisé du British Museum (l’action se passe donc à Londres, non à New York). Insomniaque, il fait des rêves étranges où il est poursuivi par une mystérieuse entité. Il est également contacté par quelqu’un qui semble le connaître sous le nom de Marc. Pendant ce temps, il doit aussi lutter contre un mystérieux chef de culte du nom d’Arthur Harrow. C’est dans ce contexte que Steven Grant va devenir Moon Knight.

Quels films et séries Marvel faut-il avoir vus avant de se lancer dans Moon Knight ?

Moon Knight mettra en scène un tout nouveau personnage. Le héros et son alter ego civil ne sont jamais apparus dans le MCU jusqu’alors. Il n’a même jamais été mentionné. Cela fait une grande différence avec les séries précédentes, qui reprenaient des personnages présents depuis des années dans le MCU et qui étaient donc dotés d’un certain passif.

La série semble aussi raconter sa propre histoire en marge du MCU (dont elle fait tout de même partie). Si l’on se fie à la première bande-annonce, il n’y a aucun lien direct avec un film précédent ou les séries déjà disponibles sur Disney+.

Pour ces raisons, elle ne nécessite donc pas -à première vue- d’avoir regardé les autres créations Marvel Studios pour l’apprécier pleinement. Cependant, on peut tout de même s’attendre à l’apparition de personnages déjà vus dans d’autres films ou séries, ou au moins des clins d’œil à certains événements passés.

Ce dossier sera évidemment mis à jour en fonction des nouvelles infos sur la série.