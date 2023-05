Loki saison 2 : la date de sortie enfin dévoilée, la série Disney+ revient bientôt

La saison 2 de Loki est très attendue par les fans et aujourd’hui, Marvel Studios dévoile enfin sa date de sortie. Elle débarquera en octobre prochain. Pour sa part, Echo, le spin-off d’Hawkeye, arrivera aussi avant la fin de l’année.

Sortie en 2021, la série Loki était l’une des premières de Marvel Studios. Elle avait ravi les fans grâce à son histoire alambiquée, son atmosphère étrange et la présence de Tom Hiddleston à l’écran. Elle revient bientôt dans une saison 2.

Marvel Studios a annoncé que la saison 2 de Loki sera diffusée à partir du 6 octobre prochain sur Disney +. Tout comme la première, elle devrait bénéficier de six épisodes et être diffusée au rythme d’un par semaine. De quoi nous tenir en haleine.

Loki et Echo arrivent avant la fin de l’année

La saison 2 de Loki pourrait être importante pour le Marvel Cinematic Universe. Bien qu’elle soit un peu en marge du reste de la franchise, elle aborde la menace Kang, son nouveau grand méchant. Pour rappel, Kang (Jonathan Majors) était déjà apparu dans la première saison ainsi que dans le film Ant-Man and the Wasp Quantumania. Il devrait affronter les Avengers dans les deux prochains volets de la saga, prévus pour 2025.

A lire aussi – Disney+ diffusera moins de séries Marvel à l’avenir, c’est officiel

Marvel a également dévoilé la date de sortie de la série Echo. Contrairement aux autres séries Marvel, tous les épisodes seront mis en ligne en même temps, précise la maison des idées. Ce sera pour le 29 novembre prochain. Echo, personnage interprété par Alaqua Cox, avait fait ses débuts dans la série Hawkeye en tant que « méchante ». On avait laissé la jeune femme aux prises avec le Caïd (Vincent d’Onofrio) dans le tout dernier épisode. Le célèbre gangster devrait donc lui aussi être de la partie. Ce n’est pas la série la plus attendue du catalogue Disney, mais elle pourrait se montrer intéressante et poser les premières pierres pour une autre très attendue : Daredevil Born Again, prévue pour 2024.

Avant tout ça, Marvel Studio mise sur une autre série : Secret Invasion. Prévue pour le 21 juin prochain, elle mettra en scène Nick Fury (Samuel L. Jackson) aux prises avec une invasion Skrull. Une création à mi-chemin entre le film de science-fiction rétro et le feuilleton d’espionnage.