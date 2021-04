Loki : la série Disney+ se dévoile dans une bande-annonce explosive

Loki, la prochaine série Marvel à venir sur Disney+, se dévoile dans une nouvelle bande-annonce explosive. L'occasion d'en apprendre plus sur le scénario et sur ce qui attend le dieu de la malice et la discorde.

Comme vous le savez probablement, la nouvelle phase du Marvel Cinematic Universe a d'ores et déjà débuté sur Disney+ avec WandaVision et Falcon et le Soldat de l'hiver. La prochaines série estampillée Marvel prévue sur Disney+ mettra en scène l'un des personnages secondaires les plus appréciés du MCU, à savoir Loki, toujours incarné par l'excellent Tom Hiddleston.

Le show débarquera sur la plateforme de streaming ce 11 juin 2021. À l'approche de la sortie, Disney accélère sa communication autour de sa nouvelle série. Ce lundi 5 avril 2021, la firme aux grandes oreilles nous gratifie d'un trailer inédit et explosif de Loki. L'occasion d'en apprendre sur le scénario de la série.

Pour rappel, le show prend place peu de temps après les évènements d'Avengers EndGame. Comme vous vous en souvenez peut-être, le “vrai” Loki est mort en essayant de tuer Thanos au début du film. Seulement, les Avengers remontent le temps afin de récupérer le Tesseract lors de l'attaque de New York dans le premier Avengers. Les héros recroisent la route du Dieu de la malice, qui profite d'une diversion crée par Tony Stark pour s'enfuir avec le Tesseract.

À lire également : Disney+ – voici la liste des prochaines séries Marvel après l'excellent WandaVision

L'introduction du Multivers commence avec Loki

Problème, Loki va malencontreusement bouleverser le cours du temps en utilisant l'artefact. Jugé et emprisonné par une mystérieuse organisation surnommée “Les Gardiens du temps”, le frère de Thor va devoir voyager entre plusieurs réalités afin de réparer les dégâts qu'il a causés avec le Tesseract. La bande-annonce donne l'eau à la bouche, et s'attarde davantage sur le personnage incarné par Owen Wilson, qui se sera visiblement chargé de surveiller Loki durant ses différentes expéditions à travers le multivers.

Vous l'aurez compris, tout indique que la série Loki va poser les fondations de Doctor Strange : In the Multivers of Madness, le prochain film centré sur Stephen Strange, incarné par Benedict Cumberbatch. Dans ce long-métrage, Doctor Strange va devoir collaborer avec Wanda, devenue depuis la Sorcière Rouge, pour sauver tous les sorciers de la Terre de l'extinction. Précisons que le scénariste de la série Loki, Michael Waldron, est également en charge du script du film.