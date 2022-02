Loki saison 2 : le tournage de la série Disney+ débutera en été 2022

La saison 2 de Loki est actuellement en production. Plusieurs mois après le succès de la série sur Disney+, les équipes Marvel sont de retour sur le pied de guerre. Si tout se déroule comme prévu, le tournage devrait débuter dans le courant de l'été prochain dans des studios britanniques.

Après WandaVision et Falcon et le Soldat de l'Hiver, Loki est la troisième série Marvel à avoir fait son entrée sur Disney+ en 2021. La série, portée par Tom Hiddleston, s'est imposée parmi les contenus les plus populaires de la plateforme rivale de Netflix. Grâce au succès de la série, Disney+ a d'ailleurs séduit 12,4 millions d'abonnés supplémentaires dans le monde.

Juste après un sixième épisode d'anthologie, qui laisse entrevoir toutes les possibilités du multivers dans le MCU, Disney+ a officiellement renouvelé la série pour une seconde saison. Plusieurs acteurs se sont ensuite permis de teaser le synopsis de la prochaine saison. Tom Hiddleston a d'abord laissé entendre que Loki allait se lancer à la recherche de Sylvie pour rattraper ses erreurs. De son côté, Jonathan Majors, l'acteur qui incarne Kang dans le 6ème épisode de Loki, a teasé Kang le Conquérant.

La saison 2 de Loki fera la part belle au multivers

Quelques mois après les prises de parole des acteurs, le magazine Backstage a révélé l'état de développement de la seconde saison de Loki. D'après les informations obtenues par le site, la saison est actuellement en cours de production. Les équipes dirigées par Sarah Finn et Krista Husar, avec Jacqueline Gallagher, Gregory Korn et Lory Shaye seraient actuellement à la recherche d'acteurs pour venir gonfler le casting.

Le début du tournage est prévu dans le courant de l'été prochain à Pinewood, des studios de cinéma situés dans le comté du Buckinghamshire à proximité de Londres (Royaume-Uni). Sans grande surprise, le scénario tournerait autour du multivers, un sujet esquissé dans les dernières productions Marvel, dont Spider-Man No Way Home.

On peut généralement se fier aux informations de Backstage. Le magazine américain est connu pour avoir des informations exclusives sur l'évolution des projets télévisuels des mois avant une annonce officielle. Le magazine est avant tout destiné aux acteurs à la recherche d'un rôle. On vous en dit plus dès que possible sur Loki. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : Backstage