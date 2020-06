iOS 14 : nouveautés, date de sortie, smartphones compatibles, tout savoir

iOS 14 sera bientôt disponible sur les iPhone compatibles – a priori les mêmes que ceux qui étaient déjà compatibles avec iOS 13. A ce stade, on sait déjà que la prochaine mise à jour de l’OS des iPhone et iPod apportera quelques nouveautés comme des améliorations côté Siri et iMessage en plus de régler de nombreux bugs. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Apple proposera bientôt, comme tous les ans, une nouvelle version de l’OS des iPhone et iPod (les iPad ayant depuis peu leur propre système d’exploitation dédié, iPadOS). On s’attend donc à de nouvelles fonctionnalités mais aussi qu’Apple colmate de nombreux bugs et failles qui avaient entaché la réputation de « forteresse » du système d’exploitation Apple.

A quelle date iOS 14 sera-t-il disponible ?

Il est quasiment certain qu’il sera question de iOS 14 lors de la grand-messe annuelle des développeurs de l’écosystème Apple, la WWDC2020. L’événement se tiendra du lundi 22 juin au vendredi 26 juin 2020. Une première bêta développeurs devrait être disponible immédiatement après l’annonce de la nouvelle version du système d’exploitation. Elle sera suivie d’autres itérations correctives avant la mise en ligne d’une bêta publique dans le courant du mois de juillet.

Ce sera alors la première occasion pour le commun des mortels (qui n’ont pas de compte développeur chez Apple) de tester iOS 14 sur leur iPhone. Le lancement de la version finale et sa livraison sur tous les iPhone et iPod compatibles aura lieu dans le courant du mois de septembre à une date qui est encore inconnue. Pour vous donner tout de même une idée de la fenêtre de lancement, voici les dates qui correspondent aux cinq dernières versions de iOS :

iOS 13 : jeudi 19 septembre 2019

iOS 12 : lundi 17 septembre 2018

iOS 11 : mercredi 20 septembre 2017

iOS 10 : mardi 13 septembre 2016

iOS 9 : mercredi 16 septembre 2015

Notez que cette année, la situation inédite en lien avec la pandémie a peut-être conduit Apple à décaler son lancement de quelques semaines pour le faire correspondre à une sortie retardée de l’iPhone 12.

Quels iPhone seront compatibles avec iOS 14 ?

Tous les smartphones qui étaient déjà compatibles avec iOS 13 seraient aussi compatibles avec iOS 14. Ce qui donne la liste des iPhone compatibles iOS 14 suivante :

Si cela se confirme, cela signifie que la durée de prise en charge moyenne des iPhone est passé de 5 à 6 ans d’une version à l’autre. Ce qui confirmerait l’engagement d’Apple autour de la durabilité de ses smartphones.

Lire également : Selon Apple, le réchauffement climatique pourrait augmenter la demande des iPhone

Quelles sont les nouveautés dans iOS 14 ?

Une première build iOS 14 a fuité dans la nature. Même incomplète, cette version donne déjà un aperçu de quelques unes des fonctionnalités de la prochaine mouture du système d’exploitation.

iMessage s’améliore encore

La messagerie iMessage était déjà à des années-lumières de ce que propose Google dans son application de messagerie officielle et au niveau de certaines messageries concurrentes comme WhatsApp ou Facebook Messenger. iMessage permet en effet de partager du contenu et des fichiers avec une présentation riche et claire, mais aussi de converser avec le chiffrement de bout en bout.

Apple semble décidé à conforter son avance sur la concurrence avec une série de nouveautés. Il devient ainsi possible d’annuler l’envoi de messages que vous venez d’envoyer. Dans les conversations de groupe, il devient possible d’interpeler des participants en tapant @ suivi de leur prénom – même si ils ont mis les notifications en sourdine. Dans les chat de groupe, dès que quelqu’un commence à écrire, le texte « XXX est en train de taper un message » s’affiche désormais avec le nom.

iOS 14 permettra aux iPhone de traduire même sans internet

Safari et Siri se dote de nouvelles fonctionnalités de traduction. Il devient possible de traduire des pages dans Safari automatiquement, sans passer par des sites ou services tiers. Cerise sur le gâteau : la traduction a lieu en local, sur l’iPhone, pour renforcer la sécurité de vos données personnelles. La même chose est vraie pour Siri qui peut désormais effectuer des traductions en local, même en l’absence de connexion internet.

Une application Fitness, nom de code Seymour

Une nouvelle application native – dont le nom définitif ne semble pas encore arrêté – fait son apparition dans iOS 14, mais aussi dans watchOS 7 et tvOS 14. L’application doit permettre de consulter facilement des vidéos guidées d’exercices sur vos appareils. Elle serait a priori totalement gratuite, contrairement à Centr, l’application fitness de Chris Hemsworth. Mais pourrait nécessiter obligatoirement de posséder une Apple Watch pour fonctionner. Peut-être pour mieux suivre le déroulé des exercices (mais cela reste à confirmer).

Le stylet Apple Pencil devient plus utile dans Safari

Le stylet Apple Pencil devient plus utile dans Safari – en tout cas sur iPadOS 14 puisque à date, le stylet vendu une centaine d’euros reste rigoureusement incompatible avec les iPhone. Néanmoins des traces de cela seraient présentes dans les deux branches du système. Cela pourrait indiquer que les prochains iPhone 12 deviendraient enfin compatibles avec le stylet Apple Pencil, mais à ce stade il est difficile de le confirmer.

Enfin des applications par défaut différentes (rumeur)

Spotify semble avoir vendu la mèche mais on préfère quand même souligner qu’il s’agit d’une rumeur puisque cela n’a pas été confirmé dans la build de iOS 14 en fuite sur le net. Apple permettrait enfin de choisir des applications par défaut différentes. En l’occurrence, il serait possible de remplacer Apple Music par Spotify sur tous vos appareils.

Lancer un aperçu d’une application avant de l’installer (rumeur)

Apple serait en train de développer une API baptisée « Clips » et qui permet aux développeurs de « proposer du contenu interactif et dynamique à partir de leurs applications, même si vous ne les avez pas installées ». Autrement dit de tester une application sans devoir nécessairement l’installer. Un système qui rappellera si il se concrétise, les applications « instantanées » sur Android.

On devrait dans tous les cas en savoir davantage sur iOS 14 dans les prochains jours, au vu de l’imminence de son annonce que l’on attend en marge du WWDC 2020 comme nous le disions plus haut. Quelles sont les fonctionnalités que vous aimeriez le plus voir apparaître dans iOS et celles que vous aimeriez retrouver sur Android ? Partagez votre retour dans les commentaires !