Apple a déployé une la mise à jour iOS 14.2 et y a inclus une petite nouveauté bien sympathique : la possibilité d’utiliser Face Time avec une définition en 1080p. Une MàJ très discrète, qui n’a même pas été signalée par Apple, et qui concerne les iPhone 8 et supérieurs.

Apple a déployé la mise à jour 14.2 d’iOS et y a inclus bon nombre de nouveautés. Certaines ne figurent même pas dans les notes de patch. C’est le cas de l’arrivée de la définition en 1080p désormais supportée par Face Time.

La chose a été repérée par le site brésilien Mac Magazine qui a mené l’enquête. Il a en effet décortiqué cette mise à jour publiée le 5 novembre et a repéré quelque chose d’intéressant : le site officiel de la marque de Cupertino indique maintenant la mention FaceTime HD (1080p) sur nombre de terminaux, alors que ce n’était pas le cas avant.

Une large palette de terminaux concernés

Cette nouveauté concerne les iPhone de ces dernières années jusqu’à l’iPhone 8. Cela concerne donc l’iPhone 8, 8Plus, l’iPhone X, XR, XS, XS Max, l’iPhone SE et l’iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max. Les derniers iPhone 12 (classique, Pro et Pro Max) sont bien évidemment de la liste.

Il est intéressant de noter que le Face Time en 1080p est disponible uniquement en WiFi pour les terminaux d’Apple, à l’exception de la gamme 12. En effet, ces derniers peuvent profiter de la 5G pour faire profiter l’utilisateur de cette fonctionnalité. MacMagazine a testé le FaceTime via la 4G, puis la même chose en 1080p via le Wifi et indique que l’amélioration est bien présente, on s’en serait douté.

Pour rappel, Apple a présenté ses quatre nouveaux iPhone 12 il y a maintenant quelques mois. Ceux-ci apportent la 5G en tant que grande nouveauté, mais pas que. En effet, on note l’arrivée d’écran OLED ainsi que la puce maison Apple A14. L’accent a aussi été mis sur la photo, les 2 capteurs de 12 mégapixels faisant des merveilles à l’utilisation. L’arrivée de la technologie MagSafe sur cette nouvelle gamme est également un argument de poids pour Apple.

Et vous, aviez-vous remarqué une amélioration sur le Face Time depuis un mois ? L’utilisez-vous ? Dites-le-nous dans les commentaires !

Source : MacMagazine