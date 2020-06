iOS 14 sera compatible avec tous les iPhone sous iOS 13

iOS 14 serait compatible cette année avec tous les iPhone qui étaient déjà sous iOS 13. Si cela se confirmait, cela signifierait qu’il n’y aurait aucune obsolescence programmée des iPhone cette année.

Apple est connu pour la durée de prise en charge des mises à jour. Les premiers iPhone ont chacun pu installer trois versions majeures de iOS – qui sortent tous les ans. Un chiffre qui est passé à quatre sur les iPhone 3GS et iPhone 4, cinq à partir de l’iPhone 4S, et 6 sur l’iPhone 5S qui détient actuellement le record de compatibilité dans le lineup des iPhone. Et Apple est dans ce domaine loin de relâcher ses efforts, puisque tous les iPhone, depuis, restent pris en charge – et bénéficient donc des dernières nouveautés pendant au moins 5 ans.

Or, à en croire un rapport de The Verifier, Apple est sous le point, au travers d’iOS 14, de pousser encore cette prise en charge d’un cran. Tous les iPhone qui tournent actuellement sous iOS 13 seraient ainsi compatibles avec iOS 14. Cela signifierait qu’Apple ne rendrait cette année aucun nouvel iPhone obsolescent. Et que la durée de prise en charge passe de facto de 5 à 6 ans. Voici pour mémoire la liste actuelle des iPhone sous iOS 13 :

L’info n’est à ce stade pas vérifiable faute d’annonce officielle d’Apple. Mais elle corrobore des rumeurs persistantes depuis plusieurs semaines. Cette durée de prise en charge serait impressionnante surtout quand on sait qu’Apple excelle aussi sur la livraison des mises à jour. Celles-ci sont immédiatement disponibles contrairement au système Android où leur arrivée dépend du bon vouloir des constructeurs. Elles sont donc installées très rapidement par une écrasante majorité d’utilisateurs d’iPhone.

