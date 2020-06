iPhone : iOS 14 ajoute de nouveaux raccourcis en tapotant dans le dos du smartphone

Apple a présenté hier soir iOS 14. Parmi les nombreuses nouveautés dévoilées par la firme de Cupertino se cache « Back Tap », le tapotage dans le dos. Grâce à celui-ci, de nouveaux raccourcis sont intégrés au système d’exploitation. Jusqu’à deux raccourcis sont paramétrables. Et les raccourcis Siri sont inclus dans la liste.

Hier soir, nous avons suivi pour vous la conférence d’Apple présentée par Craig Federighi, vice-président en charge des systèmes d’exploitation. Durant cette conférence, la firme a officialisé iOS 14, iPadOS 14, watchOS 7, macOS Big Sur et tvOS 14. De nombreuses nouveautés ont été dévoilées pour tous ces systèmes d’exploitation. Plusieurs articles ont été publiés dans nos colonnes sur iOS 14, dont un sur le nouvel écran d’accueil et un autre sur Apple Translate, application de traduction « on board » (sans connexion Internet requise). Nous avons décidé d’en ajouter un autre sur Back Tap, mis en lumière grâce à un confrère sur Twitter, Federico Viticci (dont vous pouvez retrouver le tweet initial en fin d’article).

Back Tap (que vous pourriez traduire par « tapotage dans le dos », mais nous laissons l’équipe marketing d’Apple France le soin de la traduire officiellement) est un nouveau geste pour iOS 14 où vous devez toquer l’arrière du mobile. Tapotez (doucement quand même) dans le dos du téléphone et le téléphone exécute une action prédéfinie. Cela rappelle dans une certaine mesure les actions tactiles associées aux lecteurs d’empreinte digitale installés au dos de certains smartphones, dont le premier Pixel de Google. Ça date !

Back Tap propose deux gestes : tapoter deux fois ou trois fois. Pour chaque geste, vous définissez l’action que doit réaliser le smartphone. Il peut s’agir, par exemple, d’ouvrir une application, d’activer un widget, d’ouvrir le menu multitâche, de lancer une recherche ou encore… d’activer un raccourci Siri. Les raccourcis sont des routines paramétrables qui ressemblent à un langage de programmation simplifié.

Voici quelques exemples de raccourcis : activer le mode nuit du téléphone, éteindre des ampoules connectées (car, c’est compatible Homekit, bien évidemment), lancer une playlist sur HomePod depuis Apple Music, lancer la navigation sur un trajet prédéterminé avec Apple Plans, etc. La liste est quasiment infinie. En incluant Raccourci (qui est plus un centre d’automatisation d’actions personnalisées), Back Tap devrait être particulièrement utile.

iOS 14 has a new Back Tap feature in Accessibility and it's wild. You can perform quick actions by double- or triple-tapping the *back of your iPhone*. Literally quick taps on the back; works with a case on.

These include system actions as well as custom shortcuts. pic.twitter.com/87uJU9qAtu

— Federico Viticci (@viticci) June 23, 2020