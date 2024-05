iOS 17.5 continue de protéger vos données quand vous envoyez votre iPhone en réparation

La gestion des réparations d'iPhone va devenir plus pratique avec la dernière mise à jour d'iOS. Jusqu'à présent, les utilisateurs devaient désactiver certaines fonctions de sécurité avant de pouvoir envoyer leur appareil en réparation. iOS 17.5 introduit une nouvelle fonctionnalité qui permet de maintenir ces protections actives, même pendant les réparations.

Actuellement, envoyer un iPhone en réparation chez Apple ou chez un prestataire agréé nécessite de désactiver la fonction “Localiser mon iPhone“. Cette étape est essentielle pour que le service technique puisse accéder à l'appareil sans compromettre les mesures de sécurité qui protègent contre le vol ou la perte. Toutefois, cette exigence a souvent été source de frustration pour les utilisateurs, en particulier depuis l'introduction de la protection contre le vol d'appareils, qui impose un délai avant de pouvoir modifier les réglages sensibles.

La dernière version bêta d'iOS, la 17.5, propose une solution à ce problème avec l'introduction du mode “Prêt pour réparation“. Ce nouveau mode permet aux utilisateurs de conserver activée la fonction “Localiser mon iPhone” pour envoyer leur appareil. En entrant leur identifiant Apple et leur mot de passe, ils peuvent indiquer que leur iPhone est en cours de réparation. Cette nouvelle fonction permet au personnel technique de travailler sur l'appareil tout en maintenant les mesures anti-vol actives.

Vous n’aurez plus besoin de désactiver vos parametre de securite pour faire réparer votre iPhone

Ce changement est particulièrement pertinent dans le contexte des protections renforcées introduites par les précédentes mises à jour d'iOS. Avant, désactiver la fonction “Localiser mon iPhone” pouvait prendre jusqu'à une heure. Ce délai est peu pratique pour ceux qui oublient de le faire avant de se rendre à un rendez-vous de réparation. Avec le mode “Prêt pour réparation”, ce processus est non seulement accéléré mais aussi sécurisé, car il assure que l'appareil reste lié au compte Apple de l'utilisateur et que sa localisation peut toujours être suivie.

En plus de faciliter les réparations sans compromettre la sécurité, cette mise à jour apporte une amélioration importante dans la gestion des appareils en réparation. Pour le moment, le mode “Prêt pour réparation” est actuellement exclusif à l'iPhone.

Ce choix peut être attribué à la position centrale qu'occupe l'iPhone dans l'écosystème Apple. L’entreprise cible donc pour le moment, l'appareil qui bénéficie de la plus grande utilisation et qui est le plus fréquemment soumis à des réparations. Cette approche permet d'assurer que ces améliorations touchent un large public plus large dans iOS 17.5, qui est attendue pour mai.

Source : macrumors