iOS 14.3 et watchOS 7.2 : Cardio Fitness permet de mesurer votre forme physique avec l’Apple Watch

Apple vient de lancer le déploiement de la mise à jour iOS 14.3 en version finale sur les iPhone. Cette nouvelle version d’iOS n’est pas avare en nouveautés. En plus du support du casque AirPods Max, d’Apple Fitness+, de ProRAW, la mise à jour intègre Cardio Fitness. Désormais, l’Apple Watch (sous watchOS 7.2) va automatiquement calculer le débit maximal d’oxygène qui peut-être consommé lors d’un exercice en plein air.

Ce lundi 14 décembre 2020, Apple a déployé la mise à jour iOS 14.3 en version finale et stable. Dans la foulée, la firme de Cupertino a proposé la mise à jour watchOS 7.2 sur les Apple Watch. Parmi les nouveautés majeures des deux firmwares, on trouve la fonction Cardio Fitness.

Cette nouvelle fonctionnalité permet de mesurer automatiquement votre VO2 Max (le volume maximal d’oxygène qu’un organisme peut absorber pendant un effort) avec votre Apple Watch sous watchOS 7.2. Cette mesure quantifie la forme physique des athlètes ou des sportifs. Concrètement, plus le VO2 Max est élevé, plus le corps peut faire des efforts intense rapidement.

Apple déploie la fonction Cardio Fitness en attendant Fitness+

« La condition physique cardio peut être une mesure vraiment utile pour tout le monde, pas nécessairement seulement pour quelqu’un qui court des marathons » affirme le Dr. Sumbul Desai, responsable de la division santé chez Apple. C’est « un indicateur de votre état de santé général puisqu’il résume la manière dont votre corps utilise l’oxygène », précise la vice-présidente.

Dès qu’une activité physique en extérieur sera détectée (via GPS et accéléromètre), votre Apple Watch mesurera votre VO2 Max. Ensuite, les algorithmes d’Apple mesureront votre évolution sur le long terme. In fine, l’option remplace les traditionnels tests d’effort à réaliser sous supervision médicale, sous-entend Apple. Evidemment, la fonction Cardio Fitness prendra tout son sens lors de l’arrivée de Fitness+ en France.

Du reste, la mise à jour iOS 14.3 prépare aussi l’arrivée du casque sans fil AirPods Max et ajoute la fonction Pro Raw aux iPhone 12 Pro Max. Cette option propose une version améliorée du RAW qui permet de retoucher les clichés sans en affecter la qualité.