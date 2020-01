WhatsApp : comment télécharger l’APK sur Android

Télécharger et installer le fichier APK de WhatsApp sur Android va vous permettre d’avoir la dernière version en date sans attendre les mises à jour du Play Store. On vous explique ici comment installer le nouveau WhatsApp dans sa version 2.19.360 et profiter de toutes les nouveautés immédiatement et avant la plupart des utilisateurs.

Si vous avez déjà installé une application via un fichier APK sur Android, installer WhatsApp devrait être une formalité pour vous. Pour les débutants, pas de panique, c’est très simple. Voici la marche à suivre :

Allez dans Paramètres > Sécurité et autorisez l’installation d’applications provenant de sources inconnues

et autorisez l’installation d’applications provenant de sources inconnues Depuis votre smartphone, rendez-vous sur le site officiel de WhatsApp pour télécharger la dernière mouture en date de l’application de messagerie :

Téléchargez l’APK de WhatsApp 2.19.360 via le site officiel

Téléchargez l’APK de WhatsApp 2.19.360 via APK Mirror

L’application se télécharge : vous pouvez suivre l’état d’avancement du téléchargement dans les notifications

Une fois l’appli téléchargée, rendez-vous dans le dossier Téléchargements de votre smartphone ou dans le tableau de notifications pour trouver le fichier APK et lancer l’installation en appuyant dessus

de votre smartphone ou dans le tableau de notifications pour trouver le fichier APK et lancer l’installation en appuyant dessus Acceptez l’installation, et c’est bon, vous pouvez profitez de la dernière version de WhatsApp

Si vous souhaitez pouvoir bénéficier de vraiment tous les dernières nouveautés de WhatsApp, vous pouvez télécharger la version bêta de l’app de messagerie instantanée. Aucune inquiétude à avoir, les builds sont tout à fait stables et l’appli fonctionne parfaitement sans aucun bug. Pour l’installer, il suffit de suivre le petit tutoriel décrit plus haut mais de trouver la toute dernière version sur APK Mirror plutôt que sur le site officiel. Vous y trouverez facilement les dernières versions bêta :

Téléchargez l’APK de WhatsApp bêta via APK Mirror

Si vous trouvez cela plus pratique (pour lire et répondre à vos messages tout en travaillant par exemple), vous pouvez également configurer WhatsApp via une application Windows ou MacOS. Voici la marche à suivre :

Téléchargez WhatsApp pour PC (Windows) ou Mac sur le site officiel WhatsApp

Exécutez le fichier téléchargé

Connectez l’app WhatsApp de votre mobile avec le logiciel WhatsApp pour ordinateur selon les instructions de la capture d’écran ci-dessous

Une fois que vous avez scanné le code avec votre smartphone, vous retrouvez toutes vos discussions directement sur votre PC

Vous recevez désormais les messages WhatsApp sur votre PC et sur votre téléphone, et pouvez envoyer vous-mêmes des messages depuis l’ordinateur.

Les dernières nouveautés de WhatsApp

Nous vous présentons dans cette sections les corrections, améliorations et nouvelles fonctionnalités présentes dans les dernières versions que nous vous proposons de télécharger ci-dessus.

WhatsApp 2.19.360 : De nouveaux réglages pour la vie privée vous permettent de contrôler qui peut vous ajouter à des groupes. Allez dans les Réglages > Compte > Vie privée > Groupes pour le choisir. Il y a également la prise en charge de la mise en attente des appels – vous pouvez désormais accepter un appel pendant que vous êtes dans un autre appel. Vous pouvez également conditionner le déverrouillage de WhatsApp à votre empreinte digitale. Allez dans les Réglages > Compte > Vie privée > Verrouillage par empreinte pour l’activer. Enfin, la mise à jour corrige un bug qui vidait la batterie de façon prématurée sur certains modèles.

Si grâce aux fichiers APK, il est possible de profiter des dernières nouveautés de l’application, le hic, c’est que vous ne serez pas automatiquement averti des mises à jour ultérieures. Heureusement, il existe une petite manipulation permettant de résoudre le problème. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter notre tutoriel : comment détecter les mises à jour de ses fichiers APK. Pour ceux qui ne jurent que par les grands écrans, on vous explique également comment installer et utiliser WhatsApp sur votre tablette Android.