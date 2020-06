iOS 14 : l’iPhone va remplacer les clés de voiture, à commencer par la BMW Series 5

Parmi les nouveautés d’iOS 14, une mérite qu’on s’y arrête : les iPhone vont désormais pouvoir utiliser leur NFC pour remplacer les clés sur les véhicules dotés de CarPlay. Le premier modèle compatible sera la future BMW Series 5 de 2021.

En détaillant les nouveautés iOS 14, Apple a également parlé de CarPlay, l’infotainment qui équipe de nombreux véhicules. CarPlay intègre l’expérience iOS dans le véhicule, pour faciliter la navigation, passer des appels ou contrôler la musique. Et on apprend au passage que les iPhone sous iOS 13 et iOS 14 pourront désormais remplacer les clés de voiture avec les véhicule équipés de CarPlay.

Avec iOS 14 plus besoin de clés, du moins à terme

Ces clés dématérialisées pourront être partagées avec un tiers via iMessage, avec la possibilité de désactiver une clé à distance, via iCloud. Elle nécessitent la présence d’un dispositif physique à l’intérieur du véhicule compatible avec la puce NFC de l’iPhone. Concrètement, lorsque vous vous approchez du véhicule avec votre iPhone, ce dernier vous demandera de valider l’ouverture avec Face ID ou Touch ID. Il est également possible d’opter pour un « mode express » sans authentification biométrique.

Pour démarrer la voiture, il suffit de poser l’appareil sur son tapis de charge et d’appuyer sur le bouton de démarrage. Apple assure travailler avec des « standards et groupes industriels » pour rendre le plus de véhicules possible. On sait que la BMW Series 5 de 2021 sera la première à en bénéficier. Apple s’attend au lancement d’un nouveau standard universel qui profite de la puce Ultrawide Band des iPhone. D’autres constructeurs automobiles proposent déjà ce type de clé dématérialisée.

C’est notamment le cas de Tesla. Mais la nouveauté, c’est qu’il n’est plus nécessaire d’installer d’application séparée, les clés sont désormais prises en charge de façon native.