iOS 14.5 : Face ID va déverrouiller votre iPhone si vous portez un masque et une Apple Watch

Avec iOS 14.5, Apple va permettre à Face ID de déverrouiller votre iPhone même si vous portez un masque buccal contre le Covid-19. Par contre, vous devrez impérativement porter une Apple Watch à votre poignet. Avec cette mise à jour d'iOS, encore au stade du développement, la firme de Cupertino adapte enfin sa reconnaissance faciale aux contraintes de la crise sanitaire.

Inaugurée en 2017 sur l'iPhone X, la reconnaissance Face ID des iPhone est capable de comprendre et de s'adapter aux changements de votre visage au fil du temps. Pour reconnaître l'utilisateur de l'iPhone, Face ID a besoin de pouvoir identifier vos yeux, votre nez et votre bouche. Ces contraintes empêchent la reconnaissance faciale de fonctionner si vous portez un masque buccal sanitaire.

Apple redirige automatiquement les porteurs de masque vers le code de déverrouillage. Lorsque vous vous déplacez dans un lieu public, Face ID est donc complètement inutile. Mais face à la généralisation du port du masque, la firme de Cupertino a développé une nouvelle option pour faciliter l'utilisation de Face ID.

Une option va permettre d'utiliser Face ID avec un masque

Avec la mise à jour iOS 14.5, actuellement disponible en version beta pour les développeurs, il est possible de déverrouiller votre iPhone avec Face ID même si vous portez un masque. Pour profiter de cette option, il faut porter une Apple Watch déverrouillée à votre poignet, rapportent nos confrères de Engadget. Certains développeurs ont publié des vidéos montrant le fonctionnement de l'option sur les réseaux sociaux.

Concrètement, une option désactivée par défaut permettra à Face ID de se contenter d'un scan partiel du visage si le porteur a lié une Apple Watch à son iPhone. Face ID se contentera d'analyser vos yeux et le haut de votre visage et de les comparer aux données de référence. Une fois l'iPhone déverrouillé, la montre connectée avertira le porteur à l'aide d'un retour haptique. Cerise sur le gâteau, il sera possible de déverrouiller l'iPhone directement depuis l'Apple Watch.

Sans surprise, cette option n'est pas proposée pour valider des achats avec Apple Pay ou acheter des applications sur l'App Store. Pour ça, vous devrez ôter votre masque pour un scan complet ou mieux : entrer votre code de déverrouillage ou votre mot de passe. Pour l'heure, on ignore quand Apple déploiera la version finale d'iOS 14.5 sur les iPhone compatibles.

