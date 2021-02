iOS 14.5 : l’iPhone prendra en charge les manettes de PS5 et Xbox Series X

La prochaine mise à jour d'iOS ajoute le support des manettes de PS5 et Xbox Series X pour les iPhone. Il sera ainsi possible d'utiliser la DualSense et sa rivale pour profiter des jeux de l'App Store ou d'Apple Arcade. On sait également que le système d'exploitation proposera la prise en charge d’AirPlay 2 pour Apple Fitness+.

Cela fait un certain temps que des rumeurs circulent à propos d'une possible compatibilité des iPhone avec les manettes de PS5 et de Xbox Series X. Certains ont même annoncé son arrivée en même temps qu'iOS 14, après avoir retrouvé la trace d'une ligne de code dans sa version bêta. Il aura finalement dû attendre la 5e version du système d'exploitation pour profiter de sa manette DualSense ou de sa rivale sur son smartphone.

Désormais disponible en bêta pour les développeurs, iOS 14.5 permet enfin de jouer aux jeux de l'App Store ou d'Apple Arcade avec une des deux manettes. Cette nouveauté va grandement améliorer les contrôles in-game du smartphone, souvent un brin hasardeux à cause de son écran tactile. À noter qu'Apple Arcade propose un catalogue de plus de 100 jeux, soit largement de quoi tester toutes les capacités des manettes de Sony et Microsoft.

À lire également – iOS 14.5 forcera les applications à vous demander si vous acceptez ou non d’être pisté

iOS 14.5 prend également en charge AirPlay 2 pour Apple Fitness+

Beaucoup de nouveautés vont accompagner le déploiement de la mise à jour d'iOS. On sait d'ores et déjà que celle-ci activera la 5G en double SIM et que Face ID va déverrouiller votre iPhone si vous portez un masque et une Apple Watch. Nous avons également appris qu'iOS 14.5 prendra en charge AirPlay 2 pour Apple Fitness+, afin de partager les exercices affichés sur son iPhone ou iPad avec sa télévision. En revanche, certaines informations n'apparaîtront pas à l'écran, telles que les anneaux d’activité, le temps d’entraînement restant et les calories brûlées.

La fonctionnalité étant déjà disponible sur l'Apple TV, cette nouveauté s'adresse avant tout à ceux possédant un téléviseur différent. L'utilisation de l'Apple Watch reste toutefois obligatoire. iOS 14.5 n'est pour l'heure disponible que pour les développeurs en version bêta. Le déploiement pour le grand public est prévu pour le début du printemps 2021.

Source : iPhoneAddict