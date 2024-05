Les iPhone 16 se démarqueront des iPhone 15 sur ce point précis, la preuve en images

Une nouvelle fuite montre une autre différence entre les futurs iPhone 16 et les actuels iPhone 15. Voici des images qui permettent de s'en rendre compte plus facilement.

Le moulin à rumeurs ne cesse de tourner à mesure que l'on approche du mois de septembre, au cours duquel Apple dévoile sa nouvelle série de smartphones. Et comme c'est le cas depuis de nombreuses années, les fuites et autres spéculations font que l'on a déjà une idée assez précise de ce à quoi vont ressembler les futurs iPhone 16. Même si la plupart des analystes ne s'attendent pas à une révolution, il y a forcément des points qui vont différencier les iPhone 16 des iPhone 15.

Les changements peuvent être assez subtils, par exemple une finition titane légèrement modifiée. D'autres sauteront aux yeux directement. On pense aux écrans des iPhone 16 qui devraient être plus larges avec des bordures plus fines. En s'attardant sur les photos de moules d'iPhone 16 obtenues par le site ShopSystem, on comprend vite qu'ici, nous sommes dans le cas d'une différence difficile à repérer si l'on n'y prête pas attention. Et pour cause : elle se situe à l'intérieur du mobile. Voyons de quoi il s'agit.

Les iPhone 16 auront une nouvelle différence avec les iPhone 15, la voici

Depuis l'iPhone 12, Apple intègre la technologie MagSafe à ses smartphones. Il s'agit d'un anneau d'aimants placé autour de la bobine de recharge interne de l'iPhone. Cela permet de fixer tout un tas d'accessoires et notamment de permettre la recharge sans fil. Il se trouve que l'anneau en question serait plus fin sur les iPhone 16. La comparaison avec un iPhone 15 ci-dessous permet de bien s'en rendre compte.

ShopSystem avance que cette modification pourrait entraîner celle des accessoires MagSafe actuels, mais c'est extrêmement peu probable. Vous pouvez considérer sans risque que ceux que vous possédez déjà seront compatibles avec les iPhone 16. Enfin, notons que la photo ci-dessous montre un autre changement à savoir l'alignement vertical des capteurs photos sur deux des iPhone 16. C'est cohérent avec d'autres fuites sur le même sujet.