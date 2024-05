Les alarmes des iPhone ne sonnent pas, Samsung en profite pour se moquer d’Apple en vidéo

La rivalité technologique entre Samsung et Apple est plus féroce que jamais, et le fabricant coréen s'en est pris à son concurrent au sujet d'un bug logiciel gênant affectant les alarmes de l'iPhone.

Dans une récente vidéo Instagram, Samsung UK s'est moqué du problème qui, ces derniers mois, a entraîné des pannes de réveil chez les utilisateurs d’iPhone. Cela vous est peut-être arrivé, mais de nombreux internautes ont signalé que leur alarme ne sonnait tout simplement pas.

Le clip présente la bande sonore du meme “doggy DJ” avec le texte suivant : « Rassurez-vous, nos alarmes se déclenchent. Les utilisateurs de Samsung se sont réveillés à l'heure aujourd'hui ». Le bug de l'alarme semble suffisamment répandu pour qu'Apple l'ait officiellement reconnu et soit déjà en train de travailler sur un correctif.

Lire également – Samsung continue de se moquer d’Apple pour l’absence d’iPhone pliable

Les iPhone ne vous réveillent plus, l’alarme ne fonctionne pas

Bien que le coup de communication de Samsung soit amusant, il met en lumière les problèmes très réels auxquelles les propriétaires d'iPhone ont dû faire face en raison de ce bug au cours des derniers mois. De nombreux rapports sur les médias sociaux et les forums d'assistance décrivent des cas où les alarmes de l'iPhone restent silencieuses sans avertissement préalable.

Les causes semblent varier, certains utilisateurs estimant que des applications comme Instagram et Facebook peuvent déclencher le bug lorsqu'elles fonctionnent en arrière-plan. D'autres n'ont pas réussi à mettre le doigt sur la cause du problème, bien qu'ils aient essayé tous les conseils de dépannage habituels.

Pour beaucoup, la seule solution fiable jusqu'à présent a été de régler plusieurs alarmes redondantes, d'utiliser une autre application d'horloge ou même de recourir à un réveil physique à l'ancienne. Ce n'est évidemment pas une solution idéale pour un appareil qui se targue d'offrir une expérience logicielle fluide et fiable.

Apple n'a pas encore indiqué quand un correctif permanent serait déployé, mais a peut-être déjà trouvé le coupable : la fonctionnalité Attention Aware. Celle-ci utilise la reconnaissance faciale pour détecter votre visage et désactiver ou non les sons de votre smartphone en conséquence. Une mauvaise détection est donc probablement à l’origine de ce problème, et on espère donc que le correctif sera déployé rapidement.

Source : Samsung UK