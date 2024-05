iPhone 17 : voici la fiche technique attendue pour tous les modèles, 2 ans avant leur sortie

Jeff Pu, analyste et source fiable concernant les produits Apple, a partagé beaucoup d'informations sur les iPhone 17 attendus en 2025. Il dévoile plusieurs caractéristiques supposées des futurs mobiles.

Les iPhone 16 qu'Apple devrait dévoiler en septembre prochain ? C'est démodé. Voici déjà venir le temps des rumeurs concernant les iPhone 17. Cette série de smartphones ne sortira pas avant 2025, mais cela n'empêche pas d'en apprendre beaucoup sur eux. Les informations proviennent de l'analyste Jeff Pu, spécialiste des produits Apple et généralement très bien renseigné. À plus de 2 ans d'une annonce officielle, tous les détails donnés ici sont évidemment à prendre au conditionnel. Ils restent cependant réalistes et donnent une bonne idée de ce à quoi l'on peut s'attendre.

La première chose qui frappe, c'est l'arrivée d'un nouveau modèle d'iPhone. Parmi les 4 iPhone 17 à venir, nous aurions droit à un standard, un Pro, un Pro Max et… un Slim. Il remplace le Plus et mis à part qu'il sera plus “mince” que les autres, on n'en sait pas grand chose. Cela marquerait cependant un grand changement chez Apple qui pourrait proposer une itération vraiment différente, au-delà des composants plus ou moins performants selon la version de l'iPhone choisie. Parlons maintenant de ces derniers justement.

Un rapport dévoile de nombreuses caractéristiques supposées des iPhone 17



Voici tout ce que l'on sait sur les futurs iPhone 17, toujours d'après les information de Jeff Pu :

iPhone 17 : écran de 6,1 pouces, processeur A18 ou A19, 8 Go de RAM, caméra frontale 24 MP.

: écran de 6,1 pouces, processeur A18 ou A19, 8 Go de RAM, caméra frontale 24 MP. iPhone 17 Slim : écran de 6,6 pouces, processeur A18 ou A19, 8 Go de RAM, caméra frontale 24 MP.

: écran de 6,6 pouces, processeur A18 ou A19, 8 Go de RAM, caméra frontale 24 MP. iPhone 17 Pro : écran de 6,3 pouces, processeur A19 Pro, 12 Go de RAM, caméra frontale 24 MP.

: écran de 6,3 pouces, processeur A19 Pro, 12 Go de RAM, caméra frontale 24 MP. iPhone 17 Pro Max : écran de 6,9 pouces, processeur A18 ou A19, 12 Go de RAM, caméra frontale 24 MP.

Mis à part le Pro Max qui bénéficiera d'une finition en titane, peut-être celle de l'iPhone 16, les autres modèles seront en aluminium. On note également que le capteur photo avant sera le même pour tous. Enfin, la Dynamic Island de l'iPhone 17 Pro Max devrait être plus fine que celle de ses camarades grâce à l'utilisation d'une technologie appelée “metalens” (méta-optique ou méta-lentille en français) pour le capteur de proximité. Rendez-vous en septembre 2025 pour savoir si Jeff Pu a raison sur tous ces points.

Source : 9to5Mac