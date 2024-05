iOS 18 : Safari pourrait enfin détrôner Chrome grâce à ces nouvelles fonctionnalités utilisant l’IA

Selon un nouveau rapport, le navigateur web d'Apple, Safari, devrait bénéficier d'une importante mise à niveau en matière d'intelligence artificielle lors de l'arrivée d'iOS 18 dans le courant de l'année.

Comme l’on déjà annoncés d’autres rapports, la prochaine mise à jour logicielle iOS 18 introduira sur les iPhone plusieurs nouvelles fonctionnalités basées sur l'IA et l'apprentissage automatique visant rendre l’expérience utilisateur beaucoup plus simple, et Apple prévoirait également de nouvelles fonctionnalités sur Safari, son propre navigateur web.

En tête de liste des ajouts figure un nouvel assistant de recherche intelligent, selon les sources d'AppleInsider. S'appuyant sur le traitement de l'IA d'Apple sur l'appareil, Intelligent Search est censé identifier les sujets clés, les phrases et autres informations pertinentes dans les pages web, en résumant intelligemment le contenu.

Que sait-on des fonctionnalités IA réservées à Safari ?

Intelligent Search devrait vous permettre de saisir rapidement les points essentiels de sites web complexes et d'articles en ligne sans avoir à en lire chaque mot. Il s'agit en quelque sorte d'un “TL;DR” généré par l'IA ou d'un aperçu des connaissances.

Safari devrait également être doté d'une fonction “Web Eraser” très pratique, qui permettra aux utilisateurs de supprimer de manière sélective et persistante des parties indésirables de sites web avant de les partager ou de les ajouter à leurs favoris. Plus besoin de recadrer les captures d'écran : vous pourrez simplement supprimer des sections en quelques clics, et les modifications seront conservées même après avoir consulté à nouveau la page.

Pour simplifier l'accès à ces nouvelles fonctionnalités d'intelligence artificielle, l'interface utilisateur de Safari devrait être dotée d'un menu d'accès rapide remanié émanant de la barre d'adresse. Ce menu regroupera les différents outils et actions de la page qui se trouvent actuellement dans des menus distincts, comme la feuille de partage.

Selon le rapport, ces mises à jour de Safari finiront également par être appliquées à iPadOS et macOS, ce qui contribuera à unifier davantage l'expérience. Pour les utilisateurs d'iPad et de Mac en particulier, les modifications apportées à Safari pourraient rapprocher l'application de son homologue sur iPhone. Apple pourrait bien détailler tout cela, puisqu’il prévoit une conférence dédiée à l’IA WWDC 2024 dès le 10 juin prochain.