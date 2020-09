iOS 14, iPadOS 14 et WatchOS 7 sont disponibles, comment les télécharger ?

iOS 14, iPadOS 14 et WatchOS sont désormais disponibles au téléchargement. Grâce à ces trois mises jours, vos appareils estampillés Apple font le plein de nouveautés. On vous explique comment installer les mises à jour dès que possible.

Lors d'une keynote, Apple a annoncé l'arrivée des versions finales stables des mises à jour iOS 14, iPadOS 14 et WatchOS 7. Les firmwares sont déployés dans le courant de la journée du 16 septembre 2020 sur tous les terminaux compatibles.

Comment installer iOS 14 sur votre iPhone ?

Tous les iPhone sortis depuis l'iPhone 6s/6S Plus (2015) sont compatibles avec la mise à jour iOS 14, y compris les deux iPhone SE. C'est également le cas de l'iPod touch (7e génération). On vous invite à consulter la liste complète des iPhone compatibles avec iOS 14. On vous explique comment installer la mise à jour iOS 14 :

Ouvrez l'application Réglages sur votre iPhone

sur votre iPhone Allez dans la section Général

Cliquez ensuite sur Mise à jour logicielle

Si iOS 14 est déjà disponible, il suffira de cliquer sur Installer la mise à jour

Avant de vous lancer dans l'installation de la mise à jour iOS 14, on vous conseille de vous assurer que votre iPhone dispose au moins de 50% de batterie. Par sécurité, on vous invite à brancher votre terminal à une source d'alimentation.

Comment installer iPadOS 14 sur votre iPad ?

Tous les iPad Pro sortis, tous les iPad Air depuis la seconde génération, les iPad 5,6 et 7 et l'iPad Mini 4 et 5 sont compatibles avec la mise à jour iPadOS 14. Pour installer le firmware, il suffit de suivre la même manipulation que pour iOS 14 :

Ouvrez l'application Réglages sur votre iPad

sur votre iPad Allez dans la section Général

Cliquez ensuite sur Mise à jour logicielle

Si iPadOS 14 est déjà disponible, il suffira de cliquer sur Installer la mise à jour

Là encore, on vous conseille de lancer l'installation de la mise à jour lorsque votre tablette a encore au moins 50+ d'autonomie.

Comment installer WatchOS 7 sur votre Apple Watch ?

Toutes les Apple Watch sorties depuis la Series 3 sont compatibles avec WatchOS 7. Pour l'heure, seules les Apple Watch Series 0, Series 1 et Series 2 sont officiellement obsolètes. Voici comment installer la mise à jour sur votre montre connectée :

Ouvrez l'application Watch sur l'iPhone jumelée avec la montre

sur l'iPhone jumelée avec la montre Allez dans la partie Général

Rendez-vous dans Mise à jour logicielle

Si WatchOS 7 est déjà disponible, il suffira de cliquer sur Installer la mise à jour

On vous conseille déposer votre Apple Watch sur son socle de recharge pendant l'installation de la mise à jour. Lors du redémarrage, la montre connectée tournera sous Watch OS 7, la dernière version l'OS.

Apple déploiera les mises à jour depuis ces serveurs dans le courant de la journée. Comme toujours, le firmware est d'abord proposé sur les terminaux déjà équipés d'une version beta. Avez-vous déjà pu installer la mise à jour ? On attend votre témoignage dans les commentaires ci-dessous.