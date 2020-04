iOS 14 : Apple va vous laisser essayer des applications de l’App Store sans les installer

Apple travaille sur une fonctionnalité qui permet de tester des applications de l’App Store sans les installer. La fonctionnalité repérée dans le code d’iOS 14 a été baptisée « Clips » et n’est pas à confondre avec l’application de montage vidéo d’Apple portant le même nom.

Clips est une API qui « permet aux développeurs de proposer du contenu interactif et dynamique à partir de leurs applications, même si vous ne les avez pas installées », explique 9to5Mac. Il suffira de scanner un code QR et une carte apparaîtra pour vous laisser interagir avec l’application en question. En plus d’offrir une certaine interactivité avec une application, la carte pourra également rediriger les utilisateurs vers l’App Store s’ils décident de télécharger la version complète.

La fonctionnalité attendue sur iOS 14 pourra s’avérer très pratique pour utiliser une application de manière ponctuelle. On ne compte pas le nombre de fois où l’on est obligé d’installer une application pour un besoin spécifique pour ne plus jamais la ré-ouvrir, la laissant occuper inutilement de l’espace. Mais l’objectif d’Apple reste d’offrir un moyen d’essayer de nouvelles applications avant de les télécharger.

Une fonctionnalité similaire à aux applis instantanées d’Android

Apple serait déjà en train de tester les nouveaux aperçus avec certaines applications de l’App Store. Il s’agit de OpenTable, Yelp, DoorDash, l’application « Second écran » de la PS4 ou encore YouTube, selon le code d’iOS 14 consulté par 9to5Mac. Clips ne manque pas de rappeler les applis instantanées d’Android qui permettent de charger des parties d’une application même lorsqu’elle n’est pas installée sur le smartphone.

Une autre option baptisée Slices permet aux développeurs d’Android de proposer certaines fonctionnalités de leurs applications directement dans le moteur de recherche Google ou via Google Assistant. On peut également s’attendre à une intégration de l’API Clips avec les recherches Spotlight sur iOS. Mais le code d’iOS 14 ne mentionne qu’un fonctionnement par scan de code QR pour l’instant.

Source : 9to5Mac