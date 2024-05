Les iPhone 15 ne sont pas aussi populaires que les iPhone 14, voici pourquoi

Selon les derniers chiffres du CIRP, les ventes des iPhone 15 ne sont pas au niveau de celles de iPhone 14 sur la même période. Plusieurs facteurs entrent en ligne de compte pour expliquer ce constat.



Longtemps dominé par Samsung, le marché des smartphones a connu un revirement majeur au début de l'année 2024. Apple a détrôné le constructeur coréen en tant que leader après 13 ans derrière lui grâce à la vente de 10 millions de mobiles supplémentaires par rapport à son concurrent. Il est encore trop tôt pour savoir si la firme de Cupertino conservera sa position, mais on peut déjà voir se dessiner une tendance concernant l'adoption des derniers modèles d'iPhone en date, les iPhone 15, comparée à celle de leurs prédécesseurs, les iPhone 14.

Les derniers chiffres du CIRP (Consumer Intelligence Research Partners) dévoilent qu'au 1er trimestre 2024, Apple n'a pas vendu autant d'iPhone 15 que de 14 sur la même période l'an passé aux États-Unis. Tous modèles confondus, la dernière génération représente 68 % des ventes d'iPhone, contre 75 % pour la précédente. La baisse est surtout visible sur le modèle de base. L'iphone 14 standard représente 19 % des ventes de smartphones Apple entre janvier et mars 2023, quand l'iPhone 15 est à 14 % sur ces 3 mois en 2024.

Les modèles haut de gamme eux, sont quasi à l'identique. Respectivement 22 et 24 % pour les iPhone 14 Pro et Pro Max, 22 et 23 % pour leur homologues de cette année. Pour le CIRP, c'est une “continuation de la tendance des deux derniers trimestres, dans la mesure où les modèles actuels les moins chers cèdent leur part aux modèles plus anciens“. L'organisme estime que d'autres facteurs entrent également en jeu.

Il rappelle en effet que “[…] les améliorations de ces dernières années ont été plus marginales. Cela rend le dernier iPhone 15 de base encore moins distinctif. Nous soupçonnons également une certaine pression économique pour réduire les dépenses, lorsque cela est possible, et une tendance générationnelle vers la durabilité et loin de [l'envie de] toujours vouloir la nouveauté. Ensemble, ces facteurs ont exercé une pression sur le modèle de base le plus récent et ont accru la demande pour les alternatives d'un ou deux ans“.