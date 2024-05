Assassin’s Creed Mirage arrive sur iPhone et iPad, voici quand et sur quels modèles

Le premier jeu Assassin's Creed de la série principale à débarquer sur mobile arrive très bientôt. Ce sont les iPhone et les iPad qui y auront droit, mais pas tous les modèles. Voici lesquels sont concernés ainsi que la date de sortie.



La série de jeux Assassin's Creed fêtera ses 20 ans en 2027. Elle fait désormais partie du paysage vidéoludique au même titre que des licences affublées d'un nouvel opus chaque année ou presque comme les jeux de sport 2K pour ne citer qu'eux. Avec le temps et la montée en puissance progressive des appareils, Ubisoft a commencé à décliner les aventures des tueurs encapuchonnés sur mobile. Quand il sortira enfin, l'épisode Assassin’s Creed Jade sera exclusif aux smartphones par exemple.

Lors de la présentation des iPhone 15 en septembre 2023, Apple annonce l'arrivée prochaine d'Assassin's Creed Mirage sur certains de ses produits. C'est la première fois qu'un épisode “principal” est porté sur mobile. Le jeu devait sortir “tôt l'année suivante“, soit tout début 2024, mais il a pris du retard contrairement aux autres titres annoncés comme Resident Evil 4 Remake. Le développeur et éditeur de la saga met fin au suspense et dévoile une date précise.

Voici quand sortira Assassin's Creed Mirage sur iPhone et iPad

“Nos équipes ont travaillé dur pour adapter les commandes de jeu à l'écran tactile afin de proposer une expérience de jeu intuitive, confortable et engageante“, explique Ubisoft dans un post sur le réseau social professionnel LinkedIn. L'entreprise en profite pour préciser qu'Assassin's Creed Mirage sera jouable sur l'iPhone 15 Pro, l'iPhone 15 Pro Max et les iPad dotés d'une puce Apple M1 ou supérieure. Une limitation compréhensible dans la mesure où le jeu demande quand même des ressources suffisantes pour tourner correctement.

Assassin's Creed Mirage sortira sur ces appareils le 6 juin 2024. Il est déjà disponible en pré-commande sur l'App Store. Notez que le magasin indique le 10 juin au lieu du 6, et on ne sait pas qui d'Apple ou d'Ubisoft s'est trompé. Le jeu est gratuit au téléchargement, mais n'est déblocable entièrement qu'après un achat in-app. En attendant de pouvoir se prononcer sur les contrôles tactiles et plus globalement sur l'expérience de jeu, vous pouvez jeter un œil à notre test d'Assassin's Creed Mirage pour savoir si le titre vous tente.