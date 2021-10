Gran Turismo 7 sur PS5 et PS4 : où le précommander au meilleur prix ?

Gran Turismo, exclusivité Sony sur la PS5 et PS4 sortira le 4 mars 2022. Pour les plus impatients, il est d'ores et déjà possible de précommander le jeu auprès de quelques enseignes telles que Cdiscount, la Fnac, Micromania ou encore Leclerc. On fait le point sur les offres qui permettent de précommander Gran Turismo 7 au meilleur prix du marché.

💰Gran Turismo 7 : où le précommander au meilleur prix ?

Chez l'ensemble des commerçants en ligne, Gran Turismo 7 est affiché au prix de 79,99 € sur PS5. Et 69,99 € sur PS4. Cela dit, du coté de Cdiscount, les membres CDAV ont droit à 15 € à cagnotter sur leur compte fidélité. Chez la Fnac c'est également 15 € qui sont crédités sur le compte fidélité des adhérents. Au final, que ce soit chez l'un ou chez l'autre, le jeu revient à 64,99 euros sur PS5 et 54,99 € sur PS4.

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR CDISCOUNT

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR LA FNAC

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR LECLERC

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR MICROMANIA

🤔Quelles nouveautés pour Gran Turismo 7 ?

Dans cette nouvelle formule de Gran Turismo 7, Sony annonçait qu'une connexion Internet sera nécessaire pour profiter de l'ensemble des fonctionnalités. En l'occurrence, il s'agit du mode Campagne, du mode Paysage (inclut dans le mode Photo) et de l'éditeur de livrée qui permet de personnaliser l'apparence du véhicule à l'envie. Une nouvelle qui ne fait pas l'unanimité auprès des fans de la célèbre licence de simulation automobile.

Avec plus de 420 voitures disponibles au Day one, Gran Turismo 7 recrée l'aspect et les frissons procurés par des véhicules de légende ou des supercars à la pointe de la technologie à un niveau de détails jamais vu. Chaque voiture se pilote différemment et sa conduite sera véritablement unique dans des conditions météo dynamiques, sur plus de 90 pistes, y compris des circuits classiques de l'histoire de GT.

Sur le même thème