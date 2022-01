PlayStation Spartacus : prix, avantages, date de sortie, tout savoir sur le concurrent au Xbox Game Pass

Avec le projet PlayStation Spartacus, Sony veut influer un vent de renouveau à ses abonnements PS Plus et PS Now, mais surtout répondre au Xbox Game Pass de Microsoft. La guerre des consoles est peut-être finie, celle des écosystèmes et des services ne fait que débuter.

Alors que le Xbox Game Pass a atteint les 25 millions d’abonnés et constitue la vitrine de l'écosystème gaming de Microsoft, Sony se montre beaucoup moins attractif avec les abonnements disponibles sur PlayStation, les PS Plus et PS Now. Or, ce genre de service est important pour s'assurer une entrée d'argent régulière et stable indépendamment des ventes de jeux, d'accessoires et des commissions prélevées sur les microtransactions.

Le constructeur et éditeur japonais est conscient de ce manque et d'avoir laissé le champ libre à Xbox sur ce domaine, mais prépare une réplique en coulisses. En toute discrétion, un certain projet Spartacus serait en train de se monter du côté de chez PlayStation, avec pour ambition de proposer aux joueurs une véritable alternative sérieuse au Game Pass de Microsoft. Ce nouvel abonnement n'a pas encore été officialisé par Sony, mais nous vous exposons ici un récapitulatif des indiscrétions les plus fiables à son sujet.

Quand sort PlayStation Spartacus ?

Selon les informations du souvent très bien informé média Bloomberg, Sony vise un lancement de sa nouvelle formule d'abonnement pour le printemps 2022. Une fenêtre de sortie qui paraît tout à fait plausible alors que PlayStation a fait retirer de la vente ses cartes PS Now dans plusieurs pays dont la France, le Royaume-Uni, le Canada et les États-Unis à la mi-janvier en prévision de l'arrivée du programme Spartacus.

Quel prix pour PlayStation Spartacus ?

Les informations qui ont fuité à propos du projet laissent deviner que trois offres d'abonnement distinctes pourront être choisies par les joueurs selon leurs besoins. Le premier tiers de Spartacus devrait être au même prix que le PS Plus actuellement, voire un peu moins cher. Pour rappel, celui-ci coûte 8,99 euros pour un mois d'abonnement, 24,99 euros pour trois mois et 59,99 euros pour une année d'accès à la plateforme.

Plus généreux en contenus, les deux tiers suivants seront sans doute bien plus chers. Pour se faire une idée de ce à quoi l'on peut s'attendre, faisons un tour chez la concurrence. Le deuxième tiers de Spartacus pourrait être environ au même prix que le Xbox Game Pass, soit 9,99 euros par mois, et le dernier serait plus proche du Game Pass Ultimate, c'est-à-dire 12,99 euros mensuels. Bien sûr, il s'agit de tarifs hypothétiques et il faut attendre l'officialisation de Sony pour en avoir le cœur net. Nous ne savons pas non plus si un système de paiement à l'année sera proposé afin de faire baisser le coût de l'abonnement au mois comme pour le PS Plus et le PS Now.

PlayStation Spartacus, c'est quoi ?

Spartacus est le nom de code d'un projet dont le but est de créer un abonnement de services riche et complet pour PlayStation, soit un équivalent du Xbox Game Pass Ultimate. On ne connait pas encore le nom commercial de cette offre, mais l'on sait qu'elle devrait regrouper les fonctionnalités du PS Plus et du PS Now, des abonnements amenés à disparaître sous leur forme actuelle. Spartacus serait divisé en plusieurs paliers, les plus chers d'entre eux donnant droit à des avantages supplémentaires, absents du PlayStation Plus et du PlayStation Now.

Spartacus remplace-t-il le PS Plus et le PS Now ?

Il est probable qu'à terme, la stratégie de Sony est de conserver uniquement cette nouvelle nomenclature et que les PS Plus et PS Now tels qu'on les connait aujourd'hui sont amenés à disparaître. Il est même possible qu'ils soient mis de côté dès le lancement de Spartacus, qui deviendrait alors l'unique offre disponible. Dans ce cas, Sony laisserait convertir les mois d'abonnement déjà payés de PS Plus et de PS Now en mois de ce nouvel abonnement, reste à savoir dans quels termes.

Sur quels supports PlayStation Spartacus est-il disponible ?

Bien évidemment, le nouvel abonnement sera disponible sur PS5. Il devrait d'ailleurs particulièrement convenir aux possesseurs d'une PlayStation 5 Digital Edition qui n'est pas équipée de lecteur Blu-Ray, comme le Game Pass est très intéressant pour les joueurs qui disposent d'une Xbox One S All Digital ou d'une Xbox Series S.

Les joueurs PS4 ne seront pas mis de côté, Sony n'a aucun intérêt à se priver de l'énorme parc de consoles de la génération antérieure. Surtout que la pénurie de PS5 ne faiblit pas, et que la PS4 est toujours en production pour pallier le manque de PS5.

Enfin, on peut s'attendre à ce que les joueurs PC ne soient pas oubliés. Après tout, le PS Now est aussi disponible sur ordinateur. Mais comme le service a recours au cloud gaming et au jeu en streaming pour fonctionner sur cette plateforme, tous les paliers de PlayStation Spartacus ne seront pas proposés sur PC, où il faudra probablement souscrire l'offre la plus chère pour en bénéficier. On peut aussi se demander si Sony ne va pas essayer de profiter de l'évolution de son offre pour rendre son écosystème disponible sur encore plus de types d'écrans, comme les smartphones ou les tablettes.

PlayStation Spartacus : quelles fonctionnalités et quels avantages ?

Mais justement, que sait-on de ces fameux paliers ? Ils seraient au nombre de trois et voici ce qu'inclurait chacun d'entre eux :

Le premier palier serait très similaire à ce que fait le PlayStation Plus aujourd'hui. Nous aurions donc la possibilité de jouer en multi en ligne , des jeux offerts tous les mois, des réductions sur le PS Store, des contenus exclusifs (skins, DLC) pour certains jeux service et des éléments cosmétiques et de personnalisation offerts pour l'interface de sa console ou son compte PlayStation. Pour les joueurs PS5 exclusivement, le principe du PlayStation Plus Collection devrait faire son retour, autorisant les utilisateurs à jouer à une sélection de jeux PS4 sans surcoût : God of War, The Last of Us: Remastered, Uncharted 4: A Thief’s End, Ratchet & Clank, Bloodborne…

, des jeux offerts tous les mois, des réductions sur le PS Store, des contenus exclusifs (skins, DLC) pour certains jeux service et des éléments cosmétiques et de personnalisation offerts pour l'interface de sa console ou son compte PlayStation. Pour les joueurs PS5 exclusivement, le principe du PlayStation Plus Collection devrait faire son retour, autorisant les utilisateurs à jouer à une sélection de jeux PS4 sans surcoût : God of War, The Last of Us: Remastered, Uncharted 4: A Thief’s End, Ratchet & Clank, Bloodborne… Le deuxième palier donnerait accès à un large catalogue de jeux PS4 , qui seraient rejoints à terme par des titres PS5.

, qui seraient rejoints à terme par des titres PS5. Le troisième palier prévoit la possibilité de jouer à une sélection de jeux rétrocompatibles provenant de toutes les générations confondues (PS1, PS2, PS3, PS4) et est la seule option pour profiter du cloud gaming, et donc pour jouer en streaming sur console ou PC. Des démos étendues de titres récents seraient également à l'ordre du jour.

Cette dernière formule est celle qui semble s'attaquer en frontal au fameux Game Pass Ultimate de Microsoft.

Les jeux PlayStation Studios seront-ils disponibles dès le jour de leur sortie ?

Ce qui rend le Game Pass particulièrement attractif, c'est la sortie des jeux Xbox Studios day one (Forza Horizon 5, Halo Infinite, Age of Empires IV…), voire des titres de studios tiers avec lesquels il y a un accord (A Plague Tale Requiem plus tard en 2022 par exemple). Nous ne savons pas si PlayStation va prendre cette même voie avec Spartacus. La marque japonaise peut estimer qu'il s'agirait d'un trop grand manque à gagner de lancer directement ses plus grosses exclusivités sur Spartacus, puisque celles-ci se vendent souvent très bien et au prix fort. Et on se rappelle que Sony avait déclaré vouloir conserver une certaine dimension premium pour ses licences fortes, justifiant un tarif élevé et l'absence d'un catalogue de jeux accessible via un abonnement. A-t-il changé d'avis ? Il est trop tôt pour le dire.

Le PlayStation Plus Video Pass est-il inclus dans Spartacus ?

Jusqu'ici, aucun rapport ne mentionne l'intégration du PlayStation Plus Video Pass dans une ou plusieurs formules de l'abonnement à venir. Pour rappel, il s'agit d'un service de SVOD donnant accès à un catalogue de films et de séries dont les droits sont détenus par Sony Pictures, dont une phase de test a été lancée en Pologne en 2021. Nous sommes loin d'en être là, mais Sony a clairement des arguments à faire valoir en matière de vidéo à la demande avec ses productions maison. Le groupe nippon détient aussi des plateformes comme ADN, Crunchyroll et Wakanim, qui peuvent être valorisées en intégrant une offre PlayStation. Alors que Netflix tente sa chance sur le jeu vidéo avec Netflix Gaming, et si c'est en fait Sony qui avait les clés pour mettre au point un abonnement ultime entre gaming et audiovisuel ?