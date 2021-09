Diablo 2 Resurrected pas cher : où l’acheter au meilleur prix ?

Diablo 2 Resurrected est enfin disponible en France. Le version remastérisée de Diablo 2 sorti en 2000 sort ce jeudi 23 septembre 2021 sur PC mais aussi sur les consoles de jeu PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et Nintendo Switch. On fait le point sur les meilleures offres pour acheter Diablo 2 Resurrected au prix le plus bas.

💰Où acheter Diablo 2 Resurrected au meilleur prix ?

Diablo 2 Resurrected est proposé à 39,99 € aussi bien sur PC que sur consoles PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et Nintendo Switch. Le jeu est disponible sur l'ensemble des plateformes telles que Battle.net, le PS Store, le Microsoft Store ou bien encore le Nintendo eShop.

La version Prime Evil Collection qui inclut également Diablo 3 et tout son contenu (Extension : Reaper of Souls, Pack Diablo 3 : Le retour du nécromancien, la mascotte Méphisto et Ailes Emprise de la Haine) est quant à elle vendue à 59,99 €.

La mise à niveau vers Diablo Prime Evil, réservée aux détenteurs actuels de Diablo 3 comprend quant à elle le jeu Diablo 2 Resurrected, les ailes Emprise de la haine et le familier Mephisto pour Diablo 3 en téléchargement. Elle est au prix de 49,99 €. Le titre est vendu exclusivement en version dématérialisé. Pas de version physique donc !

🤔Quelles sont les nouveautés apportées ?

Concernant les nouveautés apportées, Diablo 2 Resurrected en plus des graphismes qui ont eu droit à un gros coup de polish, les musiques, les bruitages… toute la partie sonore du jeu a été remastérisée. Coté gameplay, il est tel qu’il était à l’époque. On retrouve les mêmes environnements, la même progression, la même façon de jouer avec cela dit, quelques ajustements bienvenus qui ont été introduits. Pour plus de détails, nous vous invitons à lire notre test complet de Diablo 2 Resurrected.

⚙Quelle est la configuration minimale et recommandée ?

Pour les personnes qui souhaitent jouer sur PC, voici les configurations minimales et celles recommandées pour pouvoir faire tourner Diablo 2 Resurrected :

Configuration minimum

Système d’exploitation : Windows 10

Processeur : Intel Core i3-3250/AMD FX-4350

Vidéo : Nvidia GTX 660/AMD Radeon HD 7850

Mémoire : 8 Go de RAM

Stockage : 30 Go

Internet : Connexion Internet haut débit

Résolution : 1280 x 720 pixels

Configuration recommandée

Système d’exploitation : Windows 10

Processeur : Intel Core i5-9600k/AMD Ryzen 5 2600

Vidéo : Nvidia GTX 1060/AMD Radeon RX 5500 XT

Mémoire : 16 Go de RAM

Stockage : 30 Go

Internet : Connexion Internet haut débit

Résolution : 1920 x 1080 pixels

