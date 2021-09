Gran Turismo 7 sur PS5 : connexion internet obligatoire, les fans sont en colère

Gran Turismo 7 s'est illustré à travers une nouvelle bande-annonce lors du dernier State of Play de Sony. Dans la foulée, les développeurs ont fait une annonce qui n'a pas vraiment plu aux joueurs : il faudra être connecté à Internet en permanence pour jouer au jeu, même en solo.

Sony a tenu un nouveau State of Play ce jeudi 9 septembre 2021, dédié cette fois-ci aux futurs titres de la PS5. Les annonces ont été nombreuses, entre de nouvelles licences comme Wolverine, Project Eve, Tchia et des suites très attendues comme Spider-Man 2 ou encore God of War Ragnarok. En effet, l'exclusivité Playstation de Santa Monica Studios s'est enfin dévoilée à travers une première bande-annonce explosive.

Gran Turismo a bien évidemment fait l'objet d'un nouveau trailer dans lequel les joueurs ont pu admirer la plastique du titre. En outre, cette bande-annonce a permis de découvrir les différentes activités annexes que proposera le jeu, comme le mode Photo ultra complet ou encore la personnalisation poussée des véhicules. Surtout, Sony a enfin dévoilé la date de sortie de la simulation automobile : le 4 mars 2022 sur PS5 et PS4.

Connexion internet obligatoire pour Gran Turismo 7

Dans la foulée, Sony a publié un article de blog qui reprend dans le détail les différents points abordés dans le trailer. Mais il faut se rendre à la toute fin de l'article pour découvrir une astérisque. En effet, une connexion Internet sera nécessaire pour profiter de l'ensemble des fonctionnalités présentées dans cet article. En l'occurrence, il s'agit du mode Campagne, du mode Paysage (inclut dans le mode Photo) et de l'éditeur de livrée qui permet de personnaliser l'apparence du véhicule à l'envie.

Tout cela sera donc inaccessible si votre console n'est pas connectée en permanence à Internet. Sans surprise, les joueurs ont rapidement fait savoir leur mécontentement à Sony, qui décidément enchaîne les polémiques après le scandale autour des précommandes d'Horizon Forbidden West. Les développeurs de Polyphony Digital n'ont pas encore précisé pourquoi il était impératif d'être connecté en permanence pour profiter des modes solo de Gran Turismo.

Il est vrai que GT Sport nécessitait lui aussi une connexion internet, mais le titre s'imposait dès le départ comme un jeu multijoueur. De fait, les joueurs privés de connexion Internet ou avec une connexion instable espéraient peut-être pouvoir profiter du solo de ce prochain Gran Turismo. Ce ne sera pas le cas, sauf nouveau revirement de Sony.

Source : Sony