FIFA 22 pas cher : où le précommander au meilleur prix ?

FIFA 22 sortira sur PS5 , Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch et PC le 1er octobre 2021. Si vous souhaitez le recevoir le jour de sa sortie, il est d'ores et déjà possible de précommander le futur tire d'EA auprès de la majorité des enseignes en ligne telles que Amazon, Cdiscount ou bien encore Micromania.

💰Précommande FIFA 2022 : où le réserver au prix le moins cher ?

FIFA 22 est donc disponible à la précommande. Le jeu d'Electronic Arts sera disponible officiellement en France le 1er octobre 2021. Le tarif varie selon la plateforme (PC, PS5, PS4, Xbox…). Ci-dessous tous les prix de FIFA 22 en précommande selon la plateforme.

FIFA 22 sur Nintendo Switch à 39,99 €

FIFA 22 sur PC à 59,99 €

FIFA 22 sur PS4 et Xbox One à 69,99 €

FIFA 22 sur PS5 et Xbox Series à 79,99 €

Du coté de Cdiscount, vous avez 10 € à cagnotter sur votre compte Cdiscount à Volonté. La Fnac propose également à ses adhérents en possession de la carte Fnac+, 10 euros crédités sur leur compte fidélité.

🤔Quelles sont les nouveautés de FIFA 22 ?

Au fil des ans, Electronic Arts essaye tant bien que mal d'améliorer son titre phare. Cette année, EA snobe une fois de plus les joueurs PC puisque ces derniers n'auront pas droit à la technologie HyperMotion, mais aussi des modes inédits réservés uniquement aux consoles nex gen que sont la PS5 et la Xbox Series X et Stadia. EA a en effet précisé que les PCistes ne bénéficieront pas des nouveautés. En réalité, ils auront la même version que les joueurs old-gen.

La technologie HyperMotion intègre des données de capture de mouvements collectifs et est dotée d’une intelligence évolutive qui dynamise chaque match de FIFA 22. Grâce à la puissance des consoles de nouvelle génération, la jouabilité devient encore plus réaliste, plus réactive et plus fluide que jamais. FIFA 22 vous propose des innovations dans tous les modes de jeu.

